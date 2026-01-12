Perú Deportes

Cusco FC recibe invitación para disputar la tarde presentación de Always Ready, campeón de Bolivia, en El Alto

El club ‘dorado’ dirá presente en el primer partido oficial de pretemporada del ‘millonario’, en el estadio Villa Ingenio. Facundo Callejo liderará la comitiva junto a Lucas Colitto

Guardar
Cusco FC se enfrenta a
Cusco FC se enfrenta a Always Ready en partido amistoso, en Bolivia. - Crédito: Difusión

No hay tiempo que perder en Cusco FC. Mientras los futbolistas del plantel se entrenan como si no hubiera un mañana, después de un merecido descanso vacacional, desde las altas esferas del club analizan opciones de presentación internacional contra oponentes de fuste, con la mirada centrada en la histórica participación en la Copa Libertadores.

De ahí a que se aceptara la invitación para disputar un amistoso de rigor contra Always Ready, actual monarca de la máxima categoría de Bolivia. El lance se desarrollará en condición de visitante en un escenario con mayor altitud que el estadio Inca Garcilaso de la Vega, pero que servirá cómo un auténtico examinatorio para observar el nivel del bloque ‘dorado’.

Always Ready invita a Cusco
Always Ready invita a Cusco FC a su tarde de presentación en el estadio Villa Ingenio. - Crédito: Difusión

Este 24 de enero, nos enfrentamos al campeón boliviano, Always Ready, en una tarde muy especial. En un partido que nos permite competir, sumar experiencia y seguir consolidando nuestro juego. Seguimos creciendo”, comunicó Cusco FC en sus canales sociales oficiales.

El cuadro a cargo de Miguel Rondelli, de los entrenadores más destacados en Perú, fue una auténtica revelación en la Liga 1 2025. Aunque no se coronó como el mejor de todo el circuito, demostró un estilo único basado en el fútbol asociado toda vez que se apoyó en su ‘killer’: Facundo Callejo, el goleador anual.

El máximo goleador de la Liga 1 2025 se rinde ante el estilo de Miguel Rondelli y aborda su función como reemplazante de Luis Ramos. | VIDEO: Paula Elizalde

De eso, en su momento, hizo referencia el ‘Facu’ con Infobae Perú: “Potencia a cualquier jugador. ¿A quién no le gusta siempre jugar con la pelota por el piso y tratar de sostener la posesión a lo largo de los 90′ minutos? Es una idea de juego muy clara, donde es difícil que Cusco FC abuse de un pelotazo excepto cuando tiene que ir a buscar algún partido“.

Para la nueva temporada, la institución ‘dorada’ ha abrochado la continuidad tanto del entrenador como del delantero; de ese mismo modo se hizo un mercado interesante, destacando la incorporación de Gabriel Carabajal, hábil extremo argentino con pasado en Santos (BRA).

Gabriel Carabajal se suma al
Gabriel Carabajal se suma al plantel 'dorado' procedente de Talleres de Córdoba. - Crédito: Cusco FC

Always Ready, por su parte, vivió una campaña exitosa e histórica en 2025, consolidándose como uno de los equipos más dominantes del fútbol boliviano. El club de El Alto se coronó campeón de la División Profesional con una goleada memorable por 6-0 sobre Guabirá, sumando 71 puntos y asegurando el título antes de la última fecha del torneo.

La “Banda Roja” se mantuvo líder casi toda la temporada (27 de 29 fechas), ganó 22 partidos, empató 5 y perdió solo 2, con un alto promedio de goles a favor y una defensa sólida. Bajo la dirección de Julio César Baldivieso, el equipo combinó juventud y experiencia para dominar con un fútbol ofensivo y contundente, símbolos de una campaña que marcó su cuarta estrella en el fútbol nacional.

Temas Relacionados

Cusco FCAlways Readyperu-deportes

Más Noticias

Alianza Lima vs Atlético Atenea: día, hora y canal TV del duelo por la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

El cuadro ‘blanquiazul’ volverá a medirse con el conjunto de las ‘diosas’ en un duelo que despierta mucha expectativa. Revisa toda la información al respecto

Alianza Lima vs Atlético Atenea:

Programación de la fecha 2 de la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: partidos, horarios y canal TV

Este fin de semana continúa la acción en el Polideportivo de Villa El Salvador con una nueva jornada que tendrá el clásico Regatas vs San Martín como principal atractivo

Programación de la fecha 2

“La única manera de protestar es retirarnos”: Renato Tapia estalla por la crisis y la “hipocresía” en la selección peruana

El mediocampista nacional cuestionó la existencia de “hipocresía” dentro del plantel blanquirrojo y fue tajante al referirse a una eventual futura convocatoria

“La única manera de protestar

Renato Tapia dio detalles de la charla con Agustín Lozano sobre el manejo de la FPF: “Le dije que había que asumir errores”

El volante peruano se refirió a su relación con el presidente de la Federación, así como la conversación que tuvo sobre la ‘bicolor’ y la controversia por su ausencia en la Copa América 2024

Renato Tapia dio detalles de

Renato Tapia apuntó contra la FPF y rechazó haber pedido DT para la selección peruana: “No soportaré que se manipule mi nombre por intereses personales”

El futbolista de Al Wasl se pronunció por el manejo de la Federación y de la polémica con Manuel Barreto. También habló si seguirá en la ‘bicolor’

Renato Tapia apuntó contra la
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga da ultimátum

Rafael López Aliaga da ultimátum a José Jerí: “La luna de miel se acabó. Lo quiero mucho, pero que me haga caso”

Investigación contra José Domingo Pérez, Rafael Vela y Gustavo Gorriti podría ser reabierta: Fiscalía concedió revisión del caso

Carlos Álvez se molesta en entrevista: “Mi vida privada pertenece a cuatro paredes; la guerra sucia se la dejo a ellos”

APP tilda de mentiroso a Rafael López Aliaga y pide que pague deuda coactiva a Sunat por más de S/12,9 millones

Contratos en el INPE: jóvenes sin experiencia ni requisitos consiguen empleo luego de reunirse con el presidente Iván Paredes

ENTRETENIMIENTO

Christian Domínguez y Karla Tarazona

Christian Domínguez y Karla Tarazona se burlan de la operación de Magaly Medina: “no creo que vaya a quedarse callada”

Magaly Medina ya firmó contrato con ATV para el 2026: “Tenemos chisme para rato”

Phillip Butters estrena HOY Combutters en Panamericana TV: Rafael López Aliaga será su primer invitado

Sheyla Rojas se arrepiente de haberse puesto tanto ácido hialurónico: “Me lo quiero quitar”

¿María Pía Copello no firmó contrato con América TV?: Conductora señala que ‘está sin canal’

DEPORTES

Alianza Lima vs Atlético Atenea:

Alianza Lima vs Atlético Atenea: día, hora y canal TV del duelo por la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Programación de la fecha 2 de la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: partidos, horarios y canal TV

“La única manera de protestar es retirarnos”: Renato Tapia estalla por la crisis y la “hipocresía” en la selección peruana

Renato Tapia dio detalles de la charla con Agustín Lozano sobre el manejo de la FPF: “Le dije que había que asumir errores”

Renato Tapia apuntó contra la FPF y rechazó haber pedido DT para la selección peruana: “No soportaré que se manipule mi nombre por intereses personales”