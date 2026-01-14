Felipe Chávez, promesa del Bayern Múnich, ingresa a lista selecta de futbolistas peruanos que actuaron en la Bundesliga

Felipe Chávez, con 18 años, intenta seguir el camino de Claudio Pizarro y Paolo Guerrero en FC Bayern. - Crédito: @LaBicolor

Felipe Chávez se ha apuntado en una nómina selecta de futbolistas peruanos que han disputado, por lo menos, un partido en la Bundesliga. La lista es demasiado larga, dado que se remonta a varias décadas atrás. Con ‘Pippo’, al menos por ahora, se ha establecido un punto final después de que hiciera un auspicioso debut con FC Bayern.

La goleada avasalladora 8-1 contra Wolfsburgo, en el reinicio de la Bundesliga, fue el escenario perfecto para que el entrenador Vincent Kompany echara mano del ‘38′ en los minutos finales de la contienda. Aunque esta ya se encontraba resuelta, el nuevo puntual ofreció un rendimiento interesante en cuanto a organización desde 3/4 de cancha.

Felipe Chávez debutó en la Bundesliga con 18 años. Crédito: Bayern Múnich.

Con esa exhibición, Felipe Chávez coge el testigo de Claudio Pizarro, el último jugador de nacionalidad peruana que apareció en la Bundesliga al igual que en el Bayern Múnich. Fue a mediados del 2020, en plena pandemia del coronavirus, con la indumentaria del Werder Bremen en medio de una lucha por la permanencia.

El ‘Bombardero de los Andes’, quien actualmente se acerca a los 50 años, es toda una institución en la máxima categoría de Alemania, a la que sirvió durante cuatro décadas —a partir de 1999 hasta el 2020— con recitales goleadores espléndidos y en la que un tiempo fue su máximo artillero extranjero histórico hasta que un tal Robert Lewandowski lo desplazó.

El delantero peruano fue uno de los más ovacionados en el recinto deportivo. (Video: FC Bayern Munich)

Otro representante nacional con un paso muy destacado por la Bundesliga fue Jefferson Farfán, quien por muchos años defendió la camiseta del Schalke 04. Si bien no ganó un título liguero, sí pudo levantar una DFB Pokal que lo metió a la historia del club ‘minero’.

La ‘Foquita’ jugó aproximadamente 170 partidos en la Bundesliga, donde anotó 39 goles y aportó numerosas asistencias siendo un jugador clave en el ataque del equipo alemán durante siete temporadas.

Jefferson Farfán convirtió 39 goles con el Schalke 04 en Bundesliga. - Crédito: Imago Images.

Quien tampoco puede quedar afuera de la consideración es ni más ni menos que Paolo Guerrero. El histórico goleador de la selección peruana empezó su camino profesional con el FC Bayern hasta debutar en el campeonato alemán. Aunque convirtió algunos goles y ganó títulos, le fue imposible asentarse por la presencia de numerosos delanteros con mayor cartel.

En ese contexto, el ‘Depredador’ aceptó un traslado al Hamburgo. Allí jugó 183 partidos, anotando 51 goles y registrando 27 asistencias. Por su buen desempeño como titular fue goleador en varias temporadas en la Bundesliga. Sin embargo, su paso también estuvo marcado por polémicas: arrojó una botella a un aficionado y recibió una dura suspensión de ocho partidos por una fuerte falta a un portero.

Guerrero llegó a HSV como un joven prometedor que con el tiempo se hizo de un lugar en el plantel principal. | VIDEO: Bundesliga

Carlos Zambrano, Luis Advíncula, Carlos Ascues, Roberto Silva, Percy Olivares, Augusto Palacios y Julio Baylón completan la prestigiosa lista de jugadores peruanos que también actuaron en el profesionalismo de Alemania.

Con Felipe Chávez, de 18 años, empieza otra historia; la de un muchacho peruano que ha recorrido todas las categorías del FC Bayern hasta afianzarse en un plantel principal repleto de figuras mundiales. Aun así, el seleccionado nacional —por mérito propio— se ganó un espacio esperando mantener esa tendencia por lo que resta de la temporada.