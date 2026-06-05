Crean nueva universidad que se ubicará en el Callao: ¿Cuáles son las carreras disponibles?

La Universidad Universidad Nacional Tecnológica Pachacútec de Ventanilla (UNTEPV) en el distrito de Ventanilla, provincia constitucional del Callao, quedó creada por ley tras la publicación de la norma por el Poder Ejecutivo este viernes en la sección Normas Legales del Diario Oficial El Peruano. La nueva casa de estudios superior pública tendrá sede en esa jurisdicción y planteó una oferta inicial de 30 carreras profesionales organizadas en cinco facultades.
La Ley Nº 32626 estableció que la UNTEPV contará con personería jurídica de derecho público interno. El dispositivo también definió la estructura básica: departamentos académicos, escuelas profesionales, unidades de investigación y unidades de posgrado, instancias que deberán ser aprobadas cuando se determine el régimen académico, conforme a lo dispuesto por la Ley Universitaria.
PUBLICIDAD
Otro punto central del texto legal fijó el marco presupuestal. La norma dispuso que la universidad se constituya como pliego presupuestal y autorizó al Ministerio de Economía y Finanzas a realizar transferencias de partidas, con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de Educación, para sostener el inicio de operaciones y la implementación.
El esquema de financiamiento contempló, además, recursos directamente recaudados, donaciones y legados, recursos del canon y otros fondos que puedan gestionarse ante el MEF, el Minedu, el Gobierno Regional del Callao, la Municipalidad Provincial del Callao y la Municipalidad Distrital de Ventanilla. Ese conjunto de fuentes quedó señalado como soporte para el despliegue progresivo de infraestructura, equipamiento y servicios.
PUBLICIDAD
La oferta académica inicial quedó agrupada en cinco facultades, con carreras detalladas en el texto:
Facultad de Ciencias de la Salud
- Medicina Humana
- Enfermería
- Tecnología Médica y Rehabilitación
- Obstetricia
- Farmacia y Bioquímica
- Odontología
Facultad de Ingeniería y Arquitectura
- Arquitectura
- Ingeniería de Sistemas
- Ingeniería de Petróleos
- Ingeniería de Inteligencia Artificial
- Ingeniería de Alimentos
- Ingeniería Electrónica
- Ingeniería Eléctrica
- Ingeniería Ambiental
- Ingeniería Pesquera
- Ingeniería Química
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
- Derecho
- Educación
- Psicología
- Ciencias Políticas y Gestión Pública
Facultad de Ciencias Económicas
- Economía
- Contabilidad
- Administración de Empresas
- Comercio y Negocios Internacionales
- Gastronomía y Gestión Alimentaria
- Turismo y Hotelería
- Ecoturismo
Facultad de Ingeniería de Transportes y Comunicaciones
- Ingeniería Aeronáutica
- Ingeniería Naval
- Ingeniería de Sistemas Automotrices
En el plano institucional, la ley determinó que el Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Educación, designará una comisión organizadora. Ese grupo tendrá el encargo de aprobar documentos de gestión administrativa y académica, en línea con las exigencias de la Ley Universitaria, como paso previo a la puesta en marcha del modelo de gobierno y de los procesos formativos.
PUBLICIDAD
La norma incluyó, además, una cláusula de proyección: la UNTEPV podrá ampliar su oferta educativa según necesidades locales, departamentales y nacionales, siempre que respete los estándares de calidad universitaria previstos por la legislación vigente. Ese criterio habilitó ajustes futuros tanto en el número de programas como en el alcance de áreas de formación, en función de la demanda y de la planificación pública.
Con la publicación de la ley, el siguiente tramo quedará marcado por la designación de la comisión organizadora, la aprobación de los instrumentos de gestión y la definición del régimen académico, pasos que ordenarán el proceso para que la nueva universidad inicie actividades en Ventanilla bajo el marco institucional establecido.
PUBLICIDAD
Más Noticias
Todos los detalles de la masacre que acabó con una familia en Piura: sicarios mataron a cuatro, entre ellos un niño
Un grupo de hombres armados llegó en dos motocicletas, abrió fuego contra las víctimas que estaban en el exterior de una vivienda e irrumpió en el inmueble para continuar con la matanza
Fiscal Henry Amenábar, preso por corrupción, se acoge a la colaboración eficaz y denuncia coima ligada al equipo Lava Jato
Desde el penal Ancón II, el fiscal encarcelado señaló a un abogado vinculado a un exmiembro del equipo Lava Jato como intermediario en un pedido de soborno vinculado a la colaboración eficaz del empresario Gustavo Salazar
Precio del dólar se dispara previo a la segunda vuelta en Perú: Así abrió el tipo de cambio hoy 5 de junio
El precio con respecto al sol peruano es reportado por el Banco Central de Reserva (BCRP) y Bloomberg. Revisa también el dólar Sunat
Tabla de posiciones de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol 2026: así va Perú antes de jugar con Argentina
El equipo que dirige Antonio Spinelli afronta un desafío clave en Buenos Aires frente a las líderes de la clasificación, quienes buscan sellar su boleto directo al Mundial de Brasil 2027
Bono para compra de vivienda aumentaría hasta S/65 mil 312: ¿Cuáles serían los requisitos?
El Bono Familiar Habitacional (BFH) del programa Techo Propio ahora subirá de valor, pero solo para los más jóvenes
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD