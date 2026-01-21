Perú Deportes

Kazoku No Perú vs Túpac Amaru EN VIVO: duelo por la fecha 2 del cuadrangular de la Liga Peruana de Voley 2025/2026

Las ‘samuráis’ buscarán su segundo triunfo para mantenerse como líderes de la lucha por la permanencia y ascenso. Sigue las incidencias del vibrante choque

Kazoku No Perú vs Túpac
Kazoku No Perú vs Túpac Amaru por el cuadrangular de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. Créditos: FPV

El cuadrangular de permanencia y ascenso en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 avanza con definiciones ajustadas, ya que solo uno de los cuatro equipos participantes logrará el acceso a la máxima división la próxima temporada. Kazoku No Perú, Deportivo Wanka, Molivoleibol y Túpac Amaru compiten en un formato de “todos contra todos”, donde cada fecha enfrenta a un equipo distinto.

En este esquema, cada conjunto disputa tres partidos, enfrentándose a cada rival una vez. El campeón del cuadrangular será el único con derecho a jugar en la primera categoría, mientras que el resto será reubicado directamente en la Liga Nacional Intermedia.

Primer set para Kazoku No Perú

En el primer set del enfrentamiento entre Kazoku No Perú y Túpac Amaru, el desarrollo del juego fue disputado. Kazoku enfrentó dificultades para imponerse, ya que Túpac Amaru mantuvo la presión durante varios pasajes del set. Sin embargo, los errores del conjunto de San Juan de Lurigancho resultaron determinantes en el desenlace.

Esta serie de desaciertos permitió que Kazoku No Perú capitalizara las oportunidades y lograra cerrar el parcial con un marcador de 25-17 a su favor. El resultado evidenció las complicaciones de Túpac Amaru para sostener el ritmo de juego frente a un rival que supo aprovechar las ventajas otorgadas por su adversario.

Con un contundente 25-17, Kazoku demuestra su superioridad en el primer set. Tras el punto final, ambos equipos se reúnen con sus entrenadores para preparar el siguiente episodio del encuentro.

¿A qué hora juegan Kazoku No Perú vs Túpac Amaru?

El choque entre Kazoku No Perú y Túpac Amaru se jugará hoy, miércoles 21 de enero, en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador, por la fecha 2 del cuadrangular por la permanencia y ascenso de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

El horario pactado es a las 19:00 horas para Perú, Colombia y Ecuador; en Venezuela, Bolivia y la ciudad de Miami, el inicio está previsto para las 20:00 horas. Por su parte, quienes sigan el encuentro desde Uruguay, Paraguay, Chile y Brasilpodrán hacerlo a partir de las 21:00 horas.

Las ‘samuráis’ fueron contundentes en el primer cotejo y superaron a Molivoleibol: le ganaron 3-0 con sets de 25-18, 25-16 y 25-22. Por su lado, Túpac Amaru cayó con Deportivo Wanka por 3-1 con parciales de 25-23, 18-25, 17-25, y 12-25.

Kazoku No Perú vs Molivoleibol: tercer set 25 - 22

Tabla de posiciones del cuadrangular de la Liga Peruana de Vóley

Tras la finalización de la primera fecha, así quedó la tabla de posiciones del cuadrangular por la permanencia y ascenso de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. Kazoku No Perú y Deportivo Wanka son los líderes con 3 puntos debido a que ambos ganaron sus encuentros.

Tabla de posiciones del cuadrangular
Tabla de posiciones del cuadrangular de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. Créditos: FPV

Canal TV para ver Kazoku No Perú vs Túpac Amaru

La definición del cuadrangular de permanencia y ascenso en la Liga Peruana de Vóley podrá seguirse fácilmente gracias a varias alternativas de transmisión. La Federación Peruana de Vóley dispuso que todos los partidos se emitan a través de su sitio oficial, fpv.org.pe, lo que permite a los hinchas acceder a la cobertura desde cualquier lugar y dispositivo conectado a internet.

Quienes prefieran actualizaciones inmediatas pueden recurrir al fan page de la Liga Peruana de Vóley en Facebook, donde se publicarán los resultados, imágenes y los momentos más relevantes de cada partido. Esta vía mantiene a la afición informada y cercana a la competencia.

Por su parte, Infobae Perú ofrecerá análisis y cobertura detallada de cada fecha, para que los seguidores no se pierdan ningún aspecto clave de esta etapa que definirá el destino de los equipos en juego.

Programación del cuadrangular de la Liga Peruana de Vóley

Miércoles 21 de enero

- Molivoleibol vs Deportivo Wanka (17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador / Latina web y aplicativo)

- Kazoku No Perú vs Túpac Amaru (19:00 horas Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador / Latina web y aplicativo)

Sábado 24 de enero

- Túpac Amaru vs Molivoleibol (12:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador / Latina web y aplicativo)

Domingo 25 de enero

- Kazoku No Perú vs Deportivo Wanka (10:00 horas Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador / Latina web y aplicativo)

Programación del cuadrangular de la
Programación del cuadrangular de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

