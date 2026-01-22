Perú Deportes

“El arbitraje en Perú sigue siendo amateur”: Polémica por cambio de presidencia en la CONAR a días del inicio de la Liga 1 2026

Winston Reátegui, expresidente de la CONAR, alertó sobre la improvisación en la conducción arbitral y reveló deudas y carencias que afectan a los árbitros a días del inicio oficial de la temporada

Guardar
Winston Reátegui, expresidente de la
Winston Reátegui, expresidente de la CONAR, alertó sobre la improvisación en la conducción arbitral a días del inicio de la Liga 1 2026.

La reciente designación de Juan Manuel Sulca como presidente de la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) está generando diversas reacciones en el fútbol peruano. Esta vez fue Winston Reátegui, expresidente del organismo arbitral, quien se pronunció sobre la decisión de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y cuestionó tanto el momento del nombramiento como las condiciones en las que vienen trabajando los árbitros, a pocos días del inicio de la Liga 1 2026.

“Saludo la designación de mi amigo Juan Sulca, es un profesional en la materia, tiene mucha experiencia en el arbitraje, pero definitivamente el directorio CONAR tiene que estar acompañado por gestores, porque el directorio es estrictamente político, es para gestionar; la parte técnica le corresponde al departamento de arbitraje”, señaló Reátegui en una entrevista con Radio Ovación.

El exdirigente fue enfático en remarcar que no se deben mezclar funciones dentro de la estructura arbitral, ya que eso termina afectando la eficiencia del organismo. “No se puede decir miembro del directorio y también del departamento de arbitraje, porque cuando pasa eso se crea conflicto e ineficacia. Yo saludo a Juan porque lo conozco, es un tipo honesto, pero tiene que rodearse de gente adecuada”, agregó.

FPF nombró a Juan Manuel
FPF nombró a Juan Manuel Sulca como presidente de la CONAR. Crédito: FPF

El momento de la designación, en el centro del debate

Uno de los puntos más críticos de las declaraciones de Winston Reátegui estuvo relacionado con el timing del nombramiento de Sulca, realizado a escasos días del arranque de la Liga 1 2026.

Me preocupa que la designación debió salir mucho antes, sino cómo desarrollas un plan. El campeonato empieza el próximo viernes, esas cosas no están bien. Más allá de que Juan tenga experiencia, la designación debió salir en diciembre y él ya tener su grupo de trabajo”, sostuvo.

En esa misma línea, Reátegui expresó su deseo de que la nueva gestión tenga continuidad y no se vea condicionada por decisiones políticas de corto plazo. “Esperemos que Juan tenga la posibilidad de mantenerse mucho tiempo en el cargo y se le permita hacer un trabajo a mediano y largo plazo”, sostuvo.

Las deudas y las precarias condiciones de trabajo arbitral

Más allá del nombramiento, Winston Reátegui puso el foco en una problemática de fondo que, según indicó, se arrastra desde hace tiempo: las condiciones laborales de los árbitros. El ex presidente de la CONAR reveló que los jueces no han contado con una preparación adecuada y que incluso han tenido problemas con sus pagos.

Los árbitros han estado entrenando en la playa, eso no me parece. No han estado entrenando correctamente, han tenido muchas dificultades, hasta en los pagos, y hasta ahora tienen deuda; no sé si ya ha sido subsanada”, manifestó.

En esa línea, cuestionó con dureza la informalidad en la remuneración del arbitraje en un campeonato profesional. “Todo el que realiza una labor tiene que ser debidamente remunerado. A nadie le va a gustar trabajar y que le paguen luego de tres meses”, afirmó.

El canal de la FPF y 1190 Sports tiene los derechos de todos los equipos del campeonato peruano.

“El arbitraje sigue siendo amateur”

En ese contexto adverso, Reátegui expresó su sorpresa por la falta de reclamos públicos desde el propio arbitraje, pese a los problemas expuestos. Incluso dejó entrever que, de volver a ocupar un cargo de responsabilidad, habría adoptado medidas más drásticas para revertir la situación.

“Hablo a título personal. Si fuera árbitro u ocupara el cargo de presidente, ya hace rato se habrían tomado las medidas pertinentes. Entiendo que no lo quieren hacer; nadie habla, entonces puedo entender que están conformes”, señaló.

