Perú Deportes

Javier Rabanal establece su ideario en Universitario: estilo de juego, flexibilidad táctica, valoración a canteras y aprobación de fichajes

El nuevo entrenador de la ‘U’ ha marcado su hoja de ruta. No busca revolucionar, sino mejorar lo futbolístico. Quiere, además, que los jóvenes valores surjan de un proceso natural

Guardar
Javier Rabanal encabeza el nuevo
Javier Rabanal encabeza el nuevo proyecto en Universitario. - Crédito: Difusión

Javier Rabanal, de entrada, ha eliminado el concepto que lo rotula como un líder ‘made inEuropa. A pesar de que sus inicios en la dirección técnica se realizaron en su España natal, entiende que su periplo por China, Países Bajos y Holanda le confieren un reconocimiento distinto. Ahora, afincado en Perú, el responsable técnico de Universitario desea seguir enriqueciendo su hoja de vida.

No me considero un entrenador europeo ni un talibán de las ideas españolas. Lo que siempre quise era la capacidad de adaptarme de los sitios buenos que me llamaran”, reconoció Rabanal en su primera conferencia como DT de la ‘U’.

Javier Rabanal firmando su contrato
Javier Rabanal firmando su contrato con el tricampeón de Perú. - Crédito: Universitario

Comprende Rabanal, por otro lado, que por el amplio bagaje ganado en distintos lados del mundo, confirmado sobre todo en el arranque de su trayectoria en Sudamérica con Independiente del Valle entre 2024 y 2025, se le haya atribuido un libreto de juego en específico.

Sin embargo, ha dejado muy en claro que es un técnico versátil: “Hay que ver cualidades, comodidad y construir línea de cinco. El estilo no tiene que ver con la colocación dentro del campo. Lo que vengo promoviendo desde IDV es compatible”.

Me gustaría tener flexibilidad técnica, porque los equipos predecibles no llegan lejos en los campeonatos internacionales. Empezaré con esa línea y a la par de ahi se entenderán diferentes variantes”, sumó.

De esa manera, Javier Rabanal no será ajeno al sistema matriz (3-5-2) instaurado por Jorge Fossati hace tres temporadas, aunque avisa que “me gusta jugar con los espacios. Hay que adaptarse, nosotros cada vez que veamos un error llegaremos de la mejor manera posible”.

Franco Velazco (i) y Álvaro
Franco Velazco (i) y Álvaro Barco (d) presentan en sociedad a Javier Rabanal. - Crédito: Universitario

Rabanal, análisis y decisiones

Además de ser un estratega meticuloso en la pizarra, es un formador por excelencia. Su visión siempre está ligada a promover jóvenes valores de las divisiones menores de los clubes por los que pasó. Y en Universitario no será la excepción.

Lo formativo es particular, dependes del scouting y el ultimo paso al primer equipo es el más complicado. Ese trabajo lo conozco bien de la escuela holandesa. Aquí están reconstruyendo, pero no le regalo nada a nadie en formativas. Estoy seguro que habrá talento que se irá ganando espacio”, advirtió Javier Rabanal.

Aseguró, además, que “me gusta trabajar con la gente joven y respetar la jerarquía. Ellos saben que el profesional tiene una ventaja. Será un orgullo cuando un chico debute. Tiene que llegar debutar y pelear el puesto”.

Sobre su intervención en el mercado de transferencias fue enfático al señalar que desde el primer momento en el que perfiló su acuerdo con la ‘U’ se dedicó, a tiempo completo, a buscar, analizar y proponer nombres que no serán revelados.

Javier Rabanal exhibiendo una camiseta
Javier Rabanal exhibiendo una camiseta personalizada con su apellido. - Crédito: Universitario

No debe haber inquietud. Hoy se está haciendo este acto, pero ya venimos trabajando en el tema. Llevo dedicándole mis horas a diferentes posiciones y perfiles. La gente piensa que por que no se publica no hay, pero no es así. Lo que se publica no todo es cierto, hay mucha especulación. Habrá buenas sorpresas”.

