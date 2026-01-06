Perú Deportes

Felipe Chávez anotó su primer gol con el equipo profesional del Bayern Múnich: el peruano tuvo gran definición de ‘9′

‘Pippo’ tuvo una presentación redonda en el choque ante RB Salzburgo, donde también asistió para la victoria 5-0 de su elenco

El martes 6 de enero será muy recordado por Felipe Chávez. El joven futbolista peruano participó del amistoso entre Bayern Múnich y RB Salzburgo, y de qué forma lo hizo: anotó un gol definiendo como ‘9’ y como si fuera poco brindó una asistencia en un media hora de juego.

Felipe ChávezBayern MúnichSelección peruanaperu-deportes

