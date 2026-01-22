Perú Deportes

Sergio Peña rompió su silencio tras denuncia de abuso sexual: “Niego tajantemente cualquier participación delictiva”

El mediocampista de Alianza Lima negó haber cometido un delito y aseguró que colaborará con las autoridades durante el proceso de investigación

Guardar
El comunicado de Sergio Peña
El comunicado de Sergio Peña tras denuncia de joven argentina en Uruguay - Crédito: Alianza Lima.

Sergio Peña se pronunció públicamente luego de ser involucrado en una denuncia por presunto abuso sexual. A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, el futbolista peruano negó de manera tajante cualquier participación en hechos delictivos y manifestó su disposición a colaborar con las autoridades competentes para el esclarecimiento del caso.

En el documento, difundido este jueves 22 de enero, el mediocampista de Alianza Lima explicó que decidió pronunciarse “ante las informaciones que han circulado en diversos medios de comunicación”, con el objetivo de “evitar especulaciones que dañen mi honorabilidad y carrera profesional”.

En la parte central del comunicado, Sergio Peña fue enfático al rechazar las acusaciones en su contra. “Niego tajantemente cualquier participación en los hechos delictivos que se mencionan en la denuncia”, señala el futbolista, quien además manifestó ser “plenamente consciente de la gravedad de la denuncia”.

El mediocampista también hizo referencia directa a la mujer denunciante y fijó una postura frente a la situación. “Quiero expresar mi total respeto y empatía hacia la persona denunciante. Condeno enérgicamente cualquier forma de abuso o violencia contra la mujer, es un tema de máxima sensibilidad que debe ser tratado con la seriedad y el cuidado que merece”, indicó.

Comunicado de Sergio Peña tras
Comunicado de Sergio Peña tras denuncia de abuso sexual. Crédito: Captura

Colaborará con la investigación del caso

En su pronunciamiento, Sergio Peña afirmó que serán las autoridades judiciales las encargadas de investigar y esclarecer lo ocurrido, y expresó su confianza en el desarrollo del proceso. “Confío en que la justicia actuará con la diligencia necesaria para llegar a la verdad y evitar un daño mayor a las personas involucradas”, indicó.

Asimismo, el jugador de Alianza Lima aseguró que colaborará plenamente con las investigaciones del caso. “Estaré en todo momento a disposición de la justicia para esclarecer cualquier duda y colaborar en todo lo que sea necesario”, garantizó, al señalar que afronta esta situación “con la calma de quien sabe que no ha cometido ningún delito”.

Finalmente, el futbolista agradeció el respaldo de su familia y de las personas que confían en él, y pidió respeto por su privacidad y por la verdad mientras continúan las diligencias correspondientes. El comunicado está firmado con su nombre completo, Sergio Fernando Peña Flores, y fue difundido a través de sus redes sociales oficiales.

El contexto del caso

El pronunciamiento de Sergio Peña se produce en el marco de una denuncia por presunto abuso sexual que también involucra a los futbolistas Carlos Zambrano y Miguel Trauco, todos vinculados al club Alianza Lima. La acusación fue presentada por una joven argentina de 22 años y se encuentra actualmente en etapa de investigación por parte de las autoridades judiciales competentes.

Tras hacerse pública la denuncia, Alianza Lima emitió un comunicado institucional en el que informó la separación indefinida de los tres jugadores del primer equipo, así como el inicio de un procedimiento disciplinario interno, en concordancia con sus normas y protocolos. El club señaló que colaborará con las investigaciones correspondientes y que aguardará el desarrollo del proceso antes de adoptar nuevas decisiones.

El caso continúa en una fase preliminar, sin que hasta el momento exista una resolución judicial. Mientras avanzan las diligencias, Sergio Peña optó por fijar públicamente su posición a través del comunicado difundido en sus redes sociales, en el que niega de manera tajante los hechos denunciados y deja el esclarecimiento del caso en manos de la justicia.

