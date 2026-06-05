Todos los detalles de la masacre que acabó con una familia en Piura: sicarios mataron a cuatro, entre ellos un niño

El reporte televisivo indicó que se escucharon y contabilizaron hasta 50 disparos durante el ataque (Créditos: Panamericana TV)

Una de las peores masacres registradas en los últimos meses en el norte del Perú ocurrió la noche del jueves 4 de junio en el asentamiento humano Santa Teresita, en la provincia de Sullana, región Piura. Un comando armado integrado por al menos cuatro sicarios atacó a balazos a los integrantes de una familia dentro y fuera de su vivienda, dejando cuatro fallecidos, entre ellos un menor de 13 años, además de dos personas gravemente heridas.

El atentado ocurrió alrededor de las 9:00 de la noche en una vivienda ubicada en las inmediaciones del pasaje Unión. De acuerdo con las imágenes registradas por cámaras de seguridad y difundidas por medios nacionales, los atacantes llegaron a bordo de dos motocicletas, vestidos completamente de negro, con cascos y el rostro cubierto para evitar ser identificados.

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El ataque fue directo

Las grabaciones muestran que, apenas descendieron de las motocicletas, dos de los delincuentes corrieron hacia el frontis de la vivienda, donde varias personas permanecían reunidas aprovechando el fresco de la noche. Sin mediar palabra, comenzaron a disparar a quemarropa contra quienes se encontraban en el exterior.

Según los reportes periodísticos y los testimonios de los vecinos, la ráfaga fue constante y estremeció a todo el barrio. Algunos residentes aseguraron haber escuchado cerca de 50 disparos, mientras que otras versiones elevan la cifra a más de 60. En las imágenes incluso se observa que uno de los atacantes se detiene para recargar su arma y continúa disparando contra las víctimas que ya se encontraban tendidas en el suelo.

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Las imágenes de seguridad muestran fotografías de las víctimas del asesinato de una familia en Sullana, Piura

La violencia no terminó allí. Tras el primer ataque, al menos dos de los sicarios ingresaron a la vivienda para buscar a otros integrantes de la familia y continuaron disparando en el interior del inmueble. Durante la balacera, dos personas intentaron escapar por los techos de las casas vecinas, pero también fueron alcanzadas por los proyectiles y resultaron gravemente heridas.

Cuatro fallecidos, entre ellos un menor de edad

Las víctimas mortales fueron identificadas como:

Elar Salvador Atoche.

Diego Meca Juárez.

Jayder Jesús Loro Cornejo.

Dayron M. R., un adolescente de 13 años.

De acuerdo con la información preliminar, el menor falleció cuando recibía atención médica en el Hospital de Sullana, luego de ser trasladado de emergencia por vecinos que acudieron a auxiliar a los heridos.

Entre las víctimas también se encontraba Diego Meca Juárez, conocido en Sullana por dedicarse al rubro de la pastelería y decoración, actividad por la que había logrado ganarse el aprecio de familiares, amigos y clientes.

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Cámaras captaron la llegada y la fuga de los asesinos

Las cámaras de videovigilancia registraron tanto el momento de la llegada de los delincuentes como su huida. Luego de ejecutar el ataque, los sujetos abordaron nuevamente las motocicletas y escaparon con rumbo desconocido. Hasta el momento, la Policía Nacional no ha informado sobre detenidos ni ha revelado la identidad de los autores materiales del crimen.

Durante las diligencias realizadas en la zona, agentes policiales encontraron prendas negras y capuchas abandonadas en las inmediaciones, evidencias que formarán parte de la investigación para intentar identificar a los responsables.

La principal hipótesis apunta a un ajuste de cuentas

Aunque las investigaciones aún se encuentran en etapa preliminar, las autoridades manejan como principal línea de investigación un presunto ajuste de cuentas. Según versiones recogidas durante las primeras diligencias, uno de los integrantes del entorno familiar habría recibido amenazas o habría mantenido vínculos con hechos delictivos ocurridos anteriormente; sin embargo, esta hipótesis todavía no cuenta con confirmación oficial.

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Peritos de criminalística y agentes de la Policía Nacional continúan recopilando testimonios y revisando las imágenes de las cámaras de seguridad para reconstruir la secuencia exacta del atentado e identificar la ruta utilizada por los atacantes antes y después del crimen.

Indignación y temor en Sullana

El sonido de la prolongada balacera generó pánico entre los vecinos de Santa Teresita, quienes salieron de sus viviendas una vez que los sicarios abandonaron el lugar para intentar auxiliar a las víctimas.

La llegada de los efectivos policiales estuvo marcada por momentos de tensión, ya que varios residentes reclamaron por la creciente inseguridad y exigieron mayor presencia de la Policía y del Ejército en las calles de Sullana, una de las provincias más golpeadas por el sicariato y la extorsión, males sociales que ha se han ido incrementando sostenidamente en los últimos años en el norte del país.

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Este cuádruple asesinato vuelve a poner en evidencia el avance de la violencia criminal en la región Piura que ya suma 65 homicidios en lo que va del 2026.