El exdirigente fue más allá y lanzó una crítica estructural al sistema arbitral peruano. “Siempre digo que el fútbol en el Perú es profesional, pero el arbitraje sigue siendo amateur”, sentenció.

Temas Relacionados

CONARWinston ReáteguiLiga 1FPFperu-deportes

Más Noticias

“Es un desastre lo que hemos hecho”: DT de Túpac Amaru explotó contra sus jugadoras tras dura derrota en duelo de ascenso

El entrenador José Castillo mostró su enojo cuando su equipo caía 8-20 en el último set y pidió mayor entrega a sus jugadoras. “Por lo menos terminen jugando bien”, expresó

“Es un desastre lo que

Deportivo Wanka vs Kazoku No Perú definen la permanencia en la Liga Peruana de Vóley: Día, hora y canal TV

Deportivo Wanka y Kazoku No Perú disputarán el partido decisivo por su permanencia a la Liga Peruana de Vóley 2026/2027 en el Polideportivo Lucha Reyes de Villa El Salvador

Deportivo Wanka vs Kazoku No

La selección sub 19 podría jugar la próxima Liga Peruana de Vóley: FPV explica cómo sería el torneo con juveniles

Gino Vegas, presidente de la Federación, explicó los ajustes que se evalúan en el campeonato peruano y cómo se daría la posible participación de la escuadra juvenil

La selección sub 19 podría

Kazoku No Perú logra una victoria contundente 3-0 ante Túpac Amaru y acaricia el ascenso a la Liga Peruana de Vóley

Kazoku No Perú derrotó con autoridad a Túpac Amaru en la segunda fecha del cuadrangular, sumando su segunda victoria consecutiva y quedando a un paso del ascenso a la Liga Peruana de Vóley 2026/2027

Kazoku No Perú logra una

Tabla de posiciones del cuadrangular de Liga Peruana de Vóley 2025/2026: resultados y puntajes de los equipos tras la fecha 2 del torneo

Los cuatros clubes luchan por permanecer o ascender a la máxima categoría del torneo voleibol. Conoce cómo se mueven las ubicaciones en esta penúltima jornada

Tabla de posiciones del cuadrangular
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Edward Málaga rechaza que Fernando

Edward Málaga rechaza que Fernando Rospigliosi asuma la presidencia si prospera vacancia contra José Jerí

José Domingo Pérez se convierte en streamer y estrena ‘Mejor con Domingo’ tras ser suspendido como fiscal provincial

Elecciones 2026: ONPE establece fecha límite para primer informe financiero de partidos y candidatos

Elio Riera refuta a empresario chino por desautorizarlo como su abogado: “Hablamos por horas, firmó contrato y está grabado”

“Chifagate” dio la vuelta al mundo: Así informó la prensa internacional sobre la crisis política de José Jerí

ENTRETENIMIENTO

Natalie Vértiz, Rebeca Escribens, María

Natalie Vértiz, Rebeca Escribens, María Pía Copello y Renzo Schuller dejan las pantallas de Am érica TV: ¿qué pasará con ellos?

Patricio Parodi aclaró supuesta relación amorosa con Milett Figueroa: “Yo no hablo con ella”

Samahara Lobatón afirma que Melissa Klug “solo hace show” por el caso de Bryan Torres

Mathías Brivio es presentado como el nuevo conductor de ‘Esto es Guerra 2026’: “Estoy emocionado”

Pamela López y su hija debutan juntas en el nuevo reality de ‘Mande quien mande’: “Un placer estar aquí”

DEPORTES

“Es un desastre lo que

“Es un desastre lo que hemos hecho”: DT de Túpac Amaru explotó contra sus jugadoras tras dura derrota en duelo de ascenso

Deportivo Wanka vs Kazoku No Perú definen la permanencia en la Liga Peruana de Vóley: Día, hora y canal TV

La selección sub 19 podría jugar la próxima Liga Peruana de Vóley: FPV explica cómo sería el torneo con juveniles

Kazoku No Perú logra una victoria contundente 3-0 ante Túpac Amaru y acaricia el ascenso a la Liga Peruana de Vóley

Tabla de posiciones del cuadrangular de Liga Peruana de Vóley 2025/2026: resultados y puntajes de los equipos tras la fecha 2 del torneo