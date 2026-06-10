Suheyn Cipriani no descarta postular al ‘Miss Universo Perú’: “Es un sueño”

Suheyn Cipriani visitó Arriba Mi Gente el 9 de junio, tras competir en el Miss Grand International All Stars 2026. La modelo afirmó que competir por el Miss Universo Perú “es un deseo” y “un sueño”. Latina.

Suheyn Cipriani no cerró la puerta a competir por el Miss Universo Perú y lo dijo con una frase directa: “Es un deseo de mi corazón, un sueño, pero no sé si más adelante o ahora, todavía no lo sé”.

La modelo habló del tema la mañana del 9 de junio, durante su visita al set de 'Arriba Mi Gente’, luego de su participación en el Miss Grand International All Stars 2026 en Tailandia.

En el programa, Cipriani repasó su experiencia en el certamen internacional, presentó parte de los looks que llevó al concurso y aprovechó para aclarar una polémica que surgió tras contar que un profesor la hizo sentir mal durante su preparación. Según explicó, hubo una confusión sobre la identidad del involucrado y negó que se tratara de alguien ligado a la organización del Miss Perú.

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Regreso a la TV tras el ‘Miss Grand International All Stars 2026′

La aparición de Suheyn Cipriani en 'Arriba Mi Gente’ se dio pocos días después de su participación en el 'Miss Grand International All Stars 2026′, desarrollado en Tailandia. En su conversación, compartió detalles de la experiencia y del nivel de exigencia que enfrentó durante la competencia.

La modelo también puso en valor el acompañamiento del público durante el proceso. En una intervención previa en redes sociales, tras culminar su participación, agradeció el respaldo recibido con un mensaje en el que remarcó que su camino no terminaba ahí y que seguirá luchando por sus sueños.

Suheyn Cipriani, la representante de Perú, posa con confianza en el escenario del Miss Grand All Stars, frente a una pantalla brillante con el logo del evento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La polémica por el profesor y la aclaración sobre el Miss Perú

Uno de los puntos centrales de su visita fue la necesidad de aclarar un malentendido. Cipriani explicó que, tras sus declaraciones sobre un profesor que la hizo sentir mal, muchas personas asumieron que se trataba de alguien vinculado a la organización del Miss Perú.

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“No fue nadie del Miss Perú, porque hubo una confusión en la cual piensan que fue un profesor del Miss Perú, pero no fue nadie de la organización”, indicó, con el objetivo de cerrar la especulación alrededor del tema y evitar que el episodio se asocie con la dirección del certamen nacional.

La representante peruana evidenció la frustración que vivió por parte de unos de sus profesores en el desarrollo de la competencia internacional | TikTok

“Hazlo hasta que te salga”: el relato sobre un trato duro en la preparación

En paralelo a lo dicho en televisión, Suheyn Cipriani también expuso en una transmisión en TikTok un episodio que la marcó durante su entrenamiento. Según relató, uno de sus instructores le asignó una coreografía con “muchísimas vueltas” que le costó dominar pese al esfuerzo.

“Tuve un profesor que me hizo una coreografía de muchísimas vueltas y la verdad yo me esforzaba tanto para que me saliera, pero no me salía. Se sentó en el piso y se quedó mirándome: ‘Hazlo hasta que te salga’”, contó.

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Cipriani sostuvo que esos comentarios afectaron su estado emocional en un momento clave. “Me dijo cosas que me bajonearon súper el ánimo y yo la verdad que me sentí tan mal en ese momento que me senté a su costado”, añadió.

En su testimonio, la modelo remarcó que no todo fue negativo en la preparación y destacó la actitud de un segundo profesor, al que identificó como Dany. “Yo les juro que Dany, que era mi otro profesor, así me saliera la vuelta horrible, él siempre tenía una palabra de apoyo para mí, así me cayera 20 veces en una vuelta”, afirmó.

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Esa diferencia de trato, según explicó, fue determinante para sostenerse anímicamente durante los ensayos y en la recta final del certamen.

Suheyn Cipriani visitó Arriba Mi Gente el 9 de junio y no descartó competir por el Miss Universo Perú. Latina.

Su opinión sobre Vanessa Pulgarín, ganadora y favorita desde el inicio

Durante su conversación en Arriba Mi Gente, Suheyn también se refirió a Vanessa Pulgarín, representante de Colombia y ganadora del certamen. Cipriani la calificó como una de sus favoritas desde el inicio.

“Ella es una mujer espectacular, muy segura de sí misma”, comentó. Incluso reveló que se lo dijo personalmente: “Si yo no gano, me encantaría que ganes tú”.

Miss Universo Perú: “Es un deseo… pero todavía no lo sé”

En ese contexto, llegó la pregunta que más interés despierta entre sus seguidores: una eventual participación en el Miss Universo Perú. Suheyn respondió sin confirmarlo, pero sin descartarlo.

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“Es un deseo de mi corazón, un sueño, pero no sé si más adelante o ahora, todavía no lo sé”, sostuvo.

La frase dejó una idea clara: Cipriani mantiene vivo el objetivo, aunque todavía no define si el paso siguiente será inmediato o si lo evaluará más adelante, tras el desgaste de una preparación internacional reciente y las exigencias de un calendario que, como ella misma relató, puede presionar tanto en lo físico como en lo emocional.

Suheyn Cipriani no descarta postular al ‘Miss Universo Perú’: “Es un sueño”. IG