Perú Deportes

Programación de la fecha 2 de la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: partidos, horarios y canal TV

El Polideportivo de Villa El Salvador retomará su intensidad este fin de semana con otra fecha de competencia. El atractivo principal será el esperado clásico entre Regatas y San Martín, que pondrá el broche a la jornada con el duelo estelar

Guardar
La fecha 2 de la
La fecha 2 de la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 tendrá como principal atractivo el Regatas vs San Martín. Crédito: LPV

La acción continúa en la Liga Nacional de Voleibol 2025/26. Este fin de semana, la Fase 2 entra en su segunda fecha, una instancia determinante donde los diez clubes participantes buscarán sumar puntos vitales para consolidarse en la zona de clasificación a los ‘play-offs’.

Tras un inicio de etapa vibrante, esta jornada ofrece duelos de alto nivel. El choque más esperado es el clásico entre San Martín y Regatas Lima programado para el sábado; un enfrentamiento directo entre dos de los máximos candidatos a levantar el título nacional este año.

Ambos clubes llegan a este cruce tras debutar con triunfo en la nueva fase. Las ‘santas’ superaron a Olva Latino en sets corridos, mientras que las ‘regatinas’ dejaron atrás una racha adversa con una victoria agónica en el tiebreak ante Circolo Sportivo Italiano. Todo está servido para un duelo de alto voltaje.

San Martín vs Regatas Lima
San Martín vs Regatas Lima EN VIVO HOY: punto a punto del partidazo por la fecha 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 -fase 2.

Otro de los encuentros que destaca esta fecha fue el del vigente bicampeón, Alianza Lima, que necesitó de cinco sets para derrotar a Atlético Atenea, equipo que atraviesa un buen momento y viene mostrando su mejor versión. Por su parte, Universitario de Deportes enfrentará a Olva Latino. La jornada se completará con los duelos Rebaza Acosta vs Deportivo Soan (victoria de Soan por 3-1) y Circolo Sportivo Italiano vs Géminis, este último con promesa de un choque intenso de principio a fin.

Programación de la fecha 2 de la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Los partidos correspondientes a la fecha 2 de la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 se disputarán este sábado 17 y domingo 18 de enero en el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en Villa El Salvador. Las entradas para asistir a la jornada estarán disponibles a través de Joinnus desde el miércoles. A continuación, revisa la programación completa:

Sábado 17 de enero

- Rebaza Acosta 1-3 Deportivo Soan (16-25, 25-20, 17-25 y 18-25)

- Alianza Lima 3-2 Atlético Atenea (20-25, 25-23, 25-18, 22-25 y 15-11)

- San Martín vs Regatas Lima | 19:00 horas de Perú

Domingo 18 de enero

- Circolo Sportivo Italiano vs Géminis | 15:