¿Quién es Esteban Pavez, el ‘5’ chileno campeón de la Copa Sudamericana que interesa a Alianza Lima para el 2026?

El mediocentro, de 35 años, pertenece a Colo Colo, del que es capitán y referente. En principio está apalabrado con Alianza Lima, pero hace falta conocer si las negociaciones entre clubes avanzarán

Esteban Pavez, de 35 años,
Esteban Pavez, de 35 años, es un experimentado mediocentro con cartel de seleccionado chileno.

Alianza Lima ha dado inicio a su última aparición en el mercado de transferencias. Aprovechando la reciente medida del aumento del cupo de extranjeros aprobado por la FPF, ha decidido ejercer una búsqueda inmediata de un refuerzo con cartel que cumpla un rol importante en la primera línea del mediocampo.

De tal manera que los altos mandos del club de La Victoria han cerrado filas para acometer la incorporación de Esteban Pavez, experimentado centrocampista de largo recorrido por Chile, Brasil, México y Emiratos Árabes Unidos. Apalabrado el ‘5′, tan solo hace falta saber si la operación entre clubes avanzará a buen puerto.

Esteban Pavez ha sabido conducir
Esteban Pavez ha sabido conducir la capitanía de Colo Colo en los últimos años.

Porque Esteban Pavez todavía cuenta con un contrato vigente con Colo Colo, aunque no se descarta prescindir de sus servicios siempre y cuando algún club oferte un monto importante. En ese caso, Alianza Lima aparece en el partidor "y la decisión será tomada mañana por el directorio", de acuerdo con Rodrigo López, productor de DSports Chile.

En un caso Blanco y Negro resuelva la situación aceptando la propuesta del club ‘íntimo’, el centrocampista chileno abandonará inmediatamente la sede de Macul para enrumbar con destino a Perú. En lo que respecta a su próximo contrato no se han revelado montos económicos, pero sí el tiempo de vinculación: dos temporadas.

Al ‘Huesi’, tal vez, le motive desplazarse a La Victoria por una razón puntual: la presencia del entrenador Pablo Guede, quien es su valedor principal. Ambos se conocen a la perfección tras un paso inolvidable por Colo Colo, entre 2016 y 2018, y un posterior reencuentro en el Necaxa durante el 2021 y 2022.

