Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso: día, hora y canal del debut de los ‘celestes’ por Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Crédito: Redes Sporting Cristal/Redes Deportivo Garcilaso.

La espera terminó. Sporting Cristal vuelve al ruedo en el torneo doméstico y deberá superar una prueba de alta exigencia para iniciar con el pie derecho la temporada. El conjunto ’bajopontino’ medirá fuerzas en su visita a Deportivo Garcilaso en el marco de la primera fecha de la Liga 1 2026. Las redes oficiales del torneo anunciaron la programación del duelo.

A través de sus redes oficiales, la Liga 1 anunció que el conjunto ’celeste’ y el ’pedacito de cielo’ se verán las caras este domingo 1 de febrero sobre el césped del Estadio Garcilaso de la Vega en Cusco.

El conjunto dirigido por Paulo Autuori asume el inicio del curso como un desafío para marcar la pauta de una larga temporada donde también busca hacerse con un lugar en la fase de grupos de la Copa Libertadores. De momento, el elenco ’rimense’ no ha disputado amistosos de pretemporada televisados, puesto que su duelo ante Cruzeiro se canceló.

Sporting Cristal presentó a sus nuevos refuerzos para la Liga 1 2026: quiénes son e historial de los nuevos jugadores ‘celestes’. - captura: Cristal TV

En esa línea, la hinchada del club de La Florida podrá ver a prueba a su equipo en la presentación de su equipo ante la Universidad Católica de Ecuador en la ’Tarde Celeste’ 2026. En el Estadio Alberto Gallardo, Juan Cruz, Cristiano Da Silva y Gabriel Santana vestirán la camiseta del ’cervecero’ por primera vez ante su gente.

Por otro lado, el elenco de Cusco no escatimó en contrataciones para la temporada 2026. En las oficinas de San Sebastián decidieron por la contratación de Hernán Lisi para liderar el proyecto deportivo de este año: el primer objetivo a corto plazo es integrar la fase de grupos de la Copa Sudamericana, donde se medirán ante Alianza Atlético de Sullana.

Para cumplir las metas de la temporada, el ’pedacito de cielo’ ha incorporado a jugadores con un importante recorrido en el torneo local. El refuerzo que más ilusiona es el de Agustín Graneros, autor de 14 tantos en el último curso con Alianza Atlético. Además, a las filas de Lisi se han sumado Beto Da Silva y Christopher Olivares.

Deportivo Garcilaso oficializó las incorporaciones de Agustín Graneros, Beto da Silva y Christopher Olivares. Crédito: X Deportivo Garcilaso.

Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso: día y hora por la primera fecha de la Liga 1 2026

El choque entre los ‘celestes’ y el ‘pedacito de cielo’ se jugará el domingo 1 de enero en el Estadio Garcilaso De la Vega de Cusco, por la fecha 1 de la Liga 1 2026. El horario establecido es a las 13:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador; en Venezuela, Bolivia y en la ciudad estadounidense de Miami la cita será a las 14:00 horas; mientras que los seguidores de Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil podrán seguirlo desde las 15:00 horas.

Dónde ver Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso: por la primera fecha de la Liga 1 2026

Tal como sucederá durante todo el torneo, las transmisiones de este y los demás encuentros estarán a cargo de L1 Max y Liga 1 Play. Estas plataformas, gestionadas por la FPF y 1190 Sports, poseen los derechos exclusivos luego de que GOLPERU dejara de operar al concluir sus vínculos con Universitario y Sport Boys.

La señal está disponible en los catálogos de diversas operadoras, tales como DirecTV, Claro, Win y Best Cable. Asimismo, los usuarios pueden optar por la aplicación oficial para seguir los partidos desde dispositivos móviles, computadoras o televisores inteligentes.

Los cusqueños se impusieron 2-0 y ganaron la serie. (Video: L1MAX)

Por otro lado, Infobae Perú realizará un despliegue especial para llevar toda la información del duelo en la ’Ciudad Imperial’. Esta cobertura incluirá el análisis previo, el relato en tiempo real y los mejores momentos del compromiso, asegurando que los seguidores no pierdan de vista ningún pormenor de este inicio de torneo.

Programación completa de la fecha 1 de la Liga 1 2026

Viernes 30 de enero

Sport Huancayo vs. Alianza Lima (12:00 horas)

UTC vs. Atlético Grau (15:00 horas)

Sábado 31 de enero

Sport Boys vs. Chankas CYC (13:00 horas)

Juan Pablo II vs. FC Cajamarca (15:15 horas)

Melgar vs. Cienciano (18:30 horas)

Domingo 1 de febrero

Deportivo Garcilaso vs. Sporting Cristal (13:00 horas)

Alianza Atlético vs. Cusco FC (15:15 horas)

Universitario vs. ADT (18:00 horas)

Lunes 2 de febrero

Comerciantes Unidos vs. CD Moquegua (15:00 horas)

Programación de la fecha 1 del Torneo Apertura 2026. Crédito: Liga 1