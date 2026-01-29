Perú Deportes

Mano Menezes explica por qué aceptó dirigir a Perú: "El jugador peruano es similar al brasileño"

El nuevo técnico de la 'bicolor' explicó los motivos que lo llevaron a asumir el reto y detalló su plan para construir un equipo competitivo rumbo a las Eliminatorias 2030

La selección peruana inicia una nueva etapa con la llegada de Mano Menezes como director técnico de la ‘bicolor’. En su presentación oficial, el experimentado entrenador brasileño explicó las razones que lo llevaron a aceptar el desafío de dirigir a Perú y dejó en claro cuál será la base de su proyecto deportivo: la construcción de equipos competitivos, el equilibrio generacional y una identificación futbolística que, según él, acerca al jugador peruano al estilo brasileño.

Desde el primer momento, Menezes destacó que su decisión no responde únicamente a una oportunidad laboral, sino a una motivación profundamente ligada a su filosofía como entrenador. “Los entrenadores vivimos de desafíos. Y los grandes desafíos nos motivan más”, señaló, dejando en claro que asumir el mando de la selección peruana representa un reto que lo estimula profesionalmente.

El exseleccionador de Brasil explicó que uno de los pilares de su carrera ha sido la construcción de planteles sólidos, combinando experiencia y juventud, un proceso que reconoce como complejo, pero necesario para sostener proyectos a largo plazo. “Yo tengo mi característica bien definida: yo construyo equipos, con jóvenes y experimentados. No es fácil”, afirmó.

Durante su réplica en la conferencia de prensa, Mano Menezes fue especialmente claro al referirse a uno de los temas más sensibles en el fútbol peruano actual: el recambio generacional. El técnico brasileño reconoció que este proceso suele ser difícil, sobre todo para los futbolistas con mayor trayectoria.

“Todos sabemos que los jugadores, por más comprensivos que sean, sufren mucho cuando están en la recta final de su carrera. Muchos tienen dificultades de entender ese momento que llega, que tienen que pasarle la posta a los jóvenes que están llegando”, explicó.

En ese sentido, el nuevo DT de la ‘bicolor’ remarcó que su experiencia le ha permitido desarrollar una buena gestión de grupo, clave para manejar este tipo de transiciones sin generar rupturas internas. “Me comunico bien con los más experimentados y los más jóvenes y eso me motiva mucho, construir equipos”, agregó, marcando una línea clara sobre cómo buscará liderar el vestuario nacional.

La comparación que generó atención: Perú y Brasil

Uno de los momentos más llamativos de la conferencia fue cuando Mano Menezes se refirió a las características del futbolista peruano, estableciendo una comparación directa con el jugador brasileño. Para el entrenador, esta similitud fue un factor determinante al momento de aceptar el cargo.

El jugador peruano tiene una similitud bastante grande con el jugador brasileño”, aseguró, rompiendo con una percepción común que suele asociar ese estilo más a otras selecciones sudamericanas.

Menezes profundizó su idea y fue aún más específico en su análisis. “Todos dicen que los colombianos son muy habilidosos y que son parecidos a los brasileños, pero los peruanos fueron primeros en semejanza y proximidad de jugar fútbol como los brasileños”, sostuvo.

Una familiaridad que puede marcar el camino

Para el nuevo seleccionador, esta cercanía futbolística facilitará la implementación de su idea de juego y permitirá una adaptación más rápida del plantel a su propuesta táctica. “Eso para nosotros es una familiaridad para poder entender el juego. Eso va ayudar bastante”, concluyó.

Las palabras de Mano Menezes no solo marcaron el inicio formal de su ciclo al frente de la selección peruana, sino que también dejaron claras sus convicciones: apostar por un proyecto de construcción, manejar con sensibilidad el recambio generacional y potenciar una identidad futbolística que, según su visión, conecta al Perú con la esencia del fútbol brasileño.

Con las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030 como gran objetivo, la ‘bicolor’ comienza un nuevo camino bajo la conducción de un técnico que llega motivado por el desafío y convencido del potencial del futbolista peruano.

