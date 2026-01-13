Alineaciones de Alianza Lima vs Unión: con Luis Advíncula, posibles titulares para partido por Serie Río de La Plata 2026

Luis Advíncula sería titular en Alianza Lima vs Unión por Serie Río de La Plata 2026 - Crédito: Club Alianza Lima.

Este miércoles 14 de enero, Alianza Lima enfrenta un reto determinante en la Serie Río de La Plata 2026, al medirse con Unión de Santa Fe por la segunda fecha del certamen. El equipo dirigido por Pablo Guede busca recuperarse tras la derrota 2-1 sufrida ante Independiente de Avellaneda en el debut. Conoce los cambios que haría para el choque con los argentinos.

La escuadra peruana, aún en pleno proceso de ajuste tras el inicio de la pretemporada, tiene en este encuentro la posibilidad de corregir aspectos tácticos y consolidar la propuesta ofensiva impulsada por el entrenador argentino. Cada partido adquiere más importancia, considerando que restan pocas semanas para el inicio de la Fase 1 de la Copa Libertadores y la Liga 1 2026. El objetivo inmediato es afianzar el funcionamiento colectivo y encontrar el equilibrio necesario para afrontar los compromisos oficiales con mayor solidez.

Entre las principales novedades destaca la expectativa generada por el posible debut de Luis Advíncula. El lateral, apodado ‘Rayo’, podría sumar sus primeros minutos con la camiseta de Alianza Lima, lo que ha despertado ilusión en la hinchada. Su ingreso aportaría velocidad y experiencia al once titular, elementos clave para fortalecer la defensa y proyectar el ataque por las bandas.

Alianza Lima vs Unión: partido por Serie Río de La Plata - Crédito: Club Alianza Lima.

El cuerpo técnico evalúa alternativas para el sector defensivo, considerando tanto la continuidad de la línea actual como la posibilidad de introducir variantes que permitan mejorar el rendimiento físico y táctico. La adaptación del plantel al nuevo cuerpo técnico resulta fundamental en esta etapa de preparación, donde cada minuto en cancha representa una oportunidad para ganar ritmo y ajustar detalles de cara a los desafíos que se avecinan.

Unión de Santa Fe, por su parte, llega a este compromiso con la intención de consolidar su funcionamiento y seguir sumando experiencia internacional. El conjunto argentino buscará aprovechar cualquier descoordinación de su rival, consciente de que la Serie Río de La Plata sirve como banco de pruebas para ambos equipos antes del inicio de la competencia oficial en sus respectivos países.

El encuentro entre Alianza Lima y Unión de Santa Fe ofrecerá un panorama claro sobre el avance de ambos proyectos en este tramo inicial del año. Para el cuadro blanquiazul, el partido representa una oportunidad clave para afianzar conceptos, evaluar rendimientos individuales y fortalecer la confianza colectiva. La cita en territorio uruguayo será un termómetro exigente, que permitirá medir el verdadero nivel de preparación de ambos equipos en la antesala de una temporada cargada de expectativas.

El delantero puso el 1-0 con tremendo remate cruzado. (Video: ESPN)

Así jugaría Alianza Lima ante Unión por Serie Río de La Plata 2026

En el arco de Alianza Lima estaría Guillermo Viscarra. Mientras que los cuatro del fondo serían Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Renzo Garcés y Mateo Antoni. Miguel Trauco esperaría su turno en el banco de suplentes y Jairo Vélez estaría en la mitad del campo.

Acompañando al nacido en Ecuador estarían Jesús Castillo, que reemplazó al lesionado Fernando Gaibor; y Piero Cari, quien estuvo en el segundo tiempo ante Independiente de Argentina. Alan Cantero y Eryc Castillo serían los extremos. Como único punta jugaría Paolo Guerrero. Sergio Peña y Federico Girotti salieron del once.

Luis Advíncula brindó sus primeras palabras como jugador de Alianza Lima

A través del canal oficial de Alianza Lima, Luis Advíncula tomó la palabra tras firmar por el cuadro ‘blanquiazul’. “Sé al equipo que llego, al equipo que toda mi familia es hincha. Mi viejo es hincha número uno de Alianza. Creo que toda mi familia está muy contenta. Es un privilegio vestir esta camiseta”, señaló el lateral.

“Estoy contento y agradecido. Los Navarro se portaron muy bien conmigo desde el minuto uno. Hace mucho que veníamos hablando. Todo llegó a buen puerto”, agregó el exjugador de Boca Juniors.

“Vengo a tratar de poner mi granito de arena para lograr los objetivos. En un equipo grande, la única consigna es campeonar”, cerró Luis Advíncula sobre el principal desafío en la temporada .