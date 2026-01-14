Alianza Lima vs Unión EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Serie Río de La Plata 2026

Cambios en la ofensiva de Alianza Lima. Paolo Guerrero será baja para el partido de hoy. El delantero de 42 años, que apuntaba a ser titular tras su buen desempeño ante Independiente, presentó una molestia muscular y quedó prácticamente descartado para el encuentro ante Unión.

Luis Advíncula podría debutar. El ‘Rayo’, que recientemente se incorporó al plantel de Alianza Lima tras su salida de Boca Juniors, se suma como opción clave en el esquema de Pablo Guede.

Alianza Lima continúa una intensa pretemporada en suelo uruguayo. Los dirigidos por Pablo Guede se ponen a punto para el inicio de la campaña 2026.

Alianza Lima ya tiene la programación confirmada de su primer partido en la Liga 1 2026 , temporada donde irá con todo por el campeonato nacional. De acuerdo al fixture , los dirigidos por Pablo Guede enfrentarán a Sport Huancayo en la primera fecha del Torneo Apertura.

Alianza Lima fue uno de los clubes peruanos que invirtió mucho dinero en este mercado de pases. El cuadro de La Victoria tiene el objetivo de campeonar en la Liga 1 y para ello se vio en la obligación de desembolsar grandes cantidades para traer buenos fichajes de cara al 2026.

¡Día de partido! Alianza Lima chocará hoy, miércoles 14 de enero, ante Club Atlético Unión en el marco de la fecha 2 de la Serie Río de la Plata 2026 . Este compromiso está pactado para arrancar a las 16:15 horas de Perú y tendrá como escenario el Parque Saroldi, situado en la ciudad de Montevideo, Uruguay.

¿Cómo llega Alianza Lima?

Alianza Lima se estrenó con un resultado negativo en el certamen internacional, perdiendo 2-1 ante Independiente de Avellaneda. La escuadra de Pablo Guede alternó su equipo titular en el primer tiempo y en el segundo puso un conjunto alterno.

Los ‘íntimos’ comenzaron ganando este duelo con un gol de Alan Cantero. Sin embargo, los argentinos le dieron vuelta con una anotación de tiro libre de Matías Abaldo, con complicidad del delantero ‘gaucho’, quien pifió la pelota en su afán por rechazar.

El tanto de la derrota de los ‘blanquiazules’ fue obra de Santiago Montiel, el cual recibió un servicio de Abaldo y definió a placer. La defensa del cuadro nacional quedó expuesta con la transición rápida de izquierda a derecha de los ‘rojos’.

La caída de Alianza dejó un sabor amargo en el hincha, no obstante, hay expectativa por ver a uno de sus refuerzos de este mercado de pases: Luis Advíncula. El lateral se desvinculó de Boca Juniors y se sumó a los entrenamientos en Uruguay, por lo que podría sumar minutos ante Unión.