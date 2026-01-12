Programación de la fecha 2 de la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: partidos, horarios y canal TV

La fecha 2 de la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 tendrá como principal atractivo el Regatas vs San Martín. Crédito: LPV

La acción continúa en la Liga Nacional de Voleibol 2025/26. Este fin de semana, la Fase 2 entra en su segunda fecha, una instancia determinante donde los diez clubes participantes buscarán sumar puntos vitales para consolidarse en la zona de clasificación a los ‘play-offs’.

Tras un inicio de etapa vibrante, esta jornada ofrece duelos de alto nivel. El choque más esperado es el clásico entre San Martín y Regatas Lima programado para el sábado; un enfrentamiento directo entre dos de los máximos candidatos a levantar el título nacional este año.

Ambos clubes llegan a este cruce tras debutar con triunfo en la nueva fase. Las ‘santas’ superaron a Olva Latino en sets corridos, mientras que las ‘regatinas’ dejaron atrás una racha adversa con una victoria agónica en el tiebreak ante Circolo Sportivo Italiano. Todo está servido para un duelo de alto voltaje.

San Martín vs Regatas Lima EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 -fase 2.

Otro de los encuentros que destaca esta fecha fue el del vigente bicampeón, Alianza Lima, que necesitó de cinco sets para derrotar a Atlético Atenea, equipo que atraviesa un buen momento y viene mostrando su mejor versión. Por su parte, Universitario de Deportes enfrentará a Olva Latino. La jornada se completará con los duelos Rebaza Acosta vs Deportivo Soan (victoria de Soan por 3-1) y Circolo Sportivo Italiano vs Géminis, este último con promesa de un choque intenso de principio a fin.

Programación de la fecha 2 de la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Los partidos correspondientes a la fecha 2 de la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 se disputarán este sábado 17 y domingo 18 de enero en el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en Villa El Salvador. Las entradas para asistir a la jornada estarán disponibles a través de Joinnus desde el miércoles. A continuación, revisa la programación completa:

Sábado 17 de enero

- Rebaza Acosta 1-3 Deportivo Soan (16-25, 25-20, 17-25 y 18-25)

- Alianza Lima 3-2 Atlético Atenea (20-25, 25-23, 25-18, 22-25 y 15-11)

- San Martín vs Regatas Lima | 19:00 horas de Perú

Domingo 18 de enero

- Circolo Sportivo Italiano vs Géminis | 15:15 horas de Perú

- Universitario vs Olva Latino | 17:00 horas de Perú

Canal TV para ver la Liga Peruana de Vóley 2025/26

La transmisión de todos los partidos de la fecha 2 de la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 estará a cargo de Latina, canal que posee los derechos exclusivos del campeonato. Los encuentros podrán verse en señal abierta, así como a través de la web y la aplicación oficial del canal, de manera gratuita para todo el público.

Además, en Infobae Perú realizaremos una cobertura especial de los duelos más destacados de la jornada. En nuestra web podrás encontrar resultados en tiempo real, tabla de posiciones actualizada, incidencias y toda la información sobre el desarrollo de esta fecha del torneo.

Programación de la fecha 2 de la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Crédito: Latina

San Martín vs Regatas: un duelo de alto voltaje

San Martín y Regatas Lima volverán a encontrarse en un duelo clave de esta segunda etapa del torneo. Ambos equipos se perfilan nuevamente como serios candidatos al título, tal como ha ocurrido en las últimas temporadas; sin embargo, el presente favorece a las ‘santas’, que llegan respaldadas por mejores números y mayor regularidad.

No obstante, el antecedente más reciente inclina la balanza hacia Regatas. En su último enfrentamiento, el conjunto chorrillano se impuso por 3-2 en un partido muy disputado que se definió en el tiebreak. Este nuevo cruce aparece como una revancha importante y un examen determinante para confirmar las aspiraciones de ambos equipos en la lucha por el campeonato.