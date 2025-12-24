Fichajes de Alianza Lima 2026 EN VIVO: nuevos jugadores, rumores, renovaciones y salidas confirmadas.

Alianza Lima no pudo cumplir en su totalidad los objetivos planteados a inicios de este 2025. Si bien los ‘blanquiazules’ alcanzaron los cuartos de final de la Copa Sudamericana, haciendo una buena campaña internacionalmente, se volvieron a quedar sin campeonato en la Liga 1.

Por ese motivo, los Navarro -padre e hijo- comenzaron con todo el mercado de pases, fichando a jugadores de la selección peruana y robándole una pieza importante a su clásico rival y vigente tricampeón del fútbol peruano, Universitario Deportes. Así dio su primer golpe sobre la mesa en este mercado de pases.

Además, los directivos ‘íntimos’ tuvieron que tomar decisiones difíciles como sentenciar la salida de un ídolo, que logró un bicampeonato y se convirtió en el máximo goleador extranjero de la historia del club ‘victoriano’, pero que estaba a poco de cumplir 42 años.

Franco Navarro y su hijo están a cargo de las contrataciones, renovaciones y salidas en Alianza Lima.

Pero, todavía no han terminado las compras o modificaciones en la plantilla de Alianza Lima. Y es que todos los clubes del torneo doméstico tienen hasta fines de febrero del 2026 para inscribir a sus futbolistas, hasta el 25 de febrero aproxidamente. A continuación, entérate los movimientos del ‘equipo del pueblo’:

Contrataciones

Alianza Lima ha reforzado todas sus líneas para el 2026. Inclusive, concretó la llegada de su nuevo entrenador. Su mercado de pases todavía no está terminado, pero se encuentra avanzado en un gran porcentaje.

- Luis Ramos (delantero)

- Alejandro Duarte (arquero)

- Jairo Vélez (volante)

- Pablo Guede (técnico)

- Cristian Carbajal (defensa)

- D’Alessandro Montenegro (defensa)

Pablo Guede tomará el lugar de Néstor Gorosito como DT de Alianza Lima en el 2026.

Renovaciones

Alianza Lima no ha anunciado muchas renovaciones para la siguiente temporada. Esto va de la mano de dos factores: muchos jugadores con contrato vigente y una pequeña ‘purga’ en La Victoria.

- Renzo Garcés

- Eryc Castillo

Salidas confirmadas

Alianza Lima volverá a modificar en gran medida su plantilla para el 2026. La partida más dolorosa e inesperada del mercado fue protagonizada por el ídolo ‘íntimo’, Hernán Barcos.

- Hernán Barcos

- Ricardo Lagos

- Guillermo Enrique

- Pablo Ceppelini

- Néstor Gorosito

Los 'blanquiazules' entonaron cánticos y gritaron mensajes al 'Pirata'.

Rumores

Como ocurre siempre, hay muchos rumores de fichajes, salidas y renovaciones. Los más resonantes es la llegada del ‘nueve’ argentino Federico Girotti y la continuidad de Paolo Guerrero, quien afrontará su última temporada profesional.

- Llegada: Federico Girotti, Luis Advíncula y Nicolás Díaz

- Salidas: Angelo Campos, Pablo Lavandeira y Matías Succar (préstamo a Cienciano)

- Renovaciones: Paolo Guerrero y Alan Cantero

Lo que viene para Alianza Lima en el 2026

Alianza Lima arrancará su pretemporada el 7 de enero, con su viaje a Uruguay, donde entrenará y sostendrá amistosos internacionales. Los ‘íntimos’ participarán de la Serie Rio de la Plata, donde se enfrentarán a tres rivales -por el momento solo está confirmado Independiente de Argentina- durante los días 10, 13 y 16 del mes en mención.

Posteriormente, Pablo Guede y compañía regresarán a la capital peruana para jugar un amistoso histórico con Inter Miami de Lionel Messi y Luis Suárez. Este se llevará a cabo el 24 de enero en el estadio Alejandro Villanueva desde las 20:00 horas, como parte de su Noche Blanquiazul.

Alianza Lima enfrentará a Inter Miami por la Noche Blanquiazul 2026

Así, el ‘equipo del pueblo’ quedará listo para afrontar a 2 de mayo en la primera fase de la Copa Libertadores 2026. La ida se realizará en Paraguay durante el 4 de febrero a las 19:30 horas, mientras que la vuelta se dará en Lima el 11 de dicho mes y en el mismo horario. Falta confirmar los estadios.

<br>