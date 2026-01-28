Perú Deportes

Abogado de argentina, que denunció abuso sexual, revela detalles del caso Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña: “Hay otras evidencias”

Luis Deuteris respondió si los tres jugadores de Alianza Lima involucrados tienen la misma responsabilidad en la fuerte acusación

Guardar
Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña son acusados de agresión sexual en Uruguay. (ATV)

Cada vez salen más detalles a la luz de la fuerte acusación contra los tres jugadores de Alianza Lima. El abogado de la joven argentina -que culpa a Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco de abuso sexual- rompió su silencio sobre el caso judicial, que deberá resolverse en Uruguay.

Luis Deuteris habló con el programa Ocurre Ahora de ATV y respondió la consulta sobre si los tres futbolistas peruanos tienen la misma responsabilidad en la denuncia realizada en Argentina. "En la misma proporción. En la misma proporción“, expresó la defensa de la denunciante de forma tajante.

Asimismo, el abogado de la joven argentina señaló que hay muchas pruebas en las que Zambrano, Peña y Trauco tuvieron relaciones sexuales sin consentimiento. Por ejemplo, los chats de la chica con su amiga, y también el daño físico causado por los tres integrantes del club ‘blanquiazul’.

En numerosas constancias que podrían hablar objetivamente de la comisión de un hecho no consentido y que están reflejadas en su físico. Así que más allá de esos chats que ella tiene con su amiga, donde ratifica plenamente lo que ella ha denunciado, hay otras evidencias que, como le acabo de decir, marcarían que estamos frente a un hecho que no contó con el consentimiento de la persona”, aseguró.

Abogado de joven argentina, que
Abogado de joven argentina, que denunció abuso sexual, revela detalles del caso Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña.

Lo último que se sabe de Zambrano, Peña y Trauco

De acuerdo a la periodista deportiva Ana Lucía Rodríguez, Alianza Lima tomó la firme decisión que Carlos Zambrano y Miguel Trauco no vuelvan más al club. Mientras que el futuro de Sergio Peña todavía no se define, pero todo hace indicar que tendrá el mismo desenlace.

A la par, según el abogado Jhonny Baldovino, Trauco recibió carta de predespido del elenco ‘íntimo’. "Pero hoy (martes 27) le ha llegado a uno de ellos una carta donde le amplían las imputaciones, direccionan la situación y le han enviado una carta de preaviso de despido, que normalmente termina en despido, otorgándole seis días más para que hagan sus descargos“.

Johnny Baldovino, asesor legal de la SAFAP, brindó precisiones sobre las acciones que viene adoptando el club de La Victoria. (Video: GV PLAY)

Esta carta también le llegaría a Zambrano y Peña, debido a que desde La Victoria consideran que la separación es "coherente y justa”, porque “si bien no se puede probar un delito, lo que sí existe es una indisciplina grave que ha perjudicado severamente la imagen de la institución“, según información compartida por Willax.

Sin embargo, hay un nuevo protagonista dentro de este caso. La Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú (SAFAP) busca proteger a los tres implicados y que la separación definitiva no se concrete, sin recibir una indemnización por su despido. Algo con lo que -claramente- la institución ‘blanquiazul’ no está de acuerdo.

Desde el entorno de los futbolistas hubo nuevos pronunciamientos. Marco Zambrano, padre del ‘Káiser’, dio sus primeras palabras desde que su hijo fue acusado por abuso sexual. El progenitor del futbolista no quiso dar muchos detalles, pero confirmó que han hablado del tema.

“La verdad que no sé. Yo hablo con él y me dice que está en manos de sus abogados. Cuando lo tienen que llamar, lo llamarán y nada más. Me ha contado cositas, pero son cosas mías y de él”, fueron algunas de sus palabras para Willax.

Marco Zambrano se refirió a la acusación por abuso sexual que afronta el defensor de Alianza Lima. (Contra Corriente)

Este caso recién inicia tanto en las instancias judiciales como en la interna de Alianza Lima. Las autoridades uruguayas deberán resolver la fuerte acusación de abuso sexual contra Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco, quienes han negado el delito mediante comunicados.

