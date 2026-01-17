Perú Deportes

Resultados de la fecha 2 de la Liga Peruana de vóley 2025/2026, fase 2: así van los partidos

Regatas Lima y San Martín protagonizarán el duelo de la jornada. Universitario chocará con Olva Latino, mientras que Alianza Lima se enfrentará a Atlético Atenea

Guardar
Resultados de la fecha 2
Resultados de la fecha 2 de la segunda fase de la Liga Peruana de vóley 2025/2026: así van los partidos.

Una nueva jornada de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 comenzará este fin de semana. La fecha 2 de la segunda fase promete grandes partidos, los cuales podrían alterar las posiciones en la tabla. Se vivirá una fiesta deportiva en el Polideportivo Lucha Fuentes, situado en el distrito de Villa El Salvador.

Programación y resultados de la fecha 2 de la segunda fase

Sábado 17 de enero

- Rebaza Acosta vs Deportivo Soan | 14:45 horas de Perú

- Alianza Lima vs Atlético Atenea | 17:00 horas de Perú

- San Martín vs Regatas Lima | 19:00 horas de Perú

Domingo 18 de enero

- Circolo Sportivo Italiano vs Géminis | 15:15 horas de Perú

- Universitario vs Olva Latino | 17:00 horas de Perú

La programación de la fecha
La programación de la fecha 2 de la segunda fase de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. - créditos: LPV

La previa de la fecha 2

El arranque de la segunda fase dejó grandes momentos y esta jornada 2 genera mayor expectativa porque tendrá al Regatas Lima vs Universidad San Martín como el mejor duelo del fin de semana. Dos escuadras que vienen de ganar en su último compromiso y participarán en la próxima edición del Sudamericano de Clubes de vóley.

También, Alianza Lima sostendrá un partido atractivo con Atlético Atenea, el elenco animador que viene creciendo a pasos agigantados bajo el mando de Lorena Góngora. Las ‘blanquiazules’, como vigentes bicampeonas, son favoritas, aunque un triunfo de las ‘diosas’ no sería una sorpresa por lo presentado previamente.

Alianza Lima venció 3-1 a Rebaza Acosta y sumó una nueva victoria en la Liga Peruana de Vóley. | Latina

Por otro lado, estará Universitario de Deportes, actual líder de la tabla, midiéndose con Olva Latino, el cual siempre que se lo propuso le dio pelea a los más ‘pintados’ del certamen doméstico. Las ‘pumas’, con Hervás a la cabeza, quieren seguir en lo más alto y buscarán un triunfo contundente, sin ceder set alguno.

Finalmente, el Deportivo Géminis y Circolo Sportivo Italiano sostendrán un compromiso muy parejo en el cierre de la fecha. El cuadro de Natalia Málaga se ve obligado a ganar para no seguir cayendo en las colocaciones, pero al frente tendrá a un rival que va en ascenco como el sexteto de Marcos Blanco.

La bloqueadora arequipeña recibió la oportunidad de Natalia Málaga en el partido ante Atlético Atenea. (Latina TV)

Así va la tabla de posiciones de la Liga Peruana de vóley

Universitario sigue firme en el primer puesto luego de vencer a Soan. San Martín le respira la nuca tras su triunfo ante Olva. Alianza Lima redujo distancias con ambas escuadras al ganarle a Rebaza. Atlético Atenea, sin duda alguna, es un ejemplo de crecimiento, ya que desplazó a Regatas Lima de los cuatro mejores.

La tabla es completada por Circolo Sportivo Italiano, Deportivo Géminis y Rebaza Acosta. Mientras que Olva Latino y Deportivo Soan podrían quedarse fuera de los cuartos de final al estar situados en las últimas dos casillas de las colocaciones.

Tabla de posiciones de la
Tabla de posiciones de la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Crédito: FPV

Dónde ver los partidos de la Liga Peruana de vóley

Latina, el canal con derechos exclusivos del campeonato, será responsable de la transmisión de todos los partidos correspondientes a la fecha 2 de la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Los encuentros estarán disponibles para el público de forma gratuita tanto en señal abierta como en la web y la aplicación oficial del canal.

En Infobae Perú se realizará una cobertura especial de los partidos más relevantes de la jornada. En el sitio web se podrán consultar resultados en tiempo real, la tabla de posiciones actualizada, incidencias y toda la información relacionada con el desarrollo de esta fecha del torneo.

Temas Relacionados

Universitario vóleyAlianza Lima vóleySan MartínRegatas Limavóley peruanoLiga Peruana de vóleyperu-deportes

Más Noticias

Universitario vs Sport Boys EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso en Campo Mar de pretemporada 2026

Los ‘merengues’ se medirán con los ‘rosados’ en lo que será su primera prueba con Javier Rabanal en el banquillo. Sigue todas las incidencias

Universitario vs Sport Boys EN

Universitario definió el futuro de César Inga: jugará en la MLS por más de 1 millón de dólares

El talentoso defensa dejará Ate para emigrar a Estados Unidos. Watford de la Segunda División de Inglaterra hizo todo para ficharlo, pero la oferta del Kansas City fue más importante

Universitario definió el futuro de

Fernando Pacheco, Alexis Arias, Santiago Ormeño y los otros futbolistas peruanos que buscan clubes en medio del inicio de la Liga 1 2026

Los tres futbolistas, que en algún momento integraron la selección nacional, están en búsqueda de un nuevo club y el campeonato doméstico es una vidriera ideal para seguir extendiendo sus respectivas trayectorias

Fernando Pacheco, Alexis Arias, Santiago

A qué hora juega San Martín vs Regatas Lima HOY: partidazo por fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Las ‘santas’ y las chorrillanas protagonizarán el duelo de la jornada, será una final adelantada que se vivirá en Villa El Salvador. Conoce los horarios de la contienda

A qué hora juega San

A qué hora juega Alianza Lima vs Atlético Atenea HOY: duelo por fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Las bicampeonas buscarán asegurar el triunfo ante las ‘diosas’ para acortar distancias con el líder Universitario. Conoce los horarios del emocionante cotejo

A qué hora juega Alianza
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Empresario Zhihua Yang que se

Empresario Zhihua Yang que se reunió con José Jerí integró delegación oficial en viaje de Dina Boluarte a China

Elecciones 2026: Mario Vizcarra y Rafael López Aliaga seguirán en carrera presidencial tras decisión del JNE

Joven que recibió un “like” de José Jerí en Instagram asume dirección en Sunafil, desatando críticas por posibles favoritismos

Presidenta de la JNJ propone en informe destituir a Delia Espinoza

Exfiscal Sandra Castro fuera definitivamente de las Elecciones: JNE confirma que su candidatura es improcedente

ENTRETENIMIENTO

⁠Bad Bunny causó euforia y

⁠Bad Bunny causó euforia y confusión durante su primer concierto en Perú: dijo Chile, pero fanáticos lo defendieron

Bad Bunny en Lima: el lapsus con Chile, la participación de Natalie Vértiz y lo más destacado de su primer show en el Estadio Nacional

Bad Bunny no tiene telonero peruano, pero buscan multar a próximos conciertos sin artistas nacionales

Melissa Klug revela que Abel Lobatón se contactó con Samahara, pero ella lo rechazó: “Le dijo ‘no te metas’”

Melissa Klug exige impedimento de salida para Bryan Torres tras terrible agresión a su hija: “Lo quieren sacar del país”

DEPORTES

Universitario vs Sport Boys EN

Universitario vs Sport Boys EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso en Campo Mar de pretemporada 2026

Universitario definió el futuro de César Inga: jugará en la MLS por más de 1 millón de dólares

Fernando Pacheco, Alexis Arias, Santiago Ormeño y los otros futbolistas peruanos que buscan clubes en medio del inicio de la Liga 1 2026

A qué hora juega San Martín vs Regatas Lima HOY: partidazo por fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

A qué hora juega Alianza Lima vs Atlético Atenea HOY: duelo por fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26