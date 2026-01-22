Perú Deportes

Deportivo Wanka vs Kazoku No Perú definen la permanencia en la Liga Peruana de Vóley: Día, hora y canal TV

Deportivo Wanka y Kazoku No Perú disputarán el partido decisivo por su permanencia a la Liga Peruana de Vóley 2026/2027 en el Polideportivo Lucha Reyes de Villa El Salvador

El destino de dos equipos que disputan por estar en la próxima temporada de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027 se decidirá este domingo 25 de enero a las 10:00 en el Polideportivo Lucha Reyes de Villa El Salvador, cuando Deportivo Wanka y Kazoku No Perú se enfrenten en el partido más esperado del cuadrangular final. Ambos equipos llegan igualados en la cima de la tabla con seis puntos, pero solo uno logrará el ansiado ascenso a la máxima categoría del voleibol nacional, mientras que el perdedor deberá conformarse con competir en la Liga Intermedia.

La expectativa es máxima y las estadísticas muestran una ligera ventaja para Kazoku No Perú, que llega al duelo decisivo sin haber perdido un solo set en sus dos presentaciones previas. El equipo no solo ha demostrado solidez, sino también un juego colectivo capaz de neutralizar a sus rivales desde el inicio hasta el final de cada encuentro. En la última fecha, las ‘samuráis’ superaron con claridad a Túpac Amaru por 3-0, con parciales de 25-17, 25-12 y 25-14, confirmando su condición de favorito.

El equipo de Kazoku No Perú consigue una importante victoria consecutiva tras dominar el encuentro contra Túpac Amaru. El video muestra las jugadas clave, el punto de partido y la celebración del equipo ganador.

El camino de Wanka hasta este partido definitorio también ha sido impecable. En su más reciente actuación, se impuso de manera contundente a Molivoleibol por 3-0. El primer set fue una muestra de control y temple en los momentos clave, con un marcador de 25-20. Luego, el segundo parcial evidenció la superioridad del equipo, que se despegó rápidamente y cerró con un categórico 25-8. El tercer set mantuvo la tónica, pese a los intentos de reacción de Molivoleibol, y se selló con un 25-19 que reflejó la autoridad de Wanka en la cancha.

Un partido que se define de la manera menos esperada. En pleno match point para Deportivo Wanka, el árbitro sanciona una falta posicional al equipo rival, finalizando el juego abruptamente y desatando la celebración.

Tabla de posiciones del cuadrangular

Con estos resultados, tanto Kazoku No Perú como Deportivo Wanka suman seis puntos, dejando sin opciones a Túpac Amaru y Molivoleibol, quienes ya no tienen posibilidades de pelear por el ascenso y volverán a la Liga Intermedia la próxima temporada. La tabla muestra un empate en la cima, pero la diferencia de sets favorece a Kazoku No Perú, que no ha cedido ninguno hasta el momento y podría incluso permitirse perder un set en el duelo final para mantener sus opciones.

Tabla de ascenso o permanencia
Tabla de ascenso o permanencia de la Liga Peruana de Vóley

La reglamentación del cuadrangular establece que, en caso de igualdad en puntos, el primer criterio de desempate es el número de sets ganados y perdidos. Por ello, Kazoku No Perú tiene un margen a su favor: si logra ganar el partido, el ascenso será suyo; incluso perdiendo por 3-2 podría mantenerse en la cima, siempre que conserve su ventaja en sets. Para Wanka, en cambio, la única vía para alcanzar el ascenso es derrotar a su rival por 3-0 o 3-1, resultado que le permitiría superar la diferencia y quedarse con el boleto a la Liga Nacional.

El cuerpo técnico de ambos equipos prepara cada detalle táctico y físico para un enfrentamiento que promete emociones desde el primer saque. Kazoku No Perú apostará nuevamente por su solidez defensiva y la capacidad para sacar diferencia desde el arranque, mientras que Wanka buscará imponer su potencia en el ataque y aprovechar cualquier oportunidad para quebrar el ritmo de su adversario. El margen de error será mínimo y cada punto tendrá un peso decisivo.

¿Dónde van a transmitir el partido Kazoku vs Wanka?

La presión será un factor determinante, pues un solo mal set podría cambiar el destino de toda una temporada. La afición también jugará su papel fundamental, alentando desde las tribunas y a través de las transmisiones oficiales en la página de Facebook de la Liga Peruana de Vóley y el sitio web de la Federación Peruana de Vóley.

El Polideportivo Lucha Reyes será escenario de un duelo que quedará en la memoria de ambas instituciones. Para Kazoku No Perú, el objetivo es concretar el regreso a la élite sin ceder terreno en ningún set. Para Wanka, la consigna es clara: ganar con autoridad y romper la racha perfecta de su adversario, aferrándose a la ilusión de volver a la máxima categoría.

Este domingo 25 de enero, uno de los dos equipos hará historia y celebrará el ansiado ascenso a la Liga Peruana de Vóley 2026/2027. Nada está dicho hasta el último punto.

