Crean nueva universidad que se ubicará en el Callao: ¿Cuáles son las carreras disponibles?

La nueva universidad pública iniciará con 30 carreras profesionales organizadas en cinco facultades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Universidad Universidad Nacional Tecnológica Pachacútec de Ventanilla (UNTEPV) en el distrito de Ventanilla, provincia constitucional del Callao, quedó creada por ley tras la publicación de la norma por el Poder Ejecutivo este viernes en la sección Normas Legales del Diario Oficial El Peruano. La nueva casa de estudios superior pública tendrá sede en esa jurisdicción y planteó una oferta inicial de 30 carreras profesionales organizadas en cinco facultades.

La Ley Nº 32626 estableció que la UNTEPV contará con personería jurídica de derecho público interno. El dispositivo también definió la estructura básica: departamentos académicos, escuelas profesionales, unidades de investigación y unidades de posgrado, instancias que deberán ser aprobadas cuando se determine el régimen académico, conforme a lo dispuesto por la Ley Universitaria.

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Otro punto central del texto legal fijó el marco presupuestal. La norma dispuso que la universidad se constituya como pliego presupuestal y autorizó al Ministerio de Economía y Finanzas a realizar transferencias de partidas, con cargo al presupuesto institucional del Ministerio de Educación, para sostener el inicio de operaciones y la implementación.

El esquema de financiamiento contempló, además, recursos directamente recaudados, donaciones y legados, recursos del canon y otros fondos que puedan gestionarse ante el MEF, el Minedu, el Gobierno Regional del Callao, la Municipalidad Provincial del Callao y la Municipalidad Distrital de Ventanilla. Ese conjunto de fuentes quedó señalado como soporte para el despliegue progresivo de infraestructura, equipamiento y servicios.

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La norma otorgó a la UNTEPV personería jurídica de derecho público interno y definió su estructura con departamentos académicos, escuelas profesionales, unidades de investigación y unidades de posgrado, según la Ley Universitaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La oferta académica inicial quedó agrupada en cinco facultades, con carreras detalladas en el texto:

Facultad de Ciencias de la Salud

Medicina Humana

Enfermería

Tecnología Médica y Rehabilitación

Obstetricia

Farmacia y Bioquímica

Odontología

Facultad de Ingeniería y Arquitectura

Arquitectura

Ingeniería de Sistemas

Ingeniería de Petróleos

Ingeniería de Inteligencia Artificial

Ingeniería de Alimentos

Ingeniería Electrónica

Ingeniería Eléctrica

Ingeniería Ambiental

Ingeniería Pesquera

Ingeniería Química

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales

Derecho

Educación

Psicología

Ciencias Políticas y Gestión Pública

Facultad de Ciencias Económicas

Economía

Contabilidad

Administración de Empresas

Comercio y Negocios Internacionales

Gastronomía y Gestión Alimentaria

Turismo y Hotelería

Ecoturismo

Facultad de Ingeniería de Transportes y Comunicaciones

Ingeniería Aeronáutica

Ingeniería Naval

Ingeniería de Sistemas Automotrices

En el plano institucional, la ley determinó que el Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Educación, designará una comisión organizadora. Ese grupo tendrá el encargo de aprobar documentos de gestión administrativa y académica, en línea con las exigencias de la Ley Universitaria, como paso previo a la puesta en marcha del modelo de gobierno y de los procesos formativos.

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El Poder Ejecutivo publicó la Ley Nº 32626 que crea la Universidad Nacional Tecnológica Pachacútec de Ventanilla (UNTEPV), con sede en Ventanilla, provincia constitucional del Callao. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La norma incluyó, además, una cláusula de proyección: la UNTEPV podrá ampliar su oferta educativa según necesidades locales, departamentales y nacionales, siempre que respete los estándares de calidad universitaria previstos por la legislación vigente. Ese criterio habilitó ajustes futuros tanto en el número de programas como en el alcance de áreas de formación, en función de la demanda y de la planificación pública.

Con la publicación de la ley, el siguiente tramo quedará marcado por la designación de la comisión organizadora, la aprobación de los instrumentos de gestión y la definición del régimen académico, pasos que ordenarán el proceso para que la nueva universidad inicie actividades en Ventanilla bajo el marco institucional establecido.

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