Roberto Sánchez reitera denuncia de “modificaciones” en el voto del extranjero, pero deslinda responsabilidad de cónsules

Roberto Sánchez descartó que Juntos por el Perú haya responsabilizado a los cónsules por supuestas irregularidades en el voto de peruanos en el extranjero

El candidato presidencial de Juntos por el Perú (JP), Roberto Sánchez, negó este lunes que su partido haya responsabilizado a los cónsules por supuestas irregularidades en el voto de ciudadanos peruanos residentes en el exterior.

Sin embargo, expresó inquietud ante la denuncia presentada días antes por su agrupación sobre una modificación en el reglamento electoral para el voto extranjero en la segunda vuelta en la que se enfrentó a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

Sánchez aclaró que “las observaciones, impugnaciones y señalamientos sobre posibles irregularidades” han estado dirigidas a la ONPE (Oficina Nacional de Procesos Electorales), en su calidad de “ente rector”, tal como lo publicó en su cuenta de X, antes Twitter.

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El dirigente indicó que, “de acuerdo con la Constitución y las leyes, la ONPE y el JNE (Jurado Nacional de Elecciones) son los únicos organismos nacionales responsables y competentes en el proceso electoral”.

El partido manifestó preocupación por cambios en el reglamento electoral aplicados antes de la segunda vuelta presidencial entre Sánchez y Keiko Fujimori

Enfatizó que Juntos por el Perú defiende el “derecho al voto de los peruanos en el extranjero” sin interferencias y bajo reglas claras, y adelantó que impulsarán una iniciativa legislativa destinada a garantizar el pleno reconocimiento de sus garantías.

Días antes, el secretario general de Juntos por el Perú, Ernesto Zunini, consideró “irregular” la decisión de la ONPE de impedir el escaneo y digitalización de los votos emitidos en el exterior, donde Fujimori tuvo mayor respaldo.

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“Es inadmisible que a mitad del proceso electoral se cambien las directivas que regulan el proceso electoral y se cambien específicamente aquellas vinculadas al voto de peruanos en el exterior”, señaló en una rueda de prensa.

Según sus declaraciones, este cambio en la normativa “fue señalado también por la Organización de los Estados Americanos” en uno de sus informes, y constituye una “irregularidad, ya que se modificaron reglas con el proceso en marcha”.

Juntos por el Perú anunció la presentación de un proyecto de ley enfocado en garantizar derechos y transparencia para los votantes fuera del país

Zunini agregó que “la falta de predictibilidad en un proceso en donde las diferencias son mínimas” y donde ha habido “alta polarización” genera “incertidumbre y genera zozobra por parte de la ciudadanía”.

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Con el 98,59 % de escrutinio, Sánchez tiene un 49.949 % del sufragio frente al 50,051 % obtenido por Fujimori, y con las actas pendientes ya contabilizadas, el resultado final de los comicios se decidirá en las 1.300 actas observadas que están siendo procesadas en jurados especiales.

El fin de semana, el candidato viajó al Cusco, donde arrasó con un 78,13 % del sufragio (588.619 votos) frente a un 21,86 % (164.717 votos) obtenido por su rival, y reiteró su pedido de un reconteo de votos.

“Nos reafirmamos exigiendo transparencia, respeto a la democracia y al voto de nuestro pueblo”, dijo en un encuentro con simpatizantes al añadir que “nadie tiene por qué oponerse a ese reconteo, para que todo el pueblo sepa, así fuere por un voto, quién obtendrá la victoria electoral”.

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El líder de Juntos por el Perú afirmó durante la semana haber encontrado indicios de presuntas irregularidades en mesas de votación en Lima, en regiones del norte donde Fujimori ha ganado y en el voto extranjero, y ha propuesto a su contrincante que pidan un reconteo, algo que ella ha rechazado.