Temas Relacionados

Sergio PeñaAlianza Limaperu-deportes

Más Noticias

A que hora juega Alianza Lima vs Inter Miami: partido en Matute con Lionel Messi por la ‘Noche Blanquiazul’ 2026

En medio de una grave denuncia contra tres jugadores, los ‘blanquiazules’ preparan el choque de presentación frente al cuadro estadounidense, que llegan con sus mejores figuras. Conoce los horarios

A que hora juega Alianza

Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña denunciados por abuso sexual: la sanción de Alianza Lima y lo que podría pasar con los tres futbolistas

Una mujer de 22 años denunció en Argentina a los tres jugadores blanquiazules que han sido separados por el club de manera indefinida mientras se investiga el caso. Aquí todos los detalles del caso

Carlos Zambrano, Miguel Trauco y

Sekou Gassama dio inicio a sus entrenamientos con Universitario en Campo Mar y apunta a la Noche Crema 2026

El delantero hispano-senegalés ha empezado con los trabajos técnicos y tácticos bajo la atenta mirada del entrenador Javier Rabanal. En principio será una alternativa en ataque

Sekou Gassama dio inicio a

Joao Grimaldo no desentona en su primera presentación con Sparta Praga y anota su primer tanto en partido amistoso

El extremo nacional llegó a las filas del club checo y ha respondido con creces a la incipiente confianza ofrecida por el adiestrador danés Brian Priske de cara al reinicio del torneo doméstico

Joao Grimaldo no desentona en

La FPV proyecta la Copa América de Vóley 2026 con ocho equipos: invitaría a selecciones de la Norceca al torneo

El certamen, que se jugará en julio, busca ampliar su formato, sumar selecciones invitadas y convertirse en una competencia clave para el ranking mundial y la clasificación a torneos internacionales

La FPV proyecta la Copa
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Jerí denuncia amenazas contra

José Jerí denuncia amenazas contra su equipo por “cuidar” a los transportistas de bandas extorsivas: “Estamos asumiendo el costo”

José Jerí exige difusión de videos y cambia de versión: pasó de denunciar complot para afectar las elecciones a venganza por requisas

Fuerza Popular no apoyará censura contra José Jerí, pero advierte que actuará si surgen nuevos hechos: “Madurez política”

Elio Riera refuta a empresario chino por desautorizarlo como su abogado: “Hablamos por horas, firmó contrato y está grabado”

José Jerí afirma que no se comunica con Alberto Otárola desde hace mucho tiempo: “Espero que se encuentre bien”

ENTRETENIMIENTO

Paloma Fiuza sufre brutal caída,

Paloma Fiuza sufre brutal caída, se quiebra el brazo y es evacuada de urgencia: “Fue lo más doloroso de mi vida”

Parejas de Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña toman medidas drásticas ante acusación de abuso sexual

Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte: así fue la lujosa fiesta de cumpleaños de su hijo José Paolo

Patricio Parodi aclaró supuesta relación amorosa con Milett Figueroa: “Yo no hablo con ella”

Melissa Klug responde a Samahara Lobatón y le ruega que se aleje de Bryan Torres: “Me he arrodillado a pedirle a Dios por mi hija”

DEPORTES

A que hora juega Alianza

A que hora juega Alianza Lima vs Inter Miami: partido en Matute con Lionel Messi por la ‘Noche Blanquiazul’ 2026

Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña denunciados por abuso sexual: la sanción de Alianza Lima y lo que podría pasar con los tres futbolistas

Sekou Gassama dio inicio a sus entrenamientos con Universitario en Campo Mar y apunta a la Noche Crema 2026

Joao Grimaldo no desentona en su primera presentación con Sparta Praga y anota su primer tanto en partido amistoso

La FPV proyecta la Copa América de Vóley 2026 con ocho equipos: invitaría a selecciones de la Norceca al torneo