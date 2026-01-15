“Christian Cueva contaba que Renato Tapia se creía el capitán del futuro”: se filtró el inicio del conflicto en la selección peruana

La aún esposa de 'Aladino' reveló detalles de la antipatía que había del '10' hacia su compañero. (Entrometidos)

El conflicto mediático entre Christian Cueva y Renato Tapia suma nuevos episodios. Lo que inició con una crítica del mediocampista a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y la posterior respuesta de ‘Aladino’ hacia su compañero, ahora ocupa las portadas de medios deportivos y de espectáculos.

La aún esposa de ‘Cuevita’, Pamela López, reveló detalles de la antipatía que existiá por parte de su expareja hacia el volante. “Este tema entre Renato Tapia y Cristian viene de hace bastante tiempo, pero siempre relacionado con el tema futbolístico. No hay un tema personal como tal”, expresó en el programa ‘Entrometidos’.

López reveló el motivo por el que ‘Aladino’ renegaba con el ‘Cabezón’ cuando compartían en la ‘bicolor’: “El problema era de Cristian, porque con Renato nunca le vi o desconozco de él hacia él, pero Cristian siempre llegaba a la casa a contar ciertas situaciones sobre Renato. Era el que se creía el capitán, porque era el capitán del futuro".

Finalmente, la figura pública aseguró que Christian Cueva no solo se expresaba mal de Renato Tapia, sino también de otros jugadores de la escuadra nacional. “Esto no era solo de Renato, sino de muchos compañeros. Es verdad la hipocresía en la selección y no creo que todos sean así, pero Cristian siempre llegaba a contar una situación, específicamente siempre era de Renato Tapia”.

Cueva y Tapia compartieron durante casi una década en la selección peruana, logrando una clasificación a la Copa del Mundo 2018 y un subcampeonato en la Copa América 2019, y nunca mostraron una mala relación, todo lo contrario. Por ese motivo, las declaraciones de Pamela López sorprendieron a más de una.

Se filtró el origen del conflicto entre Christian Cueva y Renato Tapia en la selección peruana.

Cronología del enfrentamiento entre Tapia y Cueva

El lunes 12 de enero, Renato Tapia participó en un podcast donde abordó temas como su actual etapa en Emiratos Árabes y el futuro de la selección peruana. Durante la conversación, cuestionó a la Federación y sostuvo que la única forma de lograr cambios en la Videna sería dejando la selección.

“Lastimosamente, hemos llegado a un punto en el que la única manera de protestar es retirarnos de la selección, pero nadie quiere hacerlo, nadie quiere asumir ese reto”, declaró el mediocampista de 30 años en el programa Doble Punta.

El 'Capitán del Futuro' no se guardó nada. Ante la pregunta directa sobre si existe hipocresía en el vestuario de la blanquirroja, Renato Tapia dio una respuesta que generará debate | YouTube / Doble punto

Tapia también se refirió a la actitud dentro del plantel: “Hay mucha hipocresía en todos lados. Uno sale a hablar de la federación y dicen ‘ah, pero quién se cree’. Dentro de la selección pasan un montón de problemas que nadie va a hablar”.

A raíz de estas declaraciones, Christian Cueva, quien compartió varios años en la selección peruana junto a Tapia, fue consultado sobre el tema. Ambos formaron parte del equipo que clasificó al Mundial 2018 y fue subcampeón de América en 2019.

“Si bien es cierto me saltó la noticia, particularmente, me parece que los momentos para hablar o para salir a hablar no eran. No es el momento para que Renato haya salido a hablar. No lo comparto“, señaló el futbolista nacido en Trujillo.

'Aladino' opinó sobre los comentarios del 'Cabezón' acerca del fútbol peruano y la selección. (Video: Radio Ovación)

La respuesta de Cueva motivó una reacción de Tapia, quien utilizó su cuenta de X (antes Twitter) para lanzar una indirecta hacia ‘Aladino’: “Dime dónde trabajas y te diré quién eres“, acompañado de un emoji de risa y sueño.

Este conflicto podría continuar y provocar una división en el vestuario de la selección peruana si ambos jugadores, que en el pasado fueron amigos, no logran comunicarse y solucionar el tema en privado.