Golazo de Edison Flores para que Universitario golee a Melgar en el amistoso de pretemporada 2026.

El martes 20 de enero, Universitario de Deportes chocó con Melgar en su segundo amistoso de pretemporada 2026. Los ‘cremas’ fueron superiores de inicio a fin y Edison Flores colocó el tercer gol con un certero remate para su goleada en el estadio Monumental.
Los goles de Universitario
Descuento de Melgar
Universitario vs Melgar EN VIVO HOY: minuto a minuto del amistoso de pretemporada en el Estadio Monumental 2026
Los ‘cremas’ enfrentan su segundo choque preparatorio, ahora frente a los ‘rojinegros’ en el Estadio Monumental, que no contará con público. Se espera un gran cotejo. Sigue las incidencias
Golazo de Matías Di Benedetto en el Universitario vs Melgar: anotó con violento cabezazo en el amistoso de pretemporada 2026
El defensor argentino, en medio de la polémica por los extranjeros, sacó rédito de un centro de Hugo Ancajima y puso el 1-0 en el estadio Monumental de Ate
Golazo de Jairo Concha en Universitario vs Melgar: latigazo de larga distancia en amistoso de pretemporada 2026
El mediocampista se lució con tremenda anotación desde fuera del área: marcó el segundo tanto de los ‘cremas’ en duelo de preparación en el estadio Monumental
Cenaida Uribe reveló que Nicole Pérez, figura de Atenea, estuvo cerca de jugar por Alianza Lima: el motivo de su frustado fichaje
La actual máxima anotadora de la Liga Peruana de Vóley tenía todo acordado con el club ‘íntimo’ para convertirse en su refuerzo en esta temporada
Universitario vs Rebaza Acosta: día, hora y canal TV del duelo por fecha 3 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026, fase 2
Las ‘pumas’ se medirán con las ‘chalacas’ en el Polideportivo Lucha Fuentes: su misión será defender el liderato en su camino hacia el título nacional. Conoce los detalles del crucial cotejo
