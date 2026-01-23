Carlos Zambrano se pronuncia por primera vez tras denuncia por abuso sexual: “Niego rotundamente cualquier imputación delictiva”

Carlos Zambrano se pronuncia por primera vez tras denuncia por abuso sexual.

Carlos Zambrano fue acusado por abuso sexual por parte de una joven argentina, junto a sus compañeros Sergio Peña y Miguel Trauco. El viernes 23 de enero, un día después de conocerse la fuerte acusación, el futbolista de Alianza Lima se pronunció mediante un comunicado en sus redes sociales y descartó haber cometido algún delito en Uruguay.

"Ante los hechos que se han hecho públicos en los últimos días, considero necesario expresar mi rechazo absoluto a cualquier forma de violencia contra la mujer y deber ser tratadas con responsabilidad y seriedad“, se puede leer en el primer párrafo de su texto.

Zambrano se defendió de la denuncia manifestando que “la difusión de versiones parciales e inexactas ha generado una fuerte exposición mediática, causando un profundo perjuicio personal y profesional. Niego rotundamente cualquier supuesta imputación delictiva que se intente formular en mi contra y confío en que las actuaciones se desarrollarán con el rigor correspondiente".

El defensor peruano, además, manifestó su intención de colaborar con la justicia para que se aclaren los hechos suscitados en el hotel de concentración ‘blanquiazul’ en Montevideo. “Quedo a entera disposición de las autoridades competentes para prestar la colaboración que sea requerida, confiando en que el desarrollo del proceso permitirá el pleno esclarecimiento de los hechos”.

A su vez, el ‘Káiser’ explicó por qué tardó mucho en pronunciarse sobre la denuncia de abuso sexual, argumentando que “decidí mantener reserva hasta este momento porque prioricé el conocimiento formal y responsable del contenido de la denuncia. Estoy tranquilo respecto de lo sucedido y confío en que la Justicia actuará con objetividad y apego al derecho”.

Finalmente, Carlos Zambrano agradeció “el apoyo de mi familia y de mi entorno cercano”. Y el jugador con pasado en Boca Juniors realizó un pedido en el cierre del su comunicado compartido en sus stories de Instagram: “Solicito consideración hacia todas las personas involucradas”.

La denuncia contra Zambrano, Peña y Trauco

Tres futbolistas de Alianza Lima enfrentan una acusación grave tras la denuncia presentada por una joven argentina de 22 años. Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña fueron señalados en un presunto caso de abuso sexual, lo que llevó al club peruano a apartarlos del primer equipo de manera indefinida y a iniciarles un proceso disciplinario.

De acuerdo con la denuncia judicial, el episodio habría ocurrido en Montevideo durante la estadía del plantel ‘blanquiazul’ en la Serie Río de la Plata 2026. El hecho habría tenido lugar en el hotel Hyatt Centric, donde se hospedaba el equipo dirigido por Pablo Guede.

Según la presentación ante la justicia, la joven argentina mantenía una relación previa con Carlos Zambrano. Tras compartir una cena, fue invitada junto a una amiga al hotel donde se alojaban los futbolistas. La denuncia señala que, en ese contexto, los otros dos jugadores también ingresaron a la habitación y se habría producido el abuso sexual.

La denunciante relató que, debido al estado de shock y temor, no realizó la acusación en Uruguay, optando por regresar a Argentina, donde finalmente presentó la denuncia ante las autoridades. El caso ha generado impacto en el club y en el fútbol sudamericano, mientras las investigaciones siguen en curso para determinar los hechos.

