Golazo de Edison Flores para que Universitario golee a Melgar en el amistoso de pretemporada 2026

La insistencia del ‘Orejas’ dio frutos en el estadio Monumental de Ate. El zurdo colocó el 3-0 ante los arequipeños

El delantero le pegó fuerte y puso el 3-0 frente a los arequipeños. (Video: Universitario)

El martes 20 de enero, Universitario de Deportes chocó con Melgar en su segundo amistoso de pretemporada 2026. Los ‘cremas’ fueron superiores de inicio a fin y Edison Flores colocó el tercer gol con un certero remate para su goleada en el estadio Monumental.

Los goles de Universitario

El defensa anotó de cabeza el 1-0 de los 'cremas'. (Video: Universitario)
Gran definición del volante para el 2-0 de los 'cremas'. (Video: Universitario)

Descuento de Melgar

Con cierto suspenso, los arequipeños consiguieron el descuento. (Video: Universitario)

