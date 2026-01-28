Perú Deportes

Ricardo Gareca aprobó fichaje de Esteban Pavez en Alianza Lima: “Es un líder dentro y fuera de la cancha”

El ‘Tigre’ dirigió al volante chileno en la selección ‘roja’ y destacó su profesionalismo en medio de los casos de indisciplina en La Victoria

El 'Tigre' destacó las condiciones del volante chileno. (Nada que No Sepa)

Alianza Lima hará uso del último cupo de extranjero para afrontar la Liga 1 y Copa Libertadores en simultáneo, y alcanzar sus objetivos marcados a final de la temporada. En ese contexto, el club ‘blanquiazul’ salió en búsqueda de un elemento en la volante, una zona del campo, donde el técnico Pablo Guede no ha quedado muy contento en la pretemporada.

Es así como el nombre de Esteban Pavez ha sido vinculado con el ‘equipo del pueblo’. El mediocampista de 35 años actualmente se encuentra en Colo Colo, pero no cuenta con el mismo protagonismo que en temporadas anteriores. Por ese motivo, su traspaso al fútbol peruano podría terminar dándose en las siguientes horas.

Muchas personas que conocen a Pavez se han referido de buena forma a la posible contratación del pivote ‘mapocho’ al cuadro ‘ìntimo’. Uno de ellos es el extécnico de la selección peruana, Ricardo Gareca, quien compartió con el experimentado futbolista gracias a su etapa en el conjunto nacional de Chile.

En conversación con el programa de Youtube llamado ‘Nada que No Sepa’, el ‘Tigre’ llenó de elogios a Esteban Pavez, destacando su profesionalismo fuera y dentro de la cancha. A su vez, el entrenador argentino aprobó su llegada a uno de los clubes más grandes de un país donde vivió muchos años.

“Esteban Pavez es un volante de contención con mucha experiencia y una carrera destacada. Es un jugador de jerarquía cuyo juego se basa en la contención y el liderazgo. Se destaca como líder tanto dentro como fuera de la cancha. Considero que es un refuerzo valioso para Alianza, tanto por su profesionalismo como por su trayectoria”, expresó.

Los fichajes de Alianza Lima para este 2026

Esteban Pavez se podría sumar a la lista extensa de refuerzos de Alianza Lima para este 2026. Hasta el momento, el argentino Pablo Guede cuenta con ocho futbolistas nuevos en su plantilla, seis nacionales y dos extranjeros.

Estos son las incorporaciones de los ‘íntimos’ para esta temporada: Jairo Vélez, Luis Ramos, Cristian Carbajal, D’ Alessandro Montenegro, Alejandro Duarte, Federico Girotti, Mateo Antoni y Luis Advíncula.

¿Quién es Esteban Pavez?

Esteban Pavez comenzó su trayectoria profesional en Colo Colo, club del que es hincha. Debutó el 22 de enero de 2009. Aunque surgió como una promesa de las divisiones inferiores, no logró ganarse la confianza de los técnicos en sus primeros años. Frente a esto, la dirigencia decidió cederlo a otros equipos para que sumara experiencia.

En 2010 jugó en Rangers, en 2011 en San Marcos de Arica y en 2012 en Unión Temuco. Tras sumar partidos y consolidarse en estos clubes, regresó al ‘cacique’ con el objetivo de establecerse en el primer equipo. En su retorno, permaneció durante cuatro temporadas consecutivas, período en el que logró consolidarse y obtuvo tres títulos. En la parte final de esa etapa, compartió equipo con el entrenador Pablo Guede, quien impulsó su rendimiento.

Su actuación en la Primera Nacional de Chile le permitió recibir una oferta de Atlético Paranaense. En Brasil, tuvo un paso irregular, aunque consiguió la Copa Sudamericana 2018. Posteriormente, jugó en Al-Nasr entre 2019 y 2020, y en Tijuana durante 2021 y 2022. Tras sus experiencias en el extranjero, volvió a Colo Colo, donde sumó cinco títulos más.

Con la selección chilena, completó el ciclo formativo y fue convocado para partidos de las Eliminatorias Sudamericanas y dos ediciones de la Copa América. Su última actuación con la ‘roja’ fue bajo la dirección de Ricardo Gareca, durante la fallida clasificación al Mundial 2026.