Temas Relacionados

Carlos ZambranoMiguel TraucoSergio PeñaAlianza LimaLiga 1peru-deportes

Más Noticias

L1 Max se verá gratis por Movistar: beneficios y cómo acceder a los partidos de la Liga 1 2026

Diego Rebagliati confirmó que los usuarios del operador no pagarán un adicional para poder ver los encuentros del torneo nacional, que arrancará este viernes 30 de enero

L1 Max se verá gratis

Partidos de Liga 1 se transmitirán por Movistar en el 2026: L1 Max reemplazará el canal de GOLPERU

Diego Rebagliati informó que se alcanzó un acuerdo para que el canal de 1190 Sports y la FPF forme parte de la programación de la empresa española de televisión desde la primera jornada del Torneo Apertura

Partidos de Liga 1 se

Flavia Montes rompió en llanto tras revelar el motivo por el que no deja la Liga Peruana de Vóley para jugar en el extranjero

La central de la Universidad San Martín señaló que ese factor también la llevó a distanciarse de la selección peruana de voleibol

Flavia Montes rompió en llanto

Entradas Alianza Lima vs San Martín: precio y venta para los partidos de la fecha 4 por la Liga Peruana de Vóley 2025/26

La jornada tendrá partidazos: las bicampeonas se medirán con las ‘santas’ y Universitario hará lo suyo con Regatas Lima. Se iniciará la venta de boletos

Entradas Alianza Lima vs San

Alianza Lima decidió el futuro de Carlos Zambrano y Miguel Trauco tras denuncia por abuso sexual: “No volverán más”

La periodista Ana Lucía Rodríguez transmitió la información que recibió desde el entorno interno del club ‘blanquiazul’ acerca de las sanciones impuestas a los dos implicados. ¿Y Sergio Peña?

Alianza Lima decidió el futuro
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

‘Chifagate’: Tomás Gálvez niega que

‘Chifagate’: Tomás Gálvez niega que se va a a levantar el secreto de comunicaciones al presidente José Jerí

Sin consenso en APP sobre vacancia de José Jerí: César Acuña y voceros exhiben posturas divididas

Personal del INPE denuncia a José Jerí por ingreso ilegal de celulares a Ancón I y montar un “show mediático”

“Jamás interferiría en la investigación de un familiar”: La declaración por la que Patricia Benavides fue suspendida

César Acuña sobre presuntas dádivas entregadas por Lady Camones con frases alusivas a él: “Que asuma su responsabilidad”

ENTRETENIMIENTO

Pamela López arremete contra la

Pamela López arremete contra la abogada de Christian Cueva y desata polémica: “Tanto estudiar para terminar como tiktokera”

BTS en Perú: la drástica decisión que tomó la ARMY oficial peruana para proteger a la comunidad de estafadores

Hermano de Pol Deportes desmiente a Carlos Orozco y cuestiona versión sobre supuesta beca: “¿Qué gana inventando eso?"

Carlos Alcántara sorprende en redes sociales con una foto al natural que desata risas y comentarios

Melcochita indignado porque sacaron su película de cartelera en su semana de estreno: “No es justo que nos hagan esto”

DEPORTES

L1 Max se verá gratis

L1 Max se verá gratis por Movistar: beneficios y cómo acceder a los partidos de la Liga 1 2026

Partidos de Liga 1 se transmitirán por Movistar en el 2026: L1 Max reemplazará el canal de GOLPERU

Flavia Montes rompió en llanto tras revelar el motivo por el que no deja la Liga Peruana de Vóley para jugar en el extranjero

Entradas Alianza Lima vs San Martín: precio y venta para los partidos de la fecha 4 por la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Alianza Lima decidió el futuro de Carlos Zambrano y Miguel Trauco tras denuncia por abuso sexual: “No volverán más”