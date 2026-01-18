Se suspendió el amistoso que iban a jugar Racing y Universidad de Chile por una catástrofe ambiental

El partido amistoso que iban a jugar esta noche Racing y la Universidad de Chile, en la ciudad de Concepción, fue suspendido debido a los incendios forestales que afectan a la localidad trasandina. El encuentro de pretemporada, presentado como el “Desafío Internacional de Verano”, debió ser cancelado por la organización debido a la gravedad de la situación, que fue catalogada como catástrofe por las autoridades.

“Informamos que el partido amistoso que Racing debía jugar hoy ante Universidad de Chile en Concepción fue suspendido debido a la declaración de catástrofe por los incendios forestales que afectan gran parte de la zona. Lamentamos lo sucedido y agradecemos la comprensión; a la vez enviamos nuestra solidaridad a la población damnificada por esta emergencia. El plantel regresará a Buenos Aires para retomar su actividad habitual”, comunicó la Academia mediante un posteo en redes sociales.

Por su parte, la U de Chile también se expresó en las redes y emitió un comunicado contando la cancelación del evento. “Según informó recientemente la organización del Desafío Internacional de Verano, el amistoso ante Racing programado para hoy domingo 18 de enero, fue suspendido producto de la grave emergencia provocada por los incendios forestales que afectan a las regiones del Biobío y Ñuble”, indicó la entidad con sede en Santiago.

El comunicado de Racing tras la suspensión del partido amistoso frente a la U de Chile

“La determinación obedece a la magnitud de la catástrofe, como también el objetivo de las autoridades por priorizar los recursos y resguardar la seguridad de la población. Como Club expresamos nuestra solidaridad y apoyo con las familias afectadas y nos ponemos a disposición como Universidad de Chile para lo que se requiera. Ante esta trágica situación, el fútbol pasa a un segundo plano", culminaron.

“Ante los graves incendios en curso he decidido declarar estado de catástrofe en las regiones de Ñuble y Biobío. Todos los recursos están disponibles”, anunció el presidente de Chile, Gabriel Boric en sus redes sociales. Según indicó el medio chileno La Tercera, varios incendios forestales se mantienen activos en distintos sectores de las regiones de Ñuble y Biobío. Las autoridades han ordenado evacuaciones masivas en comunas como Quillón y Ránquil, en Ñuble, y en Penco, Tomé, Florida y sectores de Concepción, en Bíobío.

El ministro del Interior confirmó la muerte de una persona en Bulnes y señaló que hay 14 heridos en Ñuble y cinco en Biobío, cifras que podrían aumentar durante la jornada. La Corporación Nacional Forestal (Conaf) reportó 22 incendios en combate, de los cuales 15 mantienen alerta activa. En Ñuble, nueve focos han consumido más de 4.000 hectáreas y la región continúa bajo alerta roja. En Biobío, tres incendios han arrasado más de 3.500 hectáreas. En La Araucanía, dos incendios permanecen activos en Collipulli y Lumaco, ambos con alerta roja comunal. En la Región Metropolitana, un incendio en Tiltil ha afectado 840 hectáreas y sigue bajo alerta amarilla.

En lo que respecta al presente deportivo de Racing, La Academia comenzará su camino dentro del torneo local el próximo 24 de enero, cuando visite a Gimnasia y Esgrima en La Plata. Posteriormente, el 28 recibirá a Rosario Central para cerrar el primer mes del 2026. En la presente temporada, los dirigidos por Gustavo Costas afrontarán además la Copa Sudamericana y la Copa Argentina y por el momento cuentan con dos refuerzos: Valentín Carboni y Matko Miljevic.