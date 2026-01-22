Sergio Peña rompió su silencio tras denuncia de abuso sexual: “Niego tajantemente cualquier participación delictiva”

El comunicado de Sergio Peña tras denuncia de joven argentina en Uruguay - Crédito: Alianza Lima.

Sergio Peña se pronunció públicamente luego de ser involucrado en una denuncia por presunto abuso sexual. A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, el futbolista peruano negó de manera tajante cualquier participación en hechos delictivos y manifestó su disposición a colaborar con las autoridades competentes para el esclarecimiento del caso.

En el documento, difundido este jueves 22 de enero, el mediocampista de Alianza Lima explicó que decidió pronunciarse “ante las informaciones que han circulado en diversos medios de comunicación”, con el objetivo de “evitar especulaciones que dañen mi honorabilidad y carrera profesional”.

En la parte central del comunicado, Sergio Peña fue enfático al rechazar las acusaciones en su contra. “Niego tajantemente cualquier participación en los hechos delictivos que se mencionan en la denuncia”, señala el futbolista, quien además manifestó ser “plenamente consciente de la gravedad de la denuncia”.

El mediocampista también hizo referencia directa a la mujer denunciante y fijó una postura frente a la situación. “Quiero expresar mi total respeto y empatía hacia la persona denunciante. Condeno enérgicamente cualquier forma de abuso o violencia contra la mujer, es un tema de máxima sensibilidad que debe ser tratado con la seriedad y el cuidado que merece”, indicó.

Comunicado de Sergio Peña tras denuncia de abuso sexual. Crédito: Captura

Colaborará con la investigación del caso

En su pronunciamiento, Sergio Peña afirmó que serán las autoridades judiciales las encargadas de investigar y esclarecer lo ocurrido, y expresó su confianza en el desarrollo del proceso. “Confío en que la justicia actuará con la diligencia necesaria para llegar a la verdad y evitar un daño mayor a las personas involucradas”, indicó.

Asimismo, el jugador de Alianza Lima aseguró que colaborará plenamente con las investigaciones del caso. “Estaré en todo momento a disposición de la justicia para esclarecer cualquier duda y colaborar en todo lo que sea necesario”, garantizó, al señalar que afronta esta situación “con la calma de quien sabe que no ha cometido ningún delito”.

Finalmente, el futbolista agradeció el respaldo de su familia y de las personas que confían en él, y pidió respeto por su privacidad y por la verdad mientras continúan las diligencias correspondientes. El comunicado está firmado con su nombre completo, Sergio Fernando Peña Flores, y fue difundido a través de sus redes sociales oficiales.

El contexto del caso

El pronunciamiento de Sergio Peña se produce en el marco de una denuncia por presunto abuso sexual que también involucra a los futbolistas Carlos Zambrano y Miguel Trauco, todos vinculados al club Alianza Lima. La acusación fue presentada por una joven argentina de 22 años y se encuentra actualmente en etapa de investigación por parte de las autoridades judiciales competentes.

Tras hacerse pública la denuncia, Alianza Lima emitió un comunicado institucional en el que informó la separación indefinida de los tres jugadores del primer equipo, así como el inicio de un procedimiento disciplinario interno, en concordancia con sus normas y protocolos. El club señaló que colaborará con las investigaciones correspondientes y que aguardará el desarrollo del proceso antes de adoptar nuevas decisiones.

El caso continúa en una fase preliminar, sin que hasta el momento exista una resolución judicial. Mientras avanzan las diligencias, Sergio Peña optó por fijar públicamente su posición a través del comunicado difundido en sus redes sociales, en el que niega de manera tajante los hechos denunciados y deja el esclarecimiento del caso en manos de la justicia.