Cusco FC recibe invitación para disputar la tarde presentación de Always Ready, campeón de Bolivia, en El Alto

Cusco FC se enfrenta a Always Ready en partido amistoso, en Bolivia. - Crédito: Difusión

No hay tiempo que perder en Cusco FC. Mientras los futbolistas del plantel se entrenan como si no hubiera un mañana, después de un merecido descanso vacacional, desde las altas esferas del club analizan opciones de presentación internacional contra oponentes de fuste, con la mirada centrada en la histórica participación en la Copa Libertadores.

De ahí a que se aceptara la invitación para disputar un amistoso de rigor contra Always Ready, actual monarca de la máxima categoría de Bolivia. El lance se desarrollará en condición de visitante en un escenario con mayor altitud que el estadio Inca Garcilaso de la Vega, pero que servirá cómo un auténtico examinatorio para observar el nivel del bloque ‘dorado’.

Always Ready invita a Cusco FC a su tarde de presentación en el estadio Villa Ingenio. - Crédito: Difusión

“Este 24 de enero, nos enfrentamos al campeón boliviano, Always Ready, en una tarde muy especial. En un partido que nos permite competir, sumar experiencia y seguir consolidando nuestro juego. Seguimos creciendo”, comunicó Cusco FC en sus canales sociales oficiales.

El cuadro a cargo de Miguel Rondelli, de los entrenadores más destacados en Perú, fue una auténtica revelación en la Liga 1 2025. Aunque no se coronó como el mejor de todo el circuito, demostró un estilo único basado en el fútbol asociado toda vez que se apoyó en su ‘killer’: Facundo Callejo, el goleador anual.

El máximo goleador de la Liga 1 2025 se rinde ante el estilo de Miguel Rondelli y aborda su función como reemplazante de Luis Ramos. | VIDEO: Paula Elizalde

De eso, en su momento, hizo referencia el ‘Facu’ con Infobae Perú: “Potencia a cualquier jugador. ¿A quién no le gusta siempre jugar con la pelota por el piso y tratar de sostener la posesión a lo largo de los 90′ minutos? Es una idea de juego muy clara, donde es difícil que Cusco FC abuse de un pelotazo excepto cuando tiene que ir a buscar algún partido“.

Para la nueva temporada, la institución ‘dorada’ ha abrochado la continuidad tanto del entrenador como del delantero; de ese mismo modo se hizo un mercado interesante, destacando la incorporación de Gabriel Carabajal, hábil extremo argentino con pasado en Santos (BRA).

Gabriel Carabajal se suma al plantel 'dorado' procedente de Talleres de Córdoba. - Crédito: Cusco FC

Always Ready, por su parte, vivió una campaña exitosa e histórica en 2025, consolidándose como uno de los equipos más dominantes del fútbol boliviano. El club de El Alto se coronó campeón de la División Profesional con una goleada memorable por 6-0 sobre Guabirá, sumando 71 puntos y asegurando el título antes de la última fecha del torneo.

La “Banda Roja” se mantuvo líder casi toda la temporada (27 de 29 fechas), ganó 22 partidos, empató 5 y perdió solo 2, con un alto promedio de goles a favor y una defensa sólida. Bajo la dirección de Julio César Baldivieso, el equipo combinó juventud y experiencia para dominar con un fútbol ofensivo y contundente, símbolos de una campaña que marcó su cuarta estrella en el fútbol nacional.