Javier Rabanal se vestirá con el buzo de Universitario sucediendo en el cargo a Jorge Fossati. Su asignatura principal será mantener la hegemonía ganadora en Ate hasta saldar un histórico tetracampeonato en Perú.

Temas Relacionados

Javier RabanalUniversitario de DeportesLiga 1peru-deportes

Más Noticias

Javier Rabanal asume con ilusión el reto de dirigir a Universitario: “Tengo claro que es el lugar para continuar mi carrera”

El entrenador español, de 46 años, compareció por primera vez como estratega de la ‘U’. Aseguró, con un tono conciliador, que no llega para revolucionar, sino para complementar el camino del éxito

Javier Rabanal asume con ilusión

Jorge Fossati, incómodo con la situación contractual con Universitario: “Las deudas no terminan de arreglarse”

El veterano entrenador compartió su molestia por la forma en cómo la administración de la ‘U’ no logra definir la resolución de su contrato. “Es algo que no entiendo mucho”, manifestó

Jorge Fossati, incómodo con la

Facundo Callejo niega cualquier contacto con clubes grandes de la Liga 1 y del extranjero: “Todo es suposición, estoy en Cusco FC”

El delantero ‘dorado’, de 33 años, se siente muy conforme en la Ciudad Imperial tras su temporada a todo gol. “Fue un año muy positivo”, dijo

Facundo Callejo niega cualquier contacto

Carlos Galván le respondió a Jorge Fossati por el supuesto interés de Costa Rica: “Si se te cayó, no es mi culpa”

El exdefensa se refirió a la información que brindó por el sondeo del combinado ‘tico’ por el técnico uruguayo, quien se fastidió y lanzó duras críticas al respecto tras dejar Universitario

Carlos Galván le respondió a

Sporting Cristal sorprendió con fichaje de lateral derecho Juan Cruz González: ¿Luis Advíncula quedó descartado?

El club ‘bajopontino’ dio a conocer la contratación del futbolista argentino que proviene de Chacarita Juniors, situación que pone en duda la llegada del ‘Rayo’ en 2026

Sporting Cristal sorprendió con fichaje
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Delia Espinoza presenta demanda de

Delia Espinoza presenta demanda de amparo contra el Congreso por inhabilitación por 10 años y denuncia vulneración del debido proceso

José Jerí anuncia plan para combatir la delincuencia: “Esta guerra no la voy a perder, pero tampoco ganar”

JNE descarta el voto digital para las Elecciones 2026 y aclara a la ONPE: “No podemos arriesgarnos”

ONU alerta retroceso en derechos humanos por ley del Congreso que elimina el enfoque de género en Perú

Defensor del Pueblo respalda a Dina Boluarte tras informe del Congreso que rechaza pensión vitalicia

ENTRETENIMIENTO

Ric La Torre confirma su

Ric La Torre confirma su salida de Ouke: “surgió la oportunidad y me pareció atractiva en todo sentido”

Magaly Solier regresa al cine: protagoniza un filme hablado íntegramente en quechua tras su reciente crisis personal

Jazmín Pinedo responde sobre los rumores de América Hoy: ¿será la nueva reina de las mañanas en 2026?

Estas son las series mas populares para ver en Netflix Perú hoy

Moca se indigna: su muñeco de Año Nuevo es el más barato y las redes explotan con memes y bromas

DEPORTES

Javier Rabanal asume con ilusión

Javier Rabanal asume con ilusión el reto de dirigir a Universitario: “Tengo claro que es el lugar para continuar mi carrera”

Jorge Fossati, incómodo con la situación contractual con Universitario: “Las deudas no terminan de arreglarse”

Facundo Callejo niega cualquier contacto con clubes grandes de la Liga 1 y del extranjero: “Todo es suposición, estoy en Cusco FC”

Carlos Galván le respondió a Jorge Fossati por el supuesto interés de Costa Rica: “Si se te cayó, no es mi culpa”

Sporting Cristal sorprendió con fichaje de lateral derecho Juan Cruz González: ¿Luis Advíncula quedó descartado?