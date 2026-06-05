Perú

Crean nueva universidad que se ubicará en el Callao: ¿Cuáles son las carreras disponibles?

El Ministerio de Educación designará una comisión organizadora para aprobar documentos de gestión y la norma habilitó la ampliación futura de la oferta educativa según necesidades locales, departamentales y nacionales, bajo estándares de calidad

Guardar
Google icon
Cinco estudiantes universitarios de diversas etnias en un aula; tres sentados escribiendo en cuadernos, una mujer de pie lee un libro y un hombre al fondo lee otro.
La nueva universidad pública iniciará con 30 carreras profesionales organizadas en cinco facultades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Universidad Universidad Nacional Tecnológica Pachacútec de Ventanilla (UNTEPV) en el distrito de Ventanilla, provincia constitucional del Callao, quedó creada por ley tras la publicación de la norma por el Poder Ejecutivo este viernes en la sección Normas Legales del Diario Oficial El Peruano. La nueva casa de estudios superior pública tendrá sede en esa jurisdicción y planteó una oferta inicial de 30 carreras profesionales organizadas en cinco facultades.

La Ley Nº 32626 estableció que la UNTEPV contará con personería jurídica de derecho público interno. El dispositivo también definió la estructura básica: departamentos académicos, escuelas profesionales, unidades de investigación y unidades de posgrado, instancias que deberán ser aprobadas cuando se determine el régimen académico, conforme a lo dispuesto por la Ley Universitaria.

PUBLICIDAD

Otro punto central del texto legal fijó el marco presupuestal. La norma dispuso que la universidad se constituya como pliego presupuestal y autorizó al Ministerio de Economía y Finanzas a realizar transferencias de partidas, con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de Educación, para sostener el inicio de operaciones y la implementación.

El esquema de financiamiento contempló, además, recursos directamente recaudados, donaciones y legados, recursos del canon y otros fondos que puedan gestionarse ante el MEF, el Minedu, el Gobierno Regional del Callao, la Municipalidad Provincial del Callao y la Municipalidad Distrital de Ventanilla. Ese conjunto de fuentes quedó señalado como soporte para el despliegue progresivo de infraestructura, equipamiento y servicios.

PUBLICIDAD

Collage de cuatro imágenes de estudiantes universitarios: una chica escribiendo, un chico leyendo un libro, una pareja con laptop y cuaderno, y otro chico escribiendo.
La norma otorgó a la UNTEPV personería jurídica de derecho público interno y definió su estructura con departamentos académicos, escuelas profesionales, unidades de investigación y unidades de posgrado, según la Ley Universitaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La oferta académica inicial quedó agrupada en cinco facultades, con carreras detalladas en el texto:

Facultad de Ciencias de la Salud

  • Medicina Humana
  • Enfermería
  • Tecnología Médica y Rehabilitación
  • Obstetricia
  • Farmacia y Bioquímica
  • Odontología

Facultad de Ingeniería y Arquitectura

  • Arquitectura
  • Ingeniería de Sistemas
  • Ingeniería de Petróleos
  • Ingeniería de Inteligencia Artificial
  • Ingeniería de Alimentos
  • Ingeniería Electrónica
  • Ingeniería Eléctrica
  • Ingeniería Ambiental
  • Ingeniería Pesquera
  • Ingeniería Química

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales

  • Derecho
  • Educación
  • Psicología
  • Ciencias Políticas y Gestión Pública

Facultad de Ciencias Económicas

  • Economía
  • Contabilidad
  • Administración de Empresas
  • Comercio y Negocios Internacionales
  • Gastronomía y Gestión Alimentaria
  • Turismo y Hotelería
  • Ecoturismo

Facultad de Ingeniería de Transportes y Comunicaciones

  • Ingeniería Aeronáutica
  • Ingeniería Naval
  • Ingeniería de Sistemas Automotrices

En el plano institucional, la ley determinó que el Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Educación, designará una comisión organizadora. Ese grupo tendrá el encargo de aprobar documentos de gestión administrativa y académica, en línea con las exigencias de la Ley Universitaria, como paso previo a la puesta en marcha del modelo de gobierno y de los procesos formativos.

Collage de cuatro imágenes con jóvenes universitarios. Estudiantes escribiendo, leyendo libros y usando portátiles en aulas y bibliotecas universitarias.
El Poder Ejecutivo publicó la Ley Nº 32626 que crea la Universidad Nacional Tecnológica Pachacútec de Ventanilla (UNTEPV), con sede en Ventanilla, provincia constitucional del Callao. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La norma incluyó, además, una cláusula de proyección: la UNTEPV podrá ampliar su oferta educativa según necesidades locales, departamentales y nacionales, siempre que respete los estándares de calidad universitaria previstos por la legislación vigente. Ese criterio habilitó ajustes futuros tanto en el número de programas como en el alcance de áreas de formación, en función de la demanda y de la planificación pública.

Con la publicación de la ley, el siguiente tramo quedará marcado por la designación de la comisión organizadora, la aprobación de los instrumentos de gestión y la definición del régimen académico, pasos que ordenarán el proceso para que la nueva universidad inicie actividades en Ventanilla bajo el marco institucional establecido.

Temas Relacionados

CallaoVentanillaPachacútecGobierno del Perúperu-noticias

Más Noticias

Todos los detalles de la masacre que acabó con una familia en Piura: sicarios mataron a cuatro, entre ellos un niño

Un grupo de hombres armados llegó en dos motocicletas, abrió fuego contra las víctimas que estaban en el exterior de una vivienda e irrumpió en el inmueble para continuar con la matanza

Todos los detalles de la masacre que acabó con una familia en Piura: sicarios mataron a cuatro, entre ellos un niño

Fiscal Henry Amenábar, preso por corrupción, se acoge a la colaboración eficaz y denuncia coima ligada al equipo Lava Jato

Desde el penal Ancón II, el fiscal encarcelado señaló a un abogado vinculado a un exmiembro del equipo Lava Jato como intermediario en un pedido de soborno vinculado a la colaboración eficaz del empresario Gustavo Salazar

Fiscal Henry Amenábar, preso por corrupción, se acoge a la colaboración eficaz y denuncia coima ligada al equipo Lava Jato

Precio del dólar se dispara previo a la segunda vuelta en Perú: Así abrió el tipo de cambio hoy 5 de junio

El precio con respecto al sol peruano es reportado por el Banco Central de Reserva (BCRP) y Bloomberg. Revisa también el dólar Sunat

Precio del dólar se dispara previo a la segunda vuelta en Perú: Así abrió el tipo de cambio hoy 5 de junio

Tabla de posiciones de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol 2026: así va Perú antes de jugar con Argentina

El equipo que dirige Antonio Spinelli afronta un desafío clave en Buenos Aires frente a las líderes de la clasificación, quienes buscan sellar su boleto directo al Mundial de Brasil 2027

Tabla de posiciones de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol 2026: así va Perú antes de jugar con Argentina

Bono para compra de vivienda aumentaría hasta S/65 mil 312: ¿Cuáles serían los requisitos?

El Bono Familiar Habitacional (BFH) del programa Techo Propio ahora subirá de valor, pero solo para los más jóvenes

Bono para compra de vivienda aumentaría hasta S/65 mil 312: ¿Cuáles serían los requisitos?
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Fiscal Henry Amenábar, preso por corrupción, se acoge a la colaboración eficaz y denuncia coima ligada al equipo Lava Jato

Fiscal Henry Amenábar, preso por corrupción, se acoge a la colaboración eficaz y denuncia coima ligada al equipo Lava Jato

Antauro Humala reaparece para respaldar a Roberto Sánchez: “Él no es Ollanta y no tiene a una Nadine a costado”

Salvador del Solar anuncia que votará por Roberto Sánchez: “No puedo darle mi voto a Fuerza Popular”

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez cerraron sus campañas en Lima: multitud y promesas marcan la recta final de las Elecciones en Perú

¿Presidente Balcázar dará indulto humanitario a Pedro Castillo? Abogado constitucionalista advierte sobre la inviabilidad de la medida

ENTRETENIMIENTO

Mónica Sánchez expresa su admiración por la hija de Ricardo Belmont tras anunciar públicamente su voto a favor de Roberto Sánchez

Mónica Sánchez expresa su admiración por la hija de Ricardo Belmont tras anunciar públicamente su voto a favor de Roberto Sánchez

El radical cambio de Samuel Sunderland, el recordado Pedrito de ‘De vuelta al barrio’

Abuela de Paul Michael hace desplante a Pamela López y Tito Vega revela lo que le dijo: “Mi nieto se merece más, ella lo grita”

Rafael Fernández reaparece tras boda de Karla Tarazona y Christian Domínguez con enigmáticos mensajes: “Si vas a cometer errores…”

Maju Mantilla habla de su relación con Gustavo Salcedo tras celebración de cumpleaños con María Pía: “Es una persona que amo mucho”

DEPORTES

Sporting Cristal anunció salida de Zé Ricardo: ¿quién será el nuevo DT para el Torneo Clausura 2026?

Sporting Cristal anunció salida de Zé Ricardo: ¿quién será el nuevo DT para el Torneo Clausura 2026?

Voleibolista peruana de 13 años mide 1.90 metros y se confiesa tras ganar medalla en Copa Panamericana: “Mis papás siempre están presentes”

Nick Fernández con Infobae: su crecimiento en San José Earthquakes, el anhelo de jugar con Perú y por qué se identifica con Yoshimar Yotún

Diego Rebagliati hizo cruda crítica sobre el recambio generacional que marcó Mano Menezes: “Es patéticamente escasa”

Partidos de hoy, viernes 5 de junio de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo