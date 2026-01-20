Perú Deportes

Arturo Vidal compartió su admiración por Paolo Guerrero luego del triunfo de Alianza Lima ante Colo Colo por Serie Río de La Plata 2026

El ‘King’ ha sorprendido con una historia de Instagram involucrando al goleador de todos los tiempos del Perú tras el cierre de la Serie del Río de La Plata

El saludo protocolar de Guerrero
El saludo protocolar de Guerrero con Vidal en la antesala del Alianza Lima vs Colo Colo. - Crédito: Difusión

Aunque siempre Paolo Guerrero y Arturo Vidal han demostrado distanciamientos en los partidos de sus respectivas selecciones, ya sea en Eliminatorias Sudamericanas o Copas América, lo cierto es que existe un respeto y admiración mutua por lo que han conseguido a lo largo de los años en sus países.

Y esa consideración ha quedado en manifiesto en una historia de Instagram de Arturo Vidal, en la que se visualiza dos fotos con Paolo Guerrero, durante el Alianza Lima vs Colo Colo por Serie Río de La Plata, acompañadas de un emoji de apretón de manos y de las banderas de Perú y Chile.

Indudablemente esa publicación efímera del ‘King’ ha generado una ola de reacciones en redes sociales. Tal vez porque nadie tenía en mente que el histórico ‘8′ de la ‘roja’ guardará un aprecio especial por el que tantas veces ha sido su enemigo en el ‘Clásico del Pacífico’.

Alejados ambos de los bloques nacionales, sus únicas responsabilidades serán entregarse en cuerpo, mente y alma a sus clubes. En el caso de Guerrero está cumpliendo su último año en activo vistiendo la camiseta de Alianza Lima; mientras que Arturo decidió regresar a Colo Colo para alistar el retiro.

El delantero definió con mucha calidad el 1-0 ante los chilenos. (Video: ESPN)

[NOTICIA EN DESARROLLO...]

