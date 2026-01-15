Perú Deportes

Pablo Guede explotó contra Sergio Peña tras ‘blooper’ en Alianza Lima vs Unión: “No eres capaz de ir para adelante”

Se filtraron los gritos del técnico argentino hacia el volante peruano en el duelo amistoso por la Serie Río de La Plata 2026

El técnico de Alianza Lima se molestó por la acción del mediocampista en duelo ante Unión. (ESPN)

Alianza Lima volvió a perder en la Serie Río de La Plata 2026. Esta vez, el cuadro ‘íntimo’ sufrió una derrota (2-1) ante Atlético Unión de Santa Fe, producto de dos errores puntuales en salida, entre ellos el autogol de Sergio Peña al momento de querer darle el balón al portero Alejandro Duarte.

Lo más doloroso del tanto en propia valla de ‘Peñita’ fue que ocurrió en apenas un minuto de juego. Esto provocó que la cancha del Parque Saroldi se incline en contra de los ‘blanquiazules’ en el arranque del compromiso amistoso.

El técnico Pablo Guede mostró su disconformidad con su dirigido en pleno encuentro. Los micrófonos de la transmisión de Disney Plus captaron los ambientales y se pudo escuchar el grito del argentino hacia el mediocampista peruano. Este clip rápidamente se viralizó en las redes sociales.

La agarras acá, no sos capaz de ir para adelante, ¿crees que Velásquez lo va a hacer? jugá para adelante”, fue lo que le recriminó Guede a Sergio Peña cerca de los 4 minutos de juego, posterior a su autogol que significó el 1-0 momentáneo en el Alianza Lima vs Atlético Unión.

Las palabras de Pablo Guede hacia el ‘10′ han desatado múltiples posturas en los hinchas ‘íntimos’. Muchos cuestionan el accionar del DT y adelantan que podría haber problemas en el camerino, mientras que otros consideran que su estilo de dirección es el que faltaba en La Victoria.

Pablo Guede explotó contra Sergio Peña tras blooper en Alianza Lima vs Unión por la Serie Río de la Plata 2026.

Así fue el autogol y ‘blooper’ de Sergio Peña

Alianza Lima afrontó una situación adversa al comienzo de su encuentro frente a Unión de Santa Fe, correspondiente a la segunda fecha de la Serie Río de la Plata 2026, jugado este miércoles 14 de enero. Apenas transcurrido el primer minuto, Sergio Peña cometió un error que terminó en autogol y permitió la ventaja temprana del equipo argentino.

El reloj marcaba cerca de 40 segundos cuando el conjunto ‘blanquiazul’ intentó iniciar una jugada desde su propia área. Peña recibió el esférico cerca del área y buscó entregarlo a Alejandro Duarte, quien estaba adelantado respecto a su arco. El pase resultó equivocado y cambió de dirección de manera inesperada.

En la maniobra para devolver la pelota a su arquero, el mediocampista la introdujo en su propio arco, sin que el portero lograra intervenir. La jugada causó sorpresa entre los asistentes al Estadio Parque Federico Saroldi y condicionó el inicio del partido para Alianza Lima.

A partir de ese momento, el equipo peruano tuvo que modificar su planteamiento, ya que el tanto en propia puerta impactó en el desarrollo del juego. Tras el golpe recibido en los primeros instantes, el plantel dirigido por Pablo Guede buscó recomponerse con mayor posesión y presión ofensiva, en procura del empate, aunque el desafío se presentó complicado.

Insólito lo que pasó antes del primer minuto de juego. (Video: ESPN)

Próximo partido de Alianza Lima en la Serie Río de La Plata 2026

Luego de su derrota ante Independiente en el debut y su tropiezo ante Unión en la fecha 2, Alianza Lima solo tendrá un partido más para cambiar su imagen en la Serie Río de La Plata, aunque este último cotejo -en el papel- es el más complicado por el rival que tendrá al frente.

Los ‘blanquiazules’ se medirán con Colo Colo de Chile, que tiene en su plantilla grandes futbolistas como Arturo Vidal. Este enfrentamiento se llevará a cabo el próximo domingo 19 de enero en el Estadio Parque Viera de Montevideo, desde las 19:00 horas de Perú.

