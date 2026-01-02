De vuelta al equipo nacional y al podio continental: el 2025 de Ángela Leyva con la selección peruana

Ángela Leyva llegó para aportar con su jerarquía a la selección peruana.

El 2025 de la selección peruana de vóley se presentó como el punto de partida para una nueva era en uno de los deportes más populares del país. Al mando del adiestrador brasileño Antonio Rizola, el conjunto nacional volvió a destacar en el plano internacional. La primera edición de la Copa América significó el regreso Ángela Leyva a ‘la bicolor’ luego de cuatro años de ausencia por diferencias con el comando técnico anterior.

El interés del conductor Rizola y un diálogo formal inclinaron la balanza para que la atacante diera marcha atrás en su alejamiento. La jugadora nacional más importante en el exterior llegó a un acuerdo con el nuevo entrenador y decidieron trabajar en aras del bienestar del equipo ‘blanquirrojo’.

La punta del Besiktas de Turquía —tres años al hilo compitiendo en el máximo nivel en una de las ligas más exigentes del globo— se unió a las filas de Rizola de cara a la primera edición de la Copa América de Vóley. En territorio brasileño, el rendimiento de las seleccionadas dejó más que buenas sensaciones.

Antonio Rizola explicó por qué no eligió a Ángela Leyva como la capitana de Perú en la Copa América de Vóley 2025. Crédito: FPV

El momento más significativo del torneo para el conjunto peruano fue el histórico triunfo conseguido frente a la selección de Brasil. En dicho encuentro, Ángela Leyva cumplió un papel fundamental y fue una de las piezas clave para asegurar la victoria sobre las anfitrionas.

Este desempeño en la Copa América consolidó el nuevo proceso de Rizola y renovó las expectativas de la afición respecto al futuro del voleibol peruano en el plano internacional. Luego de cuatro jornadas, el representativo peruano se colgó la medalla de plata y espera mejorar esa posición en la próxima cita que tendrá lugar sobre suelo peruano.

Conviene mencionar que la escuadra de Antonio Rizola logró escalar dos casillas y ahora se encuentra en el puesto 38° de la clasificación mundial de la Federación Internacional de Vóley, dando señales claras de recuperación en el plano internacional.

Ángela Leyva se mostró emocionada con el primer triunfo de Perú ante Brasil después de 32 años

Ángela Leyva, un pilar en la selección peruana

Ángela Leyva ratificó su jerarquía internacional al registrar 41 unidades en la reciente Copa América 2025, cifra que la posicionó dentro del Top 10 de las máximas anotadoras del campeonato. Gracias a este rendimiento individual, la atacante fue una figura determinante para que la selección peruana obtuviera un histórico segundo lugar en el certamen.

Más allá de los números, su retorno bajo el mando de Antonio Rizola impuso un respeto inmediato frente a sus rivales y fortaleció la competitividad del plantel.

En el ámbito de clubes, Leyva se consolida como la principal referente del voleibol peruano en el exterior tras renovar con el Besiktas de Turquía, donde sumará su cuarta temporada consecutiva en una de las ligas más exigentes del mundo.

El técnico Rizola destacó su compromiso con ‘la bicolor’, señalando que la jugadora organizó su contrato profesional para integrarse a los trabajos nacionales desde inicios de junio de 2025. Según el estratega brasileño, su presencia fue “altamente positiva” debido al aporte de su experiencia y ganas al grupo.

El talento y la trayectoria de la jugadora seguirán siendo pilares fundamentales en el proyecto de Rizola, cuyo objetivo es devolver a Perú a los primeros planos del voleibol mundial. Con su permanencia en la élite europea y su impacto en la selección, Leyva se mantiene como la pieza clave para afrontar los próximos retos internacionales de la escuadra nacional.

Match point de Perú que le permite sumar su segunda victoria en la Copa América. Latina

Perú, anfitrión de la próxima Copa América

Gino Vegas, presidente de la Federación Peruana de Vóley (FPV), confirmó que Perú será sede de dos importantes eventos en el 2026. En el plano de selecciones, el país será el anfitrión de la segunda edición de la Copa América. Esta designación representa un importante desafío y, a la vez, oportunidad para el seleccionado, pues contará con el apoyo de los suyos para mejorar su participación en el certamen del año anterior.

Por otro lado, el mandamás de la Federación también confirmó que Perú será sede del Campeonato Sudamericano de Clubes. En este evento, Alianza Lima y Regatas Lima serán los representantes nacionales. En la última edición, la escuadra ‘blanquiazul’ se quedó en la puerta del título.