Nicole Abreu, figura de Kazoku, deja atrás los problemas con su DT y se enfoca en la permanencia en la Liga Peruana de Vóley

La punta peruana expuso los conflictos que tuvo con su entrenador Arturo Gambini y confesó que no continuará en el club. Sin embargo, buscará mantener a los ‘samuráis’ en la máxima categoría en el cierre del cuadrangular

La punta se refirió a la permanencia en la Liga Peruana de Vóley. (La Cátedra Deportes)

El miércoles 21 de enero, se jugó la fecha 2 del cuadrangular de revalidación de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. Los cuatro clubes sostuvieron sus partidos durante este día y dejaron el panaroma más claro: Deportivo Wanka y Kazoku No Perú jugarán por el boleto de la permanencia.

Wanka superó 3-0 a Molivoleibol, mientras que Kazoku hizo lo propio ante Túpac Amaru. Con estos resultados, los dos ganadores se mantuvieron en los primeros lugares de la tabla de posiciones y acabaron con el sueño de los elencos procedentes de la Liga Intermedia de ascender a la máxima categoría.

Post triunfo, una de las figuras de Kazoku brindó declaraciones para el canal de Youtube La Cátedra Deportes. Se trata de Nicole Abreu, quien volvió a ser la máxima anotadora del partido ante Túpac, totalizando 14 puntos - 13 de ataque y 1 de bloque- y teniendo una efectividad de 59%.

Abreu dejó atrás los problemas con su entrenador Arturo Gambini y se encuentra concentrada en la definición por la permanencia: "Siempre va a ser así en todos los equipos, siempre hay altibajos, pero creo que lo estamos sobrellevando. Ya solo nos queda un partido y se acaba todo. Creo que todas queremos dar lo mejor“.

Aunque, la punta receptiva considera que "desde un inicio se pudieron hacer mejor las cosas" para evitar estar en esta posición. En contraste, mira con positivismo el cierre de este pequeño torneo por la permanencia. “Ya estamos aquí. Nos ha tocado jugar este cuadrangular y lo vamos a afrontar de la mejor manera”.

Su nivel con Kazoku No Perú

Nicole Abreu habló sobre su desempeño individual en medio de las dificultades que atraviesa Kazoku No Perú. Según explicó, su carácter ha sido clave para sostener su nivel deportivo y captar la atención de otros equipos nacionales. “Soy en realidad bastante fría. Dicen que lo soy y creo que sí. Creo que eso me ayuda bastante al momento de jugar”.

La jugadora de 26 años también describió cómo aporta a sus compañeras utilizando la experiencia adquirida en Europa. “Trato de dar mi tranquilidad al equipo. Siento que cuando estoy en el campo, las chicas se sienten un poco más tranquilas conmigo. Trato de darles eso, de no presionarlas tanto, porque el vóley es un deporte en el que se falla bastante. Si fallaste una bola, la fallaste, así que tienes que concentrarte en la siguiente, no quedarte en el pasado”.

El partido decisivo contra Wanka

Finalmente, Nicole Abreu se refirió al partido decisivo contra Deportivo Wanka, que está programado para el domingo 25 de enero a las 10:00 horas de Perú en el Polideportivo Lucha Fuentes, situado en el distrito de Villa El Salvador. El ganador permanecerá en la Liga Peruana de Vóley.

"Si te refieres al partido que jugamos contra Wanka, es una base, sí, pero ese partido ya pasó y cada partido es distinto. Nosotras vamos a entrar con la mentalidad de que no hemos ganado nada y que tenemos que dar lo mejor de nosotras“, respondió sobre sus expectativas de dicho cotejo.

Eso sí, Abreu prefiere centrarse en su rendimiento y no comer ansias sobre un posible desenlace positivo para Kazoku No Perú. “Me gusta pensar en lo que puedo hacer en el campo y no en el futuro. Siempre trato de concentrarme en el momento y en lo que está pasando. Voy a tratar de hacer eso y jugar", sentenció.

