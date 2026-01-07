Perú Deportes

Administrador de Alianza Lima confirmó que ofreció a Hernán Barcos seguir en el club: “Él sabe que las puertas están abiertas”

Fernando Cabada explicó que buscó retener a Hernán Barcos dentro de su estructura institucional por su liderazgo y peso histórico, pero el atacante decidió asumir nuevos retos deportivos

Todo esto tras no renovarle el contrato como futbolista. (Video: Latina)

Fernando Cabada, actual administrador de Alianza Lima, reveló que la institución le ofreció a Hernán Barcos seguir vinculado al club en un cargo de responsabilidad, antes de que el delantero decidiera continuar su carrera profesional como jugador en FC Cajamarca. El directivo confirmó que sostuvo una conversación directa con el atacante y que la propuesta apuntaba a aprovechar su liderazgo e identificación con los ‘blanquiazules’.

En una reciente entrevista con Latina, Cabada explicó que la intención del equipo ‘íntimo’ era mantener a Barcos dentro de su estructura institucional, tomando en cuenta su peso histórico, liderazgo y la influencia que ejerció en el vestuario durante las últimas cinco temporadas, periodo en el que el equipo consiguió un bicampeonato nacional.

“Yo hablé personalmente con Hernán y él lo sabe. No daré detalles confidenciales de la conversación, pero le ofrecí la permanencia en puestos de responsabilidad dentro de la institución, en retos que creo que él podría encarnar de manera perfecta por ser quien es dentro de Alianza”, señaló el administrador ‘blanquiazul’.

Según explicó Cabada, la propuesta se dio en un contexto en el que el club ya evaluaba el recambio del plantel, pero buscaba no romper el vínculo con una de sus figuras más representativas. Sin embargo, el ‘Pirata’ optó por continuar jugando al fútbol profesional, decisión que fue respetada por la dirigencia.

Fernando Cabada, administrador de Alianza
Fernando Cabada, administrador de Alianza Lima, confirmó que ofreció a Hernán Barcos seguir en el club. Crédito: Conmebol

“Él tiene un tiempo para pensarlo, ahora está en otros retos. Él decidió seguir jugando y ese es un tema que para nosotros ya no iba. Ahí están las puertas abiertas en otro plano”, agregó el directivo, dejando en claro que la marcha del delantero al FC Cajamarca no significó un quiebre con la institución.

Hernán Barcos cerró su etapa en Alianza Lima luego de varias temporadas en las que se convirtió en goleador histórico del club, siendo además una de las principales referencias en torneos internacionales. Su liderazgo y vigencia futbolística lo mantuvieron como una pieza clave hasta el final de su ciclo. A sus 41 años, no tiene en mente colgar los chimpunes y por eso continuará su carrera en suelo cajamarquino.

Un posible futuro dentro de la estructura deportiva

Fernando Cabada también se refirió al rol que Hernán Barcos podría asumir en el futuro dentro de Alianza Lima. “Me gustaría que esté en algún tema futbolístico desde la parte de la dirección técnica, porque tenemos diferentes categorías. En el caso de Hernán es una figura icónica, no es cualquier persona”, sostuvo.

En ese sentido, el administrador explicó que Alianza Lima mantiene una política clara respecto a sus referentes históricos: “Alianza es así, nosotros trabajamos con los embajadores que son las glorias del club y no tenemos que dejar que pasen muchos años. Alianza Lima no se olvida de su gente”.

El club 'blanquiazul' le puso fin a la historia del 'Pirata' después de cinco temporadas.

Una salida que causó revuelo

Finalmente, Fernando Cabada se refirió a la reacción de un sector de la hinchada tras la salida de Barcos y pidió no centrar el análisis únicamente en su caso, recordando que el fútbol atraviesa constantemente procesos de renovación. “La gente personaliza mucho y no se dan cuenta de que son varios los jugadores que han salido. Les agradecemos a todos”, indicó.

Sobre el ‘Pirata’ en específico, el administrador aliancista fue enfático en el reconocimiento: “En el caso de Hernán, es un ícono a quien le agradecemos mucho. Ha sido goleador histórico como figura internacional dentro de Alianza y luego ya nacionalizado”.

Cabada concluyó señalando que la no continuidad de Barcos como jugador responde a la dinámica natural del fútbol profesional. “Siempre existen altas, bajas, fichajes y no renovaciones. Eso cayó dentro de ese espectro. Él sabe que las puertas del club están abiertas”, finalizó.

