Javier Rabanal establece su ideario en Universitario: estilo de juego, flexibilidad táctica, valoración a canteras y aprobación de fichajes

Javier Rabanal encabeza el nuevo proyecto en Universitario. - Crédito: Difusión

Javier Rabanal, de entrada, ha eliminado el concepto que lo rotula como un líder ‘made in’ Europa. A pesar de que sus inicios en la dirección técnica se realizaron en su España natal, entiende que su periplo por China, Países Bajos y Holanda le confieren un reconocimiento distinto. Ahora, afincado en Perú, el responsable técnico de Universitario desea seguir enriqueciendo su hoja de vida.

“No me considero un entrenador europeo ni un talibán de las ideas españolas. Lo que siempre quise era la capacidad de adaptarme de los sitios buenos que me llamaran”, reconoció Rabanal en su primera conferencia como DT de la ‘U’.

Javier Rabanal firmando su contrato con el tricampeón de Perú. - Crédito: Universitario

Comprende Rabanal, por otro lado, que por el amplio bagaje ganado en distintos lados del mundo, confirmado sobre todo en el arranque de su trayectoria en Sudamérica con Independiente del Valle entre 2024 y 2025, se le haya atribuido un libreto de juego en específico.

Sin embargo, ha dejado muy en claro que es un técnico versátil: “Hay que ver cualidades, comodidad y construir línea de cinco. El estilo no tiene que ver con la colocación dentro del campo. Lo que vengo promoviendo desde IDV es compatible”.

“Me gustaría tener flexibilidad técnica, porque los equipos predecibles no llegan lejos en los campeonatos internacionales. Empezaré con esa línea y a la par de ahi se entenderán diferentes variantes”, sumó.

De esa manera, Javier Rabanal no será ajeno al sistema matriz (3-5-2) instaurado por Jorge Fossati hace tres temporadas, aunque avisa que “me gusta jugar con los espacios. Hay que adaptarse, nosotros cada vez que veamos un error llegaremos de la mejor manera posible”.

Franco Velazco (i) y Álvaro Barco (d) presentan en sociedad a Javier Rabanal. - Crédito: Universitario

Rabanal, análisis y decisiones

Además de ser un estratega meticuloso en la pizarra, es un formador por excelencia. Su visión siempre está ligada a promover jóvenes valores de las divisiones menores de los clubes por los que pasó. Y en Universitario no será la excepción.

“Lo formativo es particular, dependes del scouting y el ultimo paso al primer equipo es el más complicado. Ese trabajo lo conozco bien de la escuela holandesa. Aquí están reconstruyendo, pero no le regalo nada a nadie en formativas. Estoy seguro que habrá talento que se irá ganando espacio”, advirtió Javier Rabanal.

Aseguró, además, que “me gusta trabajar con la gente joven y respetar la jerarquía. Ellos saben que el profesional tiene una ventaja. Será un orgullo cuando un chico debute. Tiene que llegar debutar y pelear el puesto”.

Sobre su intervención en el mercado de transferencias fue enfático al señalar que desde el primer momento en el que perfiló su acuerdo con la ‘U’ se dedicó, a tiempo completo, a buscar, analizar y proponer nombres que no serán revelados.

Javier Rabanal exhibiendo una camiseta personalizada con su apellido. - Crédito: Universitario

“No debe haber inquietud. Hoy se está haciendo este acto, pero ya venimos trabajando en el tema. Llevo dedicándole mis horas a diferentes posiciones y perfiles. La gente piensa que por que no se publica no hay, pero no es así. Lo que se publica no todo es cierto, hay mucha especulación. Habrá buenas sorpresas”.

Javier Rabanal se vestirá con el buzo de Universitario sucediendo en el cargo a Jorge Fossati. Su asignatura principal será mantener la hegemonía ganadora en Ate hasta saldar un histórico tetracampeonato en Perú.