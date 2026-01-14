Perú Deportes

Alianza Lima vs Unión EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Serie Río de La Plata 2026

El equipo de Pablo Guede afronta un nuevo reto en la pretemporada en Montevideo con la necesidad de sumar su primer triunfo, tras caer en su estreno ante Independiente. Sigue aquí cada detalle del encuentro

20:56 hsHoy

Alineaciones confirmadas

Alianza Lima: Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Jhoao Velásquez, Miguel Trauco; Gianfranco Chávez, Piero Cari, Sergio Peña, Alan Cantero; Geray Motta, Federico Girotti.

Once de Alianza Lima para
Once de Alianza Lima para el duelo ante Unión por Serie Río de La Plata - Crédito: Alianza Lima.
20:13 hsHoy

Cambios en la ofensiva de Alianza Lima. Paolo Guerrero será baja para el partido de hoy. El delantero de 42 años, que apuntaba a ser titular tras su buen desempeño ante Independiente, presentó una molestia muscular y quedó prácticamente descartado para el encuentro ante Unión.

19:50 hsHoy

Luis Advíncula podría debutar. El ‘Rayo’, que recientemente se incorporó al plantel de Alianza Lima tras su salida de Boca Juniors, se suma como opción clave en el esquema de Pablo Guede.

19:46 hsHoy

Alianza Lima continúa una intensa pretemporada en suelo uruguayo. Los dirigidos por Pablo Guede se ponen a punto para el inicio de la campaña 2026.

Los jugadores 'blanquiazules' se ponen a punto para el inicio de la competencia oficial. (Video: Alianza Play)
16:31 hsHoy

Alianza Lima vs Sport Huancayo:
14:48 hsHoy

05:16 hsHoy

¡Día de partido! Alianza Lima chocará hoy, miércoles 14 de enero, ante Club Atlético Unión en el marco de la fecha 2 de la Serie Río de la Plata 2026. Este compromiso está pactado para arrancar a las 16:15 horas de Perú y tendrá como escenario el Parque Saroldi, situado en la ciudad de Montevideo, Uruguay.

05:16 hsHoy

¿Cómo llega Alianza Lima?

Alianza Lima se estrenó con un resultado negativo en el certamen internacional, perdiendo 2-1 ante Independiente de Avellaneda. La escuadra de Pablo Guede alternó su equipo titular en el primer tiempo y en el segundo puso un conjunto alterno.

Los ‘íntimos’ comenzaron ganando este duelo con un gol de Alan Cantero. Sin embargo, los argentinos le dieron vuelta con una anotación de tiro libre de Matías Abaldo, con complicidad del delantero ‘gaucho’, quien pifió la pelota en su afán por rechazar.

El tanto de la derrota de los ‘blanquiazules’ fue obra de Santiago Montiel, el cual recibió un servicio de Abaldo y definió a placer. La defensa del cuadro nacional quedó expuesta con la transición rápida de izquierda a derecha de los ‘rojos’.

La caída de Alianza dejó un sabor amargo en el hincha, no obstante, hay expectativa por ver a uno de sus refuerzos de este mercado de pases: Luis Advíncula. El lateral se desvinculó de Boca Juniors y se sumó a los entrenamientos en Uruguay, por lo que podría sumar minutos ante Unión.

Goles y resumen de la derrota 'blanquiazul' en amistoso en Uruguay. (Video: ESPN)
05:16 hsHoy

¿Cómo llega Unión?

Unión, por su parte, hará su debut en esta Serie Río de la Plata 2026, enfrentándose al cuadro peruano. El club de Santa Fe quiere mantener el nivel demostrado en el Torneo Clausura, donde se posicionó segundo, solo por detrás de Boca Juniors.

Los dirigidos por Leonardo Madelón no se han reforzado mucho para encarar esta nueva campaña. Puntualmente, solo presentaron a un nuevo integrante: el arquero Matías Mansilla, quien llegó a préstamo por todo el 2026, procedente de Estudiantes de la Plata.

Unión completó su última sesión
Unión completó su última sesión de entrenamiento previo al duelo con Alianza Lima.
05:16 hsHoy

Horarios del Alianza Lima vs Unión

Las acciones comenzarán a las 16:15 horas de Perú, y a las 18:15 horas de Uruguay y Argentina. Con respecto a otros países, iniciarán de la siguiente manera: a las 15:15 horas de México; a las 16:15 horas de Estados Unidos, Colombia y Ecuador; a las 17:15 horas de Bolivia y Venezuela; y a las 18:15 horas de Brasil, Paraguay y Chile.

Alineaciones de Alianza Lima vs

Amplían plazo de inscripción de

Gerardo Pelusso realza la categoría

"Muchos no tienen idea de

"Federico Girotti es delantero, es

Micron, proveedor de Sony y

Ya hay actor confirmado para

La desazón del matrimonio tras

