Golazo de Paolo Guerrero tras jugadón de Eryc Castillo en Alianza Lima vs Colo Colo por Serie Río de La Plata 2026

Paolo Guerrero hizo gala de toda su categoría técnica para establecer el 1-0 en el juego amistoso ante Colo Colo en el marco de la Serie Río de La Plata 2026. El atacante nacional recibió de Eryc Castillo y sin mucho recorrido, colocó el balón en un lugar imposible para el meta ‘cacique’.

A los 32 minutos de la primera mitad, un preciso cambio de frente que encontró a Eryc Castillo. El desequilibrante extremo ecuatoriano encaró, como de costumbre, se deshizo de la marca de Matías Fernández y trabó con éxito contra Esteban Pavez. Luego, el cuero llegó a los pies de Paolo Guerrero.

El ‘Depredador’, única carta de gol en el área rival, se perfiló en el balcón del área y desenvainó un disparo sin mucha potencia, pero con destino a arco, que movió las redes del arco de Fernando De Paul. De esta manera, el histórico futbolista nacional estrenó el luminoso en la jornada nocturna en el Estadio Parque Alfredo Víctor Viera de Montevideo.

Alianza Lima, de momento, está mostrando pasajes de buen fútbol y neutralizando al Colo Colo de Fernando Ortiz. Para los dirigidos por Pablo Guede, cerrar la Serie Río de La Plata con un resultado positivo representaría un impulso para encarar una temporada que los exigirá al máximo en la Liga 1 y la fase previa de la Copa Libertadores.

Vigencia absoluta

La vigencia de Paolo Guerrero desafía el paso del tiempo. El delantero completó un 2025 notable con un registro de 18 goles y tres asistencias, su mejor marca estadística desde la temporada 2019. Estos números ratifican que su instinto frente al arco permanece intacto, a pesar de encontrarse en la recta final de su trayectoria.

Para este 2026, el escenario en el nuevo Alianza Lima de Pablo Guede presenta desafíos mayores. La competencia interna creció de forma considerable tras las incorporaciones de los atacantes Federico Girotti y Luis Ramos. Sin embargo, el ‘Depredador’ ha dado un golpe de autoridad en el inicio de la pretemporada con su reciente tanto ante Colo Colo.

Esta campaña representa un capítulo especial, pues será la última del capitán como futbolista profesional. El ídolo nacional busca cerrar su legendaria carrera en lo más alto, con la puntería afinada y el liderazgo que lo caracteriza en el área rival.

Debut en Liga 1

Alianza Lima iniciará su camino en la Liga 1 2026 con una visita de alto riesgo. El cuadro blanquiazul debutará en el Estadio IPD de Huancayo frente a Sport Huancayo, equipo que cuenta con la dirección técnica de Roberto Mosquera. El encuentro está pactado para el viernes 30 de enero a las 12:00 del mediodía, un horario que suma la dificultad del calor a la exigencia de la altura.

Este compromiso marca una nueva era en las transmisiones del fútbol peruano. Tras la desaparición definitiva de GOLPERU por el fin de los contratos con Sport Boys y Universitario, todos los partidos del campeonato irán en exclusiva por la señal de L1 Max o la aplicación Liga 1 Play.

Este esfuerzo conjunto entre la FPF y 1190 Sports centraliza el acceso al torneo local bajo una sola plataforma. Los aficionados ‘íntimos’ deberán sintonizar estas señales para seguir el estreno oficial del plantel de Pablo Guede en la ciudad ‘incontrastable’.

