Abogado de Sergio Peña reconoció que estuvo en la habitación y reveló que no hubo agresión sexual: “No van a encontrar su ADN”

Abogado de Sergio Peña reconoció que estuvo en la habitación y reveló que no hubo agresión sexual

La ciudad de Montevideo se convirtió en el escenario de una denuncia por violencia sexual que involucra a tres personas, entre ellas el futbolista peruano Sergio Peña. De los implicados, solo el mediocentro optó por dirigirse a la opinión pública. El pasado jueves 22 de enero, el jugador difundió un comunicado en el que rechazó cualquier responsabilidad en el presunto delito que habría ocurrido mientras Alianza Lima participaba en la Serie Río de La Plata.

Juan Peña, abogado del futbolista de 30 años, ofreció detalles sobre la versión de su defendido. El letrado admitió que aquella noche hubo consumo de alcohol, pero descartó tajantemente que se tratara de una situación forzada o que se haya ejercido violencia contra las mujeres mencionadas en la denuncia.

“No fue en la habitación de los jugadores donde pasaron los hechos. Sergio me ha dicho que ninguna de las cinco personas que estaba en la habitación estaba en estado de inconsciencia. Él conoció esa noche a las chicas. No pagó la habitación, tampoco el trago. Lo único, lamentablemente, estuvo en la habitación en un momento que no debió estar. Lo digo porque seguramente no estaría involucrado en el hecho. Por lo que conozco y lo que me han contado, no habría agresión sexual porque ella nunca se resistió, siempre hubo consentimiento”, contó el defensor en el programa ‘Siempre a las 8′ de Milagros Leiva en El Comercio.

Tres futbolistas del club Alianza Lima, incluyendo a Sergio Peña y Miguel Trauco, enfrentan una seria denuncia por presunta agresión sexual contra una joven argentina en Montevideo, Uruguay. La denuncia fue interpuesta en Argentina, generando un escándalo que traspasa fronteras | Latina TV

“No van a encontrar el ADN de Sergio Peña”

El abogado Juan Peña insistió en que la presencia de su defendido en el lugar de los hechos no implica responsabilidad ni complicidad alguna en el presunto delito. “Estar ahí no significa ser autor ni coautor de lo que se denuncia”, afirmó durante la entrevista en El Comercio.

Según la versión del representante legal, Sergio Peña abandonó la habitación antes de que ocurrieran los hechos que motivaron la denuncia. Además, aseguró que no habrá ninguna prueba biológica que lo involucre: “No van a encontrar rastros de su ADN en las prendas de las señoritas”, sostuvo el abogado, reiterando la inocencia del futbolista.

También precisó que si el mediocampista hubiese visto un delito, no lo habría permitido. “Si él hubiera visto que hay un acto de agresión, que él ve que es una agresión en contra de una chica; lo hubiese evitado. Lo que puedo decir es que Sergio no ha visto ningún acto de agresión sexual en contra de ni por parte de sus amigos, ni por parte de las chicas. Lo que él ha visto que todo es consentido por todas las personas que estuvieron ahí.

El comunicado de Sergio Peña tras denuncia de joven argentina en Uruguay - Crédito: Alianza Lima.

La drástica decisión de Alianza Lima contra los jugadores tras denuncia de abuso sexual

En medio de la investigación que involucra a tres de sus jugadores, Alianza Lima tomó una decisión contundente: separó indefinidamente a Sergio Peña, Carlos Zambrano y Miguel Trauco del primer equipo. La medida se anunció a pocas horas del evento de presentación oficial del plantel 2026, que tendrá lugar este sábado en Matute.

La directiva informó que los futbolistas no formarán parte de la tradicional Noche Blanquiazul, un evento clave para la institución y sus hinchas. Con esta acción, el club busca marcar distancia respecto a la denuncia y garantizar el normal desarrollo de sus actividades deportivas mientras avanzan las diligencias judiciales.