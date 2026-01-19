Pablo Guede tomó con humor los gritos contra Sergio Peña en Alianza Lima: “En el entrenamiento es peor”

El DT señaló que le dio risa la escena con el volante ante Unión. (Video: Jordy Flores).

No se hace problemas. Pablo Guede fue consultado por el video donde se le escucha gritarle a Sergio Peña en pleno partido Alianza Lima vs Unión por la Serie Río de La Plata 2026. El técnico tomó con buen humor las imágenes y señaló que “es una cuestión de fútbol” y que en “el entrenamiento es peor”.

Luego de disputar los tres amistosos en el mencionado torneo de verano disputado en Uruguay, el plantel ‘blanquiazul’ arribó a la capital peruana para continuar con su pretemporada y preparar el choque ante Inter Miami de Lionel Messi en la denominada ‘Noche Blanquiazul’ a disputarse en Matute.

Uno de los más solicitados por la prensa fue Pablo Guede. “¿Le sorprendió que se haya hecho viral el video (con Sergio Peña)?”, le preguntaron. El argentino, lejos de desviar su respuesta, tomó con humor el momento y respondió con una gran sonrisa contando cuál fue su reacción con el clip.

“Yo me reí. Si llegaran a escuchar las cosas que le digo en un entrenamiento, es peor”, señaló Guede desde el nuevo aeropuerto Jorge Chávez. “Es una cuestión de fútbol. Yo me empecé a reír. Aparte, con Sergio la mejor (honda). Es un gran profesional. Aliancista de corazón. Lo que él siente por este club es grande. Hizo mucho sacrificio por estar en el club”, acotó.

Sobre el rendimiento que tanto Sergio Peña como cualquier otro jugador de Alianza Lima, Pablo Guede puntualizó: “A veces te tocan partidos buenos, malos o regulares. Yo estoy contento con el trabajo que él está haciendo en el día a día”.

El técnico de Alianza Lima se molestó por la acción del mediocampista en duelo ante Unión. (ESPN)

Sergio Peña y un partido para el olvido con Alianza Lima

Si hay un jugador que no ha tenido su mejor presentación en la Serie Río de Plata con Alianza Lima es Sergio Peña. El volante tuvo una regular actuación ante Independiente en 45 minutos, pero luego, frente a Unión, vivió momento que seguro querrá olvidar.

Primero, cometió un autogol apenas a los 40 segundos de iniciado del encuentro frente al cuadro argentino. Y como esto fuera poco, recibió un fuerte llamado de atención de Pablo Guede en pleno cotejo, algo que se pudo escuchar por los micrófonos de la señal internacional de ESPN.

“¡La agarras acá, no eres capaz de ir para adelante, ¿crees que Velásquez lo va a hacer? Juega para adelante!”, le gritó Guede a Peña desde un costado del campo. Lo cierto es que esta escena rápidamente se hizo viral en redes sociales y luego fue muy comentado por los programas deportivos.

Insólito lo que pasó antes del primer minuto de juego. (Video: ESPN)

Lo que viene para Sergio Peña en Alianza Lima

Si bien no tuvo minutos ante Colo Colo, donde Alianza Lima ganó 3-2, Sergio Peña sigue siendo un jugador importante dentro del plantel. Pero tendrá que volverse a ganar un lugar en el once de Pablo Guede. Tiempo, tiene, ya que todavía no inicial el campeonato local ni el torneo internacional.

Eso sí, seguro querrá estar en el choque frente a Inter Miami de Lionel Messi por la ‘Noche Blanquiazul’ en Matute. Este duelo se llevará a cabo el sábado 24 de enero en lo que será un encuentro histórico para jugadores e hinchas.

Tras ello, Alianza Lima continuará con sus trabajos, ahora sí, de cara a la primera jornada de la Liga 1 2026. Su primer rival será Sport Huancayo en condición de visita, el próximo viernes 30 de enero desde el mediodía. Y recién por la fecha 2 estará con su gente cuando reciba a Comerciantes Unidos.