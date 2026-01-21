Tabla de posiciones del cuadrangular de Liga Peruana de Vóley 2025/2026: resultados y puntajes de los equipos en la fecha 2 del torneo

Tabla de posiciones del cuadrangular de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 - fecha 2: así van los equipos en la pelea por la permanencia y ascenso.

Este miércoles 21 de enero, se jugará la segunda fecha del cuadrangular de revalidación de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. Este pequeño torneo definirá al club que permanezca o ascienda a la próxima temporada del campeonato de voleibol.

Los cuatros equipos que pelean por conseguir este último cupo son: Deportivo Wanka, Kazoku No Perú, Molivoleibol y Túpac Amaru. Por el momento, hay dos cuadros que han sacado ventaja tras haberse jugado la primera jornada.

Kazoku No Perú vs Molivoleibol: tercer set 25 - 22

Así va la tabla de posiciones durante la fecha 2

Kazoku No Perú y Deportivo Wanka lideran la tabla de posiciones previo a la fecha 2. Ambas escuadras, que terminaron últimas en la Liga Peruana de Vóley, ganaron sus respectivos compromisos y sumaron 3 unidades.

Túpac Amaru y Molivoleibol, conjuntos que finalizaron primeros en la Liga Intermedia, registran cero unidades y tendrán que sumar victorias para seguir con la ilusión de ascender a la máxima categoría en este cuadrangular.

Tabla de posiciones del cuadrangular de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. Créditos: FPV

Programación y resultados de la fecha 2 del cuadrangular

- Molivoleibol vs Deportivo Wanka (17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador / Latina web y aplicativo)

- Kazoku No Perú vs Túpac Amaru (19:00 horas Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador / Latina web y aplicativo)

La previa de la fecha 2

En la fecha 1, Kazoku No Perú abrió el telón midiéndose con Molivoleibol. El penúltimo de la Liga Peruana de Vóley ante el subcampeón de la Liga Intermedia. En el papel, el favorito era el primero en mención tras su partidazo ante la Universidad San Martín en el cierre de la primera fase.

Kazoku ratificó su buen momento aplastando al segundo del ascenso. Las dirigidas por Arturo Gambini fueron superiores de inicio a fin, imponiéndose por los siguientes parciales: 25-18, 25-16 y 25-22. Una de sus figuras fue la punta receptiva Nicole Abreu.

En el otro enfrentamiento de la jornada inaugural se cruzaron Deportivo Wanka y Túpac Amaru. Este encuentro fue más disputado, debido a que llegaron hasta el cuarto set. La victoria fue del conjunto encabezado por Martín Rodríguez.

A pesar de que las ‘wankas’ comenzaron perdiendo 23-25 ante el vigente campeón del ascenso en el primer set, le dieron vuelta con los siguientes marcadores: 25-18, 25-17 y 25-12. Así dieron un golpe sobre la mesa ante un sexteto que venía de coronarse de forma invicta.

Con un contundente marcador de 25-12 en el último set, Deportivo Wanka se lleva la victoria. Observa la celebración del equipo y el saludo de deportividad entre las jugadoras al finalizar el partido.

Ahora, se llevará a cabo una nueva jornada, la cual podría definir muchas cosas. En el caso que Wanka y Kazoku logren nuevos triunfos, Molivoleibol y Túpac quedarán eliminados del cuadrangular, sin opción de ascender a la Liga Peruana de Vóley, y todo se definirá entre los dos primeros en mención.

Si los dos equipos procedentes de la Liga Intermedia vencen a las escuadras de la Primera División todo quedará igualado en la tabla de posiciones, siempre y cuando obtengan un resultado 3-0 o 3-1. Por esa razón esta fecha será muy crucial en la pelea por subir o permanecer en el torneo de vóley.

Así se jugará la última fecha del cuadrangular

Fecha 3

Sábado 24 de enero

- Túpac Amaru vs Molivoleibol (12:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador / Latina web y aplicativo)

Domingo 25 de enero

- Kazoku No Perú vs Deportivo Wanka (10:00 horas Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador / Latina web y aplicativo)