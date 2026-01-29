Mano Menezes será el nuevo técnico de la selección peruana: dirigirá a la ‘bicolor’ para las Eliminatorias 2030

Mano Menezes, de 65 años, se hará cargo de la selección peruana. - Crédito: Difusión

La espera ha terminado. La Federación Peruana de Fútbol ha dado por concluida su proceso de búsqueda para el próximo seleccionador nacional. Por decisión unánime en el directorio, luego de una evaluación extensa, se ha decidido cerrar filas con Mano Menezes, estratega brasileño de amplia experiencia.

Los pergaminos del ilustrado responsable técnico, de 65 años, han sido determinantes para que desde las oficinas de la FPF se decantarán en su contratación. Entre su amplio bagaje, que se resume en más de 500 partidos dirigidos, se destaca su paso como DT de Brasil entre el 2010 y 2012.

Con 50 años, Mano Menezes se hizo cargo de la selección de Brasil entre el 2010 y 2012. - Crédito: CBF

Durante esa etapa, iniciada después de la culminación de la Copa del Mundo 2010, Mano Menezes disputó la Copa América del 2011, superando la Fase de Grupos con un rendimiento irregular y quedando eliminado en cuartos de final a manos de Paraguay en un lance resuelto a través de una tanda de penales.

A su cargo en el ‘scratch’, dirigió a una constelación de época como Julio César, Dani Alves, Lúcio, Tiago Silva, Maicon, David Luiz, Luisao, Robinho, Ramires, Alexandre Pato, Ganso, Elano, Fred y a Neymar, a quien hizo debutar siendo la joven joya del Santos que conquistaba al mundo con sus mágicas gambetas.

Del mismo modo, Mano Menezes se hizo cargo de la selección brasileña olímpica de los JJ.OO. Londres 2012, alcanzando la final con un plantel U23 en el que destacaban Marcelo, Alex Sandro, Óscar, Leandro Damiao y Neymar. A pesar del favoritismo y los nombres de la plantilla, perdió la opción de colgarse el oro al caer 1-2 contra México, en un memorable choque celebrado en Wembley.

A un año y medio de desarrollarse el Mundial 2014, la CBF decidió cesar al técnico de su cargo por malos resultados, dejándole su espacio a Luiz Felipe Scolari. Ahora, después de 16 años, tendrá una nueva oportunidad de ubicarse en la parcela técnica de una selección nacional cuando firme por Perú por los próximos cuatro años.

Mano Menezes fue el entrenador que hizo debutar a Neymar en la selección de Brasil. - Crédito: EFE

Recorrido

A Mano Menezes siempre se le ha caracterizado por ser un profesional a carta cabal, que ha sabido volcar su competitividad y pragmatismo en cada uno de los clubes con los que ha trabajo, los cuales no son pocos, dicho sea de paso.

En su hoja de vida aparecen los siguientes clubes: Guarani-VA, Brasil de Pelotas, Iraty SC, XV de Novembro, Caxias, Grêmio, Corinthians, Flamengo, Cruzeiro, Palmeiras, Bahía, Internacional, Fluminense, Shandong Luneng y Al-Nassr.

Por el largo recorrido en distintas instituciones es lógico que Mano Menezes haya acumulado éxitos plasmados en títulos. En resumidas cuentas, ha conseguido 11 galardones, varios de ellos siendo la Série B y la Copa Brasil. Su deuda, eso sí, ha sido levantar un Brasileirao.

Su última experiencia en el banquillo fue con su apreciado Gremio, por el que fue al rescate en una situación crítica. En abril del año pasado asumió el testigo dejado por Gustavo Quintero, en medio de un ambiente tenso, obligado a sacar resultados favorables que encarrilaran al ‘tricolor’ en la clasificación.

Mano Menezes dirigió recientemente al Gremio. - Crédito: AFP

Logró el objetivo principal centrando un fútbol defensivo y disciplinado. Dirigió un total de 39 partidos, con 14 victorias, 13 derrotas y 12 empates, lo que salda un 46% de éxito. Dejó a los suyos en la novena plaza del Brasileirao.

Ahora, el nacido en Passo do Sobrado y licenciado en la carrera de educación física, vira hacia Perú para iniciar una nueva aventura como director técnico de la ‘bicolor’ en el nuevo proceso mundialista.