Fichajes de Alianza Lima 2026 EN VIVO: nuevos jugadores, rumores, renovaciones y salidas confirmadas.

Alianza Lima no pudo cumplir en su totalidad los objetivos planteados a inicios de este 2025. Si bien los ‘blanquiazules’ alcanzaron los cuartos de final de la Copa Sudamericana, haciendo una buena campaña internacionalmente, se volvieron a quedar sin campeonato en la Liga 1.
Por ese motivo, los Navarro -padre e hijo- comenzaron con todo el mercado de pases, fichando a jugadores de la selección peruana y robándole una pieza importante a su clásico rival y vigente tricampeón del fútbol peruano, Universitario Deportes. Así dio su primer golpe sobre la mesa en este mercado de pases.
Además, los directivos ‘íntimos’ tuvieron que tomar decisiones difíciles como sentenciar la salida de un ídolo, que logró un bicampeonato y se convirtió en el máximo goleador extranjero de la historia del club ‘victoriano’, pero que estaba a poco de cumplir 42 años.
Pero, todavía no han terminado las compras o modificaciones en la plantilla de Alianza Lima. Y es que todos los clubes del torneo doméstico tienen hasta fines de febrero del 2026 para inscribir a sus futbolistas, hasta el 25 de febrero aproxidamente. A continuación, entérate los movimientos del ‘equipo del pueblo’:
Contrataciones
Alianza Lima ha reforzado todas sus líneas para el 2026. Inclusive, concretó la llegada de su nuevo entrenador. Su mercado de pases todavía no está terminado, pero se encuentra avanzado en un gran porcentaje.
- Luis Ramos (delantero)
- Alejandro Duarte (arquero)
- Jairo Vélez (volante)
- Pablo Guede (técnico)
- Cristian Carbajal (defensa)
- D’Alessandro Montenegro (defensa)
Renovaciones
Alianza Lima no ha anunciado muchas renovaciones para la siguiente temporada. Esto va de la mano de dos factores: muchos jugadores con contrato vigente y una pequeña ‘purga’ en La Victoria.
- Renzo Garcés
- Eryc Castillo
Salidas confirmadas
Alianza Lima volverá a modificar en gran medida su plantilla para el 2026. La partida más dolorosa e inesperada del mercado fue protagonizada por el ídolo ‘íntimo’, Hernán Barcos.
- Hernán Barcos
- Ricardo Lagos
- Guillermo Enrique
- Pablo Ceppelini
- Néstor Gorosito
Rumores
Como ocurre siempre, hay muchos rumores de fichajes, salidas y renovaciones. Los más resonantes es la llegada del ‘nueve’ argentino Federico Girotti y la continuidad de Paolo Guerrero, quien afrontará su última temporada profesional.
- Llegada: Federico Girotti, Luis Advíncula y Nicolás Díaz
- Salidas: Angelo Campos, Pablo Lavandeira y Matías Succar (préstamo a Cienciano)
- Renovaciones: Paolo Guerrero y Alan Cantero
Lo que viene para Alianza Lima en el 2026
Alianza Lima arrancará su pretemporada el 7 de enero, con su viaje a Uruguay, donde entrenará y sostendrá amistosos internacionales. Los ‘íntimos’ participarán de la Serie Rio de la Plata, donde se enfrentarán a tres rivales -por el momento solo está confirmado Independiente de Argentina- durante los días 10, 13 y 16 del mes en mención.
Posteriormente, Pablo Guede y compañía regresarán a la capital peruana para jugar un amistoso histórico con Inter Miami de Lionel Messi y Luis Suárez. Este se llevará a cabo el 24 de enero en el estadio Alejandro Villanueva desde las 20:00 horas, como parte de su Noche Blanquiazul.
Así, el ‘equipo del pueblo’ quedará listo para afrontar a 2 de mayo en la primera fase de la Copa Libertadores 2026. La ida se realizará en Paraguay durante el 4 de febrero a las 19:30 horas, mientras que la vuelta se dará en Lima el 11 de dicho mes y en el mismo horario. Falta confirmar los estadios.