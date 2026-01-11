Perú Deportes

Nicole Abreu confirma su salida de Kazoku No Perú al finalizar la temporada: ”Voy a buscar otros rumbos”

La atacante de 26 años se ha destacado como la deportista descollante entre las filas del cuadro reciente ascendido y que luchará por la permanencia

Nicole Abreu, novena mejor anotadora
Nicole Abreu, novena mejor anotadora en la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Crédito: Difusión.

Kazoku No Perú, equipo que pelea por mantenerse en la máxima categoría del voleibol nacional, ha sufrido un golpe importante de cara al próximo curso. Nicole Abreu, su principal figura ofensiva, oficializó que dejará la institución una vez que concluya la campaña 2025/26. La jugadora limeña de 26 años rompió el silencio sobre su futuro y reveló detalles de su llegada al club, además de marcar una clara distancia con el entorno dirigencial actual.

En declaraciones para el programa ’+ Vóley’ de ’Radio Ovación’, Abreu aclaró que su vínculo con la escuadra no nació por una relación directa con Arturo Gambini, sino a través de un grupo de padres de familia que actuaron como apoyo logístico durante su paso por la Liga Intermedia. La atacante enfatizó que su compromiso con el equipo fue una respuesta a esa confianza externa y no a una afinidad con la cabeza del proyecto.

“Con Arturo prefiero tomar mi distancia por razones que nosotros sabemos. Es algo interno que no debería mencionar, pero la única razón por la que acepté fue por ellos (los padres). Termino mi temporada y no perteneceré al club definitivamente. Voy a buscar otros rumbos”, sentenció la deportista.

Nicole Abreu jugó una temporada
Nicole Abreu jugó una temporada en la Segunda División de España. Crédito: Instagram

Esta baja representa un desafío crítico para Kazoku No Perú. Sin su pieza más determinante en el campo, el club deberá reestructurar su estrategia para sobrevivir en la élite, si lo consigue en el cuadrangular de permanencia. Mientras tanto, el destino de Nicole Abreu apunta hacia nuevos horizontes profesionales, donde buscará un proyecto que le brinde la estabilidad y comodidad que hoy parece haber perdido en su actual equipo.

¿Cómo se jugará el cuadrangular de permanencia de la Liga Peruana de Vóley?

Tras el cierre de la etapa inicial en la Liga Nacional de Voleibol Superior (LNV) 2025/2026, los clubes ubicados en las casillas 11 y 12 (Kazoku No Perú y Deportivo Wanka) de la clasificación general deberán revalidar su lugar en la máxima categoría. Para ello, enfrentarán el Cuadrangular de Ascenso y Permanencia frente a las dos escuadras mejor posicionadas del torneo de ascenso.

En esta edición, Molivoleibol y Túpac Amaru, tras destacar en la Liga Intermedia, medirán fuerzas en una liguilla de carácter regional contra el Atlético Faraday de Arequipa (representante de la zona sur) y el Atlético Power de Huancayo (proveniente de la zona norte).

Los dos últimos clasificados al
Los dos últimos clasificados al cuadrangular de revalidación se conocerán el domingo 11 de enero.

El reglamento establece que, una vez concluida esta serie de encuentros, únicamente el equipo que finalice en la primera ubicación asegurará su cupo en la LNV 2026/2027, temporada que pasará a contar con 11 participantes. Por el contrario, quienes ocupen del segundo al cuarto puesto en este cuadrangular integrarán la Liga Nacional Intermedia el próximo año.

Este mecanismo de competencia define la configuración definitiva de la élite del vóley peruano. Así, el sistema asegura que tanto el ascenso como la permanencia en el circuito profesional se decidan exclusivamente bajo criterios de mérito deportivo en esta etapa final y decisiva.

Programación de la fecha 1 de la segunda fase de la Liga Peruana de Vóley

Sábado 10 de enero

  • 2:45 p.m. | Deportivo Géminis 0-3 Atlético Atenea
  • 5:00 p.m. | Universidad San Martín 3-0 Olva Latino
  • 7:00 p.m. | Universitario de Deportes vs Deportivo Soan (Latina TV, app y web, página de Facebook de la Liga Peruana de vóley y sitio web de FPV)

Domingo 11 de enero

  • 3:15 p.m. | Circolo Sportivo Italiano vs Regatas Lima (Latina TV, app y web, página de Facebook de la Liga Peruana de vóley y sitio web de FPV)
  • 5:00 p.m. | Alianza Lima vs Rebaza Acosta (Latina TV, app y web, página de Facebook de la Liga Peruana de vóley y sitio web de FPV)

