FPF nombra a Juan Manuel Sulca como presidente de la CONAR y descarta una conducción arbitral extranjera

La Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) cuenta con nuevo presidente para el período 2026. Crédito: Difusión.

Nuevo líder en la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR). La Federación Peruana de Fútbol (FPF) resolvió apostar por una figura con experiencia en el puesto para asumir un nuevo período al mando de una institución que ha sido blanco de críticas y amenazas de muerte en el último año. Juan Manuel Sulca cumplirá su segunda etapa como presidente de la autoridad arbitral.

Sulca Jordán fue oficializado a través de un comunicado compartido por la FPF por medio de sus redes sociales. La entidad rectora del fútbol peruano resaltó la experiencia del médico cardiólogo de profesión a cargo de esta institución. Conviene destacar que Sulca también presidió la Comisión Médica de la FPF y estuvo a cargo de la presidencia de la CONAR en 2020 y 2021.

El pronunciamiento oficial subraya los logros de la anterior gestión de Sulca: “impulsó la profesionalización del arbitraje, la implementación de protocolos sanitarios y el inicio del Proyecto VAR en el Perú”. “La Federación Peruana de Fútbol le desea los mayores éxitos en esta nueva etapa y expresa su pleno respaldo a su gestión al frente de la CONAR”, cierra el anuncio.

Juan Manuel Sulca regresa al sillón de la CONAR. Crédito: Difusión.

De esta manera, Sulca asume un fierro caliente luego de las etapas de Winston Reátegui y Víctor Hugo Carrillo en el 2025. El curso previo de la Liga 1 estuvo marcado por críticas feroces a los colegiados y hasta amenazas de muerte. Por lo tanto, la gestión del nuevo presidente deberá trabajar para el correcto funcionamiento de la CONAR y una limpieza de imagen profunda.

Se descarta la conducción extranjera

La designación del doctor Sulca descarta totalmente las declaraciones previas de Freddy Ames, miembro del directorio de la FPF. El dirigente de Videna había expresado que las autoridades deportivas habían llegado al consenso de designar a un especialista extranjero en el cargo.

“La idea es que la jefatura de la CONAR esté a manos de un árbitro de mucho prestigio internacional. Ya se conversó y nuestro próximo presidente de la CONAR va a ser una persona con mucho conocimiento, de otro país”, sostuvo en diálogo con ‘Súperdeporte’.

Conviene mencionar que, sin ir muy lejos, Néstor Pitana, árbitro argentino que dirigió la final de la Copa del Mundo 2018, preside la Comisión Nacional de Arbitraje en Ecuador.

Freddy Ames, presidente del club Coopsol, es miembro del directorio de la Federación Peruana de Fútbol

Arbitraje cuestionado

El arbitraje peruano atravesó una crisis de confianza profunda durante 2025. Los errores constantes en la Liga 1 minaron la credibilidad de los jueces, quienes enfrentaron una presión sin precedentes. Uno de los episodios más críticos ocurrió en Matute, tras el encuentro entre Alianza Lima y Cienciano.

El desempeño del árbitro Bruno Pérez despertó la indignación del plantel ‘victoriano’ y del técnico Néstor Gorosito, quienes cuestionaron con dureza su capacidad técnica y parcialidad. La tensión deportiva escaló hacia la violencia institucional pocas horas después.

El pasado domingo 4 de mayo, el frontis de la Villa Deportiva Nacional amenazó con 15 carteles intimidantes en contra de los árbitros. - Crédito: Fiscalía de la Nación

La fachada de la Federación Peruana de Fútbol amaneció con pintas y amenazas de muerte directas contra los réferis. Este clima de hostilidad reflejó el agotamiento de los aficionados ante un sistema que, pese a la implementación del VAR, no logró reducir las polémicas. La herramienta tecnológica, lejos de ser una solución, se convirtió en objeto de burlas y sospechas debido a la demora en las decisiones y la falta de criterios uniformes en las revisiones.

Sin embargo, el panorama no es totalmente sombrío. Mientras el plano doméstico sufrió estos embates, el arbitraje nacional alcanzó un prestigio histórico en el exterior. Una terna peruana recibió el encargo de dirigir la gran final del Mundial Sub-17 2025: Bruno Pérez, Leonar Soto y José Castillo.