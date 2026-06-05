Elecciones 2026: ¿Hasta qué hora puedes ir a votar este domingo 07 de junio?

Los miembros de mesa deberán presentarse a las 6:00 a. m. para instalar el material antes del inicio del sufragio - Créditos: Andina.

Los peruanos acudirán a las urnas este domingo 7 de junio por la segunda vuelta de las elecciones generales 2026 con un horario único de sufragio fijado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). La jornada abrirá a las 7:00 a. m. y cerrará a las 5:00 p. m. La entidad también recordó que habrá atención preferente para personas con discapacidad, adultos mayores y embarazadas en todos los locales.

El cronograma oficial establece, además, una obligación previa para quienes integran las mesas: los miembros designados deben presentarse a las 6:00 a. m. para instalar el material antes del inicio del voto. La recomendación institucional para el público general apuntó a elegir franjas de menor afluencia, con el objetivo de reducir colas y agilizar el ingreso a los centros habilitados.

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El incumplimiento del voto tiene consecuencias económicas. La ONPE recordó que el sufragio es obligatorio para ciudadanos de 18 a 69 años y que la multa por no asistir varía según la clasificación socioeconómica del distrito consignado en el DNI. Con la unidad impositiva tributaria (UIT) fijada en S/5.500 para 2026, las sanciones quedaron en S/110 para distritos no pobres, S/55 para distritos pobres no extremos y S/27,50 para distritos en pobreza extrema.

A esa penalidad se suma una sanción específica para miembros de mesa que no se presenten sin justificación válida: S/275. Si esa ausencia se combina con la inasistencia al sufragio, las multas se acumulan y pueden sumar S/385, según la misma entidad electoral.

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La ausencia injustificada como miembro de mesa se sanciona con S/275; si además no se vota, las penalidades pueden acumularse hasta S/385 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cambios de local de votación

Para evitar contratiempos, la ONPE habilitó una plataforma de consulta donde cada ciudadano puede confirmar el lugar asignado. El acceso se realiza por el portal consultaelectoral.onpe.gob.pe, con el ingreso del número de DNI. El sistema devuelve el nombre del local, la dirección, un mapa de referencia, el número de mesa y el orden de lista. Ese mismo servicio indica si el usuario fue seleccionado como miembro de mesa.

No obstante, específicamente en Lima Metropolitana, la entidad reubicó 136 mesas de sufragio en siete distritos. El organismo precisó que la mayoría de cambios corresponde a puntos que en la primera vuelta funcionaron en parques u otros espacios al aire libre. Para la elección del 7 de junio, esas mesas pasaron a instituciones educativas dentro del mismo distrito, con el criterio de mantener cercanía respecto del punto original y reforzar condiciones de seguridad.

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La ONPE estableció que la segunda vuelta del domingo 7 de junio se desarrollará entre 7:00 a. m. y 5:00 p. m. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reubicación respondió a dos factores. Por un lado, las Fuerzas Armadas sugirieron modificar parte de los espacios abiertos habilitados en abril, cuando se activaron 10 zonas por falta de locales cerrados disponibles. Por otro, propietarios privados rechazaron ceder instalaciones para la jornada del domingo, lo que obligó a trasladar ocho locales adicionales en San Juan de Lurigancho, El Agustino, Surquillo y Magdalena del Mar.

Entre los distritos con más ajustes figuran Jesús María, Lince y Miraflores. En esos casos, mesas que operaron en parques pasaron a colegios cercanos. La ONPE mencionó, como ejemplo, que en Jesús María las mesas del Parque Cáceres se trasladaron al IEP Saco Oliveros - Cuba. En Lince, varias salieron de áreas públicas como el Gran Mariscal Ramón Castilla o Santos Dumont y se movieron a centros educativos. En Miraflores, puntos ubicados en el Boulevard Tarata o el Parque Kennedy fueron derivados a instituciones escolares del distrito.

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