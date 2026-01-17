Resultados de la fecha 2 de la Liga Peruana de vóley 2025/2026, fase 2: así van los partidos

Resultados de la fecha 2 de la segunda fase de la Liga Peruana de vóley 2025/2026: así van los partidos.

Una nueva jornada de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 comenzará este fin de semana. La fecha 2 de la segunda fase promete grandes partidos, los cuales podrían alterar las posiciones en la tabla. Se vivirá una fiesta deportiva en el Polideportivo Lucha Fuentes, situado en el distrito de Villa El Salvador.

Programación y resultados de la fecha 2 de la segunda fase

Sábado 17 de enero

- Rebaza Acosta vs Deportivo Soan | 14:45 horas de Perú

- Alianza Lima vs Atlético Atenea | 17:00 horas de Perú

- San Martín vs Regatas Lima | 19:00 horas de Perú

Domingo 18 de enero

- Circolo Sportivo Italiano vs Géminis | 15:15 horas de Perú

- Universitario vs Olva Latino | 17:00 horas de Perú

La programación de la fecha 2 de la segunda fase de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. - créditos: LPV

La previa de la fecha 2

El arranque de la segunda fase dejó grandes momentos y esta jornada 2 genera mayor expectativa porque tendrá al Regatas Lima vs Universidad San Martín como el mejor duelo del fin de semana. Dos escuadras que vienen de ganar en su último compromiso y participarán en la próxima edición del Sudamericano de Clubes de vóley.

También, Alianza Lima sostendrá un partido atractivo con Atlético Atenea, el elenco animador que viene creciendo a pasos agigantados bajo el mando de Lorena Góngora. Las ‘blanquiazules’, como vigentes bicampeonas, son favoritas, aunque un triunfo de las ‘diosas’ no sería una sorpresa por lo presentado previamente.

Alianza Lima venció 3-1 a Rebaza Acosta y sumó una nueva victoria en la Liga Peruana de Vóley. | Latina

Por otro lado, estará Universitario de Deportes, actual líder de la tabla, midiéndose con Olva Latino, el cual siempre que se lo propuso le dio pelea a los más ‘pintados’ del certamen doméstico. Las ‘pumas’, con Hervás a la cabeza, quieren seguir en lo más alto y buscarán un triunfo contundente, sin ceder set alguno.

Finalmente, el Deportivo Géminis y Circolo Sportivo Italiano sostendrán un compromiso muy parejo en el cierre de la fecha. El cuadro de Natalia Málaga se ve obligado a ganar para no seguir cayendo en las colocaciones, pero al frente tendrá a un rival que va en ascenco como el sexteto de Marcos Blanco.

La bloqueadora arequipeña recibió la oportunidad de Natalia Málaga en el partido ante Atlético Atenea. (Latina TV)

Así va la tabla de posiciones de la Liga Peruana de vóley

Universitario sigue firme en el primer puesto luego de vencer a Soan. San Martín le respira la nuca tras su triunfo ante Olva. Alianza Lima redujo distancias con ambas escuadras al ganarle a Rebaza. Atlético Atenea, sin duda alguna, es un ejemplo de crecimiento, ya que desplazó a Regatas Lima de los cuatro mejores.

La tabla es completada por Circolo Sportivo Italiano, Deportivo Géminis y Rebaza Acosta. Mientras que Olva Latino y Deportivo Soan podrían quedarse fuera de los cuartos de final al estar situados en las últimas dos casillas de las colocaciones.

Tabla de posiciones de la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Crédito: FPV

Dónde ver los partidos de la Liga Peruana de vóley

Latina, el canal con derechos exclusivos del campeonato, será responsable de la transmisión de todos los partidos correspondientes a la fecha 2 de la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Los encuentros estarán disponibles para el público de forma gratuita tanto en señal abierta como en la web y la aplicación oficial del canal.

En Infobae Perú se realizará una cobertura especial de los partidos más relevantes de la jornada. En el sitio web se podrán consultar resultados en tiempo real, la tabla de posiciones actualizada, incidencias y toda la información relacionada con el desarrollo de esta fecha del torneo.