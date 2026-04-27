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Elecciones 2026: Así funcionará la franja electoral durante la segunda vuelta

Los partidos políticos de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez serían los beneficiados de la franja electoral si se confirma la presencia del candidato de Juntos por el Perú en la segunda vuelta

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Los partidos políticos de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez serían los beneficiados de la franja electoral si se confirma la presencia del candidato de Juntos por el Perú en la segunda vuelta. REUTERS/Angela Ponce
Los partidos políticos de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez serían los beneficiados de la franja electoral si se confirma la presencia del candidato de Juntos por el Perú en la segunda vuelta. REUTERS/Angela Ponce

Los candidatos que accedan a la segunda vuelta presidencial 2026 en Perú tendrán acceso a la franja electoral para difundir sus propuestas y planes de gobierno en radio, televisión y redes sociales, de acuerdo con lo informado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

La franja electoral en la segunda vuelta operará bajo lineamientos claros establecidos en la legislación vigente, con el objetivo de asegurar la igualdad de condiciones entre los competidores. Según fuentes de la ONPE, las dos opciones políticas ganadoras de la primera elección serán las únicas autorizadas para acceder a este mecanismo, el cual se activa 15 días calendario antes de la jornada de sufragio y culmina 2 días antes del evento electoral.

La normativa que regula este proceso se encuentra estipulada en la Ley Orgánica de Elecciones, que establece el marco legal para la organización y fiscalización de las elecciones nacionales. Así, la ONPE asume la responsabilidad de coordinar todo lo necesariO para la correcta implementación de la franja electoral, desde la inscripción de los partidos hasta la supervisión de la emisión efectiva de la propaganda en los medios autorizados.

Los partidos políticos de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez serían los beneficiados de la franja electoral si se confirma la presencia del candidato de Juntos por el Perú en la segunda vuelta. REUTERS/Angela Ponce
Los partidos políticos de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez serían los beneficiados de la franja electoral si se confirma la presencia del candidato de Juntos por el Perú en la segunda vuelta. REUTERS/Angela Ponce

Cómo funcionará la franja electoral en la segunda vuelta

En primer lugar, la ONPE realiza un cálculo de la adjudicación económica correspondiente a cada organización política, determinando el monto que será utilizado para la compra de espacios en medios electrónicos. Posteriormente, la institución habilita la plataforma digital Claridad, que facilita la transparencia en la gestión de los fondos públicos dirigidos a financiar la publicidad electoral y que puede ser revisada por cualquier ciudadano.

De acuerdo con lo explicado por Briseida Rodríguez, coordinadora de financiamiento público indirecto de la ONPE, el proceso continúa con el registro de los medios de comunicación que cumplen con los requisitos legales para participar en la franja. Solo aquellos medios aprobados pueden recibir la asignación económica y emitir la propaganda política. La ONPE valida la efectividad de la transmisión antes de autorizar los desembolsos, asegurando así que los recursos públicos se utilicen correctamente.

El objetivo es evitar que solo quienes tengan más recursos privados tengan mayor presencia y, a la vez, garantizar que la ciudadanía conozca a los candidatos y pueda decidir de forma informada”, afirmó Rodríguez para la Agencia Andina.

Según la funcionaria, este sistema contribuye a nivelar la competencia, reduciendo la influencia del financiamiento privado en la visibilidad de las candidaturas y promoviendo el acceso equitativo a los espacios mediáticos por parte de ambos finalistas.

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez empatan en intención de voto de cara a la segunda vuelta del 7 de junio. (Foto: Composición - Infobae)
Los partidos políticos de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez serían los beneficiados de la franja electoral si se confirma la presencia del candidato de Juntos por el Perú en la segunda vuelta. (Foto: Composición - Infobae)

La franja electoral no solo promueve mayor conocimiento sobre los programas de gobierno y propuestas concretas, sino que también incentiva el voto informado. Para asegurar el cumplimiento de las reglas, la ONPE fiscaliza en tiempo real la correcta emisión de los mensajes y verifica que los contenidos se ajusten a las pautas establecidas, evitando cualquier tipo de ventaja indebida.

El sistema de financiamiento público indirecto opera bajo estrictos controles de auditoría y transparencia. Cada organización política debe rendir cuentas detalladas sobre el uso de los fondos asignados, así como sobre la duración y frecuencia de los mensajes transmitidos. La ONPE, en coordinación con otros organismos estatales, se encarga de fiscalizar la legalidad del contenido y su efectiva difusión en los plazos determinados por la Ley Orgánica de Elecciones.

La asignación de espacios publicitarios se distribuye de forma proporcional conforme a criterios técnicos establecidos en la normativa electoral, y las transmisiones deben cumplir horarios que garanticen alcance en franjas horarias de alta audiencia. Estos aspectos técnicos, junto con la fiscalización continua, buscan asegurar que todos los peruanos reciban la información necesaria para ejercer un voto consciente y responsable.

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