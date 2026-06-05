Elecciones 2026: conoce los horarios del transporte público para este domingo 07 de junio

La ATU solicitó facilidades para que los transportistas voten sin afectar el servicio y aplicará turnos de mañana y tarde para conductores - Créditos: Andina.

Millones de electores asistirán este domingo 07 de junio a la segunda vuelta de las elecciones generales 2026, con la expectativa de trasladarse sin contratiempos hacia sus locales de sufragio. En ese escenario, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) difundió un esquema especial de atención para el transporte público autorizado, con horarios ampliados y refuerzos en servicios masivos durante toda la jornada.

La programación anunciada abarca al Metropolitano, los corredores complementarios, el Aerodirecto, las líneas 1 y 2 del Metro de Lima y Callao, el transporte regular y los taxis autorizados. La entidad indicó que el objetivo es asegurar conectividad desde la madrugada, sostener capacidad operativa en franjas de mayor demanda y mantener alternativas de retorno por la noche, con énfasis en rutas que conectan con zonas de alta afluencia.

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En el caso del Metropolitano, la ATU informó que los servicios regulares A, B y C atenderán de 5 a.m. a 10 p.m. El servicio Expreso 1 operará de 6 a.m. a 9 p.m., mientras que el servicio Expreso 5 tendrá circulación de 6:30 a.m. a 5 p.m. Para completar la cobertura, los buses alimentadores extenderán su funcionamiento hasta las 11 p.m., según el reporte institucional.

La ATU activó un esquema especial de transporte público autorizado para el domingo 07 de junio, día de la segunda vuelta de las elecciones generales 2026 - Créditos: Agencia Andina.

La autoridad también precisó que el servicio nocturno Lechucero mantendrá su operación habitual los días viernes y sábado, con atención de 11:30 p.m. a 4 a.m. Con esa franja, el sistema busca sostener movilidad en horas de baja oferta, sobre todo en zonas donde el transporte formal reduce frecuencia a partir de medianoche.

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Los corredores complementarios trabajarán de 5:00 a.m. a 11:00 p.m. con sus servicios habituales, de acuerdo con lo comunicado por la institución. Esa cobertura incluye el despliegue regular de flota y paraderos autorizados, con la expectativa de facilitar los desplazamientos dentro de Lima Metropolitana y su conexión con puntos de intercambio modal.

En paralelo, el servicio Aerodirecto mantendrá rutas y horarios habituales. La ATU no anunció modificaciones para ese componente, por lo que la operación seguirá bajo la malla regular definida para sus recorridos, con atención a usuarios que requieran desplazamientos hacia los terminales aéreos.

Uno de los refuerzos principales se concentrará en la Línea 1 del Metro de Lima y Callao, que operará de 5:30 a.m. a 10:00 p.m. con 350 carreras, cifra que representa 96 viajes adicionales frente a un domingo regular, según el detalle difundido. La frecuencia de paso de los trenes oscilará entre 3.5 minutos y 15 minutos, en función de la franja horaria, con el propósito de absorber picos de demanda en la mañana y en la tarde.

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La Línea 1 operará de 5:30 a.m. a 10:00 p.m. con 350 carreras y una frecuencia de 3.5 a 15 minutos; la Línea 2 funcionará de 6:00 a.m. a 11:00 p.m. con 290 carreras - Créditos: Andina.

La Línea 2 del Metro de Lima y Callao funcionará en su horario habitual de 6:00 a.m. a 11:00 p.m., con 290 carreras programadas. La ATU señaló esa oferta como parte del esquema integral de movilidad para el día electoral, con énfasis en continuidad del servicio a lo largo de la jornada.

Respecto del transporte regular, la entidad informó que operará de 4:30 a.m. a 12:00 a.m. (medianoche), sujeto a la demanda del servicio. Para los taxis autorizados, el anuncio estableció funcionamiento las 24 horas del día, como alternativa para traslados puntuales o recorridos hacia zonas sin cobertura directa de sistemas masivos.

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La ATU invocó a las autoridades electorales a brindar facilidades a los transportistas para que ejerzan su derecho al voto sin afectar la prestación del servicio. La institución indicó que aplicará medidas preventivas con turnos de mañana y tarde, a fin de permitir que los conductores acudan a sufragar y, al mismo tiempo, cumplan con su jornada laboral.