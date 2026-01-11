Perú Deportes

Felipe Chávez ya compite al más alto nivel con Bayern Múnich: el exigente camino que recorrió hasta debutar en la Bundesliga

El mediapunta peruano recorrió un extenso proceso formativo antes de ganarse la oportunidad de debutar con el primer equipo, respaldado por la confianza del técnico Vincent Kompany

Felipe Chávez debutó en la Bundesliga con 18 años. Crédito: Bayern Múnich.

Felipe Chávez ya no es solo una promesa del fútbol peruano. Con apenas 18 años, el mediapunta nacional dio un paso trascendental en su carrera al debutar oficialmente con el primer equipo del Bayern Múnich en la Bundesliga, una de las ligas más competitivas del mundo. Su estreno, ocurrido este domingo en la contundente goleada ante Wolfsburgo, fue la culminación de un largo y exigente proceso de formación, constancia y madurez futbolística dentro de una de las instituciones más poderosas de Europa.

El ingreso de Chávez al campo, al minuto 83 del partido, no fue casualidad ni un gesto simbólico. Vincent Kompany, entrenador del Bayern, volvió a demostrar la confianza que viene depositando en el peruano al incluirlo en la convocatoria y darle minutos oficiales en la liga alemana. El contexto fue ideal: un marcador ampliamente favorable (7-1 en ese momento) y un equipo dominador que permitió al joven mediocampista desenvolverse con tranquilidad.

El peruano ingresó en reemplazo de Michael Olise, una de las figuras del encuentro, y se ubicó en el mediocampo, cumpliendo con orden y criterio en sus primeras acciones. El cuadro ‘bávaro’ terminaría imponiéndose por 8-1, afianzándose en la cima de la Bundesliga y sellando una jornada inolvidable para ‘Pippo’, quien comenzó a escribir su historia en la élite del fútbol europeo.

El camino silencioso desde las divisiones menores

El debut de Felipe Chávez es el resultado de un recorrido que comenzó años atrás, lejos de los focos del primer equipo. Tras llegar al Bayern Múnich siendo aún adolescente, el peruano inició su proceso en las divisiones juveniles, donde fue escalando categorías a un ritmo acelerado gracias a su rendimiento.

Su paso por los equipos U16, U17 y U19 estuvo marcado por actuaciones consistentes, liderazgo y una notable capacidad técnica. Chávez destacó por su pegada de media distancia, visión de juego y personalidad, cualidades que le permitieron adelantarse en su desarrollo y competir con futbolistas de mayor edad.

Uno de los momentos clave de su etapa formativa fue su participación en la UEFA Youth League, torneo en el que dejó actuaciones destacadas y anotó goles importantes, incluyendo uno de tiro libre ante el FC Barcelona. Ese tipo de rendimientos reforzó la idea de que se trataba de un talento especial.

El futbolista peruano jugó su primer partido en la liga alemana con el equipo 'bávaro'. (Video: ESPN)

De promesa a proyecto real del Bayern

Con el paso del tiempo, Chávez dejó de ser solo una figura juvenil y comenzó a integrarse a la dinámica del Bayern II y la categoría U23, enfrentándose a un fútbol más físico y táctico. Tras cumplir los 18 años, firmó su primer contrato profesional de larga duración, un paso clave que confirmó la confianza institucional en su proyección.

Ese crecimiento no pasó desapercibido para Vincent Kompany, quien decidió observarlo de cerca en entrenamientos y partidos de preparación. Su desempeño en amistosos, donde incluso aportó goles y asistencias en pocos minutos, terminó por convencer al cuerpo técnico de que podía ser una alternativa válida para el primer equipo.

El debut oficial de Chávez se produce en un contexto particular: el mediapunta peruano ha despertado interés de clubes de LaLiga y la Serie A, además de equipos de la propia Bundesliga. Sin embargo, el Bayern Múnich optó por mantenerlo dentro de su estructura, apostando por una integración progresiva en lugar de una cesión apresurada.

Esa decisión refuerza la idea de que Chávez no es un proyecto pasajero, sino un futbolista que está siendo trabajado con cuidado para competir al máximo nivel.

Felipe Chávez ya se codea con los grandes de la Bundesliga. Crédito: Bayern Múnich

Un hito personal y una señal para el fútbol peruano

El estreno de Felipe Chávez en la Bundesliga representa un hito personal, pero también un mensaje alentador para el fútbol peruano. Con disciplina, paciencia y trabajo sostenido, un jugador nacional vuelve a abrirse paso en una de las ligas más exigentes del planeta.

Hoy, Chávez ya se codea con los grandes del fútbol alemán. Su debut no es el final del camino, sino el inicio de un nuevo capítulo en una carrera que promete seguir creciendo dentro del escenario más competitivo del fútbol europeo.

