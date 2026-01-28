Abogado de argentina, que denunció abuso sexual, revela detalles del caso Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña: “Hay otras evidencias”

Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña son acusados de agresión sexual en Uruguay. (ATV)

Cada vez salen más detalles a la luz de la fuerte acusación contra los tres jugadores de Alianza Lima. El abogado de la joven argentina -que culpa a Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco de abuso sexual- rompió su silencio sobre el caso judicial, que deberá resolverse en Uruguay.

Luis Deuteris habló con el programa Ocurre Ahora de ATV y respondió la consulta sobre si los tres futbolistas peruanos tienen la misma responsabilidad en la denuncia realizada en Argentina. "En la misma proporción. En la misma proporción“, expresó la defensa de la denunciante de forma tajante.

Asimismo, el abogado de la joven argentina señaló que hay muchas pruebas en las que Zambrano, Peña y Trauco tuvieron relaciones sexuales sin consentimiento. Por ejemplo, los chats de la chica con su amiga, y también el daño físico causado por los tres integrantes del club ‘blanquiazul’.

“En numerosas constancias que podrían hablar objetivamente de la comisión de un hecho no consentido y que están reflejadas en su físico. Así que más allá de esos chats que ella tiene con su amiga, donde ratifica plenamente lo que ella ha denunciado, hay otras evidencias que, como le acabo de decir, marcarían que estamos frente a un hecho que no contó con el consentimiento de la persona”, aseguró.

Abogado de joven argentina, que denunció abuso sexual, revela detalles del caso Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña.

Lo último que se sabe de Zambrano, Peña y Trauco

De acuerdo a la periodista deportiva Ana Lucía Rodríguez, Alianza Lima tomó la firme decisión que Carlos Zambrano y Miguel Trauco no vuelvan más al club. Mientras que el futuro de Sergio Peña todavía no se define, pero todo hace indicar que tendrá el mismo desenlace.

A la par, según el abogado Jhonny Baldovino, Trauco recibió carta de predespido del elenco ‘íntimo’. "Pero hoy (martes 27) le ha llegado a uno de ellos una carta donde le amplían las imputaciones, direccionan la situación y le han enviado una carta de preaviso de despido, que normalmente termina en despido, otorgándole seis días más para que hagan sus descargos“.

Johnny Baldovino, asesor legal de la SAFAP, brindó precisiones sobre las acciones que viene adoptando el club de La Victoria. (Video: GV PLAY)

Esta carta también le llegaría a Zambrano y Peña, debido a que desde La Victoria consideran que la separación es "coherente y justa”, porque “si bien no se puede probar un delito, lo que sí existe es una indisciplina grave que ha perjudicado severamente la imagen de la institución“, según información compartida por Willax.

Sin embargo, hay un nuevo protagonista dentro de este caso. La Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú (SAFAP) busca proteger a los tres implicados y que la separación definitiva no se concrete, sin recibir una indemnización por su despido. Algo con lo que -claramente- la institución ‘blanquiazul’ no está de acuerdo.

Desde el entorno de los futbolistas hubo nuevos pronunciamientos. Marco Zambrano, padre del ‘Káiser’, dio sus primeras palabras desde que su hijo fue acusado por abuso sexual. El progenitor del futbolista no quiso dar muchos detalles, pero confirmó que han hablado del tema.

“La verdad que no sé. Yo hablo con él y me dice que está en manos de sus abogados. Cuando lo tienen que llamar, lo llamarán y nada más. Me ha contado cositas, pero son cosas mías y de él”, fueron algunas de sus palabras para Willax.

Marco Zambrano se refirió a la acusación por abuso sexual que afronta el defensor de Alianza Lima. (Contra Corriente)

Este caso recién inicia tanto en las instancias judiciales como en la interna de Alianza Lima. Las autoridades uruguayas deberán resolver la fuerte acusación de abuso sexual contra Carlos Zambrano, Sergio Peña y Miguel Trauco, quienes han negado el delito mediante comunicados.