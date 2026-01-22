“El arbitraje en Perú sigue siendo amateur”: Polémica por cambio de presidencia en la CONAR a días del inicio de la Liga 1 2026

Winston Reátegui, expresidente de la CONAR, alertó sobre la improvisación en la conducción arbitral a días del inicio de la Liga 1 2026.

La reciente designación de Juan Manuel Sulca como presidente de la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) está generando diversas reacciones en el fútbol peruano. Esta vez fue Winston Reátegui, expresidente del organismo arbitral, quien se pronunció sobre la decisión de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y cuestionó tanto el momento del nombramiento como las condiciones en las que vienen trabajando los árbitros, a pocos días del inicio de la Liga 1 2026.

“Saludo la designación de mi amigo Juan Sulca, es un profesional en la materia, tiene mucha experiencia en el arbitraje, pero definitivamente el directorio CONAR tiene que estar acompañado por gestores, porque el directorio es estrictamente político, es para gestionar; la parte técnica le corresponde al departamento de arbitraje”, señaló Reátegui en una entrevista con Radio Ovación.

El exdirigente fue enfático en remarcar que no se deben mezclar funciones dentro de la estructura arbitral, ya que eso termina afectando la eficiencia del organismo. “No se puede decir miembro del directorio y también del departamento de arbitraje, porque cuando pasa eso se crea conflicto e ineficacia. Yo saludo a Juan porque lo conozco, es un tipo honesto, pero tiene que rodearse de gente adecuada”, agregó.

El momento de la designación, en el centro del debate

Uno de los puntos más críticos de las declaraciones de Winston Reátegui estuvo relacionado con el timing del nombramiento de Sulca, realizado a escasos días del arranque de la Liga 1 2026.

“Me preocupa que la designación debió salir mucho antes, sino cómo desarrollas un plan. El campeonato empieza el próximo viernes, esas cosas no están bien. Más allá de que Juan tenga experiencia, la designación debió salir en diciembre y él ya tener su grupo de trabajo”, sostuvo.

En esa misma línea, Reátegui expresó su deseo de que la nueva gestión tenga continuidad y no se vea condicionada por decisiones políticas de corto plazo. “Esperemos que Juan tenga la posibilidad de mantenerse mucho tiempo en el cargo y se le permita hacer un trabajo a mediano y largo plazo”, sostuvo.

Las deudas y las precarias condiciones de trabajo arbitral

Más allá del nombramiento, Winston Reátegui puso el foco en una problemática de fondo que, según indicó, se arrastra desde hace tiempo: las condiciones laborales de los árbitros. El ex presidente de la CONAR reveló que los jueces no han contado con una preparación adecuada y que incluso han tenido problemas con sus pagos.

“Los árbitros han estado entrenando en la playa, eso no me parece. No han estado entrenando correctamente, han tenido muchas dificultades, hasta en los pagos, y hasta ahora tienen deuda; no sé si ya ha sido subsanada”, manifestó.

En esa línea, cuestionó con dureza la informalidad en la remuneración del arbitraje en un campeonato profesional. “Todo el que realiza una labor tiene que ser debidamente remunerado. A nadie le va a gustar trabajar y que le paguen luego de tres meses”, afirmó.

“El arbitraje sigue siendo amateur”

En ese contexto adverso, Reátegui expresó su sorpresa por la falta de reclamos públicos desde el propio arbitraje, pese a los problemas expuestos. Incluso dejó entrever que, de volver a ocupar un cargo de responsabilidad, habría adoptado medidas más drásticas para revertir la situación.

“Hablo a título personal. Si fuera árbitro u ocupara el cargo de presidente, ya hace rato se habrían tomado las medidas pertinentes. Entiendo que no lo quieren hacer; nadie habla, entonces puedo entender que están conformes”, señaló.

El exdirigente fue más allá y lanzó una crítica estructural al sistema arbitral peruano. “Siempre digo que el fútbol en el Perú es profesional, pero el arbitraje sigue siendo amateur”, sentenció.