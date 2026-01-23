Dónde ver Universitario vs U. de Chile HOY: canal TV online del amistoso por la ‘Noche Crema’ 2026

Dónde ver Universitario vs U. de Chile: canal TV online del amistoso por la Noche Crema 2026. Crédito: Difusión.

Universitario de Deportes medirá fuerzas ante su similar de la Universidad de Chile hoy, sábado 24 de enero, en el marco de la Noche Crema 2026. El compromiso tendrá lugar en el Estadio Monumental de Lima y será el primer y último cotejo de la escuadra ‘crema’ con público en las graderías antes del inicio de la temporada. Conoce cómo seguir el encuentro en vivo.

Horario de Universitario vs U. de Chile por la Noche Crema 2026

El duelo entre los ‘cremas’ y los ‘azules’ está programado para este sábado 24 de enero como parte del evento Noche Crema 2026. El partido comenzará a las 20:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador; a las 21:00 horas en Venezuela, Bolivia y Miami; y a las 22:00 horas en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil.

¿Dónde ver Universitario vs U. de Chile por la Noche Crema 2026?

El partido entre Universitario de Deportes y Universidad de Chile llegará a todo el país a través de TV Perú. Gracias a la señal abierta del canal 7, la afición merengue podrá disfrutar del juego de forma gratuita. Por otro lado, Infobae Perú ofrecerá un seguimiento en vivo y al detalle de la Noche Crema 2026 con toda la información desde el Estadio Monumental.

Canal TV confirmado que transmitirá la Noche Crema 2026: detalles de la emisión del Universitario vs U. de Chile.

Plazas de extranjeros rebasadas en Universitario

Universitario de Deportes afronta una temporada de exigencias sin precedentes en la historia del club. En la temporada 2026, la institución buscará establecerse como tetracampeón en el fútbol peruano, un hito sin registros en el torneo doméstico profesional. Además, competirá en la Copa Libertadores, donde buscará igualar o mejorar su última participación.

En ese sentido, la dirigencia renovó el comando técnico y puso en lugar de Jorge Fossati a Javier Rabanal. Para que el proyecto se consolide y se sostenga, las autoridades ‘cremas’ han reforzado a la plantilla con futbolistas del exterior. Sin embargo, de momento los cupos de extranjeros están rebasados.

Los planes del club se alteraron cuando Williams Riveros y Matías Di Benedetto desaprobaron el examen para obtener la nacionalización. La dirigencia se había trazado que ambos no ocuparían plaza de extranjero para el 2026, pero de momento siguen ocupando esos cupos. Cabe resaltar que aún tienen la opción de rendir una nueva prueba a fin de mes.

Williams Riveros y Matías Di Benedetto deberán aguardar por una nueva prueba para nacionalizarse como peruanos. Crédito: Difusión.

La lista de extranjeros la completan José Carabalí, Sekou Gassama, Héctor Fértoli, Caín Fara, Lisandro Alzugaray y Miguel Silveira. El escenario más adverso para el club sería que los defensores citados en el acápite anterior no aprueben la solicitud de nacionalización, pues tendrían que desprenderse de uno de los siete futbolistas.

El 2025 de la Universidad de Chile

La Universidad de Chile completó una temporada 2025 cargada de contrastes y emociones intensas. El equipo se coronó en la Supercopa de Chile. En aquel encuentro histórico, el cuadro ‘azul’ derrotó con un contundente 3-0 a Colo Colo, su eterno rival.

En el plano internacional, el club alcanzó las semifinales de la Copa Sudamericana tras una campaña destacada. Un punto clave fue su paso a la ronda de los cuatro mejores después de eliminar a Alianza Lima en una serie muy disputada. Sin embargo, su participación terminó empañada por la conducta de sus seguidores. En el estadio Libertadores de América de Independiente, en Argentina, los hinchas protagonizaron un lamentable hecho de violencia que afectó la imagen de la institución.

Gustavo Álvares, extécnico de la U. de Chile, vinculado a la selección peruana. - créditos: U. de Chile

Debido al enorme esfuerzo depositado en el torneo continental, el plantel descuidó la liga chilena de forma evidente. Esta prioridad provocó que el equipo perdiera puntos valiosos y finalizara en la cuarta casilla de la tabla. Como consecuencia, el cuadro que entonces dirigía Gustavo Álvarez deberá disputar nuevamente la Copa Sudamericana este 2026.