Perú Deportes

La Noche Crema 2026 contará con una frecuencia inesperada: el sorpresivo canal que adelanta conversaciones para transmitir el evento a nivel nacional

Franco Velazco, administrador provisional de Universitario de Deportes, mantiene diálogo con una señal televisiva inesperada, cuyo alcance local será clave para llevar a todos los hogares la transmisión de la Noche Crema

La Noche Crema 2026 será
La Noche Crema 2026 será el espectáculo deportivo de inicio de temporada. - Crédito: Difusión

Resuelto el conflicto de realización de la Noche Crema 2026, en los despachos de Universitario de Deportes han centrado su atención en una asignatura igual o más importante: cerrar un acuerdo inmediato con alguna televisora que se responsabilice de la transmisión del evento deportivo, que tendrá como invitado estelar a la U. de Chile.

Con la desaparición de GOLPERÚ, canal exclusivo de los derechos de televisación de la ‘U’, se abrió una puerta para que L1MAX ganase enteros en la difusión del lance. Sin embargo, el administrador Franco Velazco descartó esa opción y pronto estableció un contacto formal con TV Perú.

Para Universitario de Deportes es un honor de enorme satisfacción llevar nuestra Noche Crema, que es un evento tradicional del club, a nivel nacional, a todas las regiones de nuestro país", declaró para las cámaras del canal del Estado.

En esa misma frecuencia, el rostro visible del tricampeón de Perú infló el pecho al indicar que “Universitario se convertiría en el primer club en poder transmitir en vivo y en directo a nivel nacional la Noche Crema 2026 con el propósito de fomentar el deporte con todos nuestros niños, adolescentes de todo nuestro país que no tienen la oportunidad de repente de poder estar en la Noche Crema en Lima”.

Preguntado acerca de los detalles alrededor del evento, el directivo detalló: “Se van a poder apreciar fuegos artificiales, drones, la presentación del primer equipo, un concierto en vivo y, claro está, la disputa del partido amistoso contra la Universidad de Chile”.

Finalmente, Velazco Imparato abordó las metas trazadas del 2026: “Estamos aspirando a lo más alto en la parte deportiva y siempre representar los colores de nuestro país en los torneos internacionales, en la Copa Libertadores. Estamos con un proyecto muy importante deportivo y estamos con mucha expectativa”.

[NOTICIA EN DESARROLLO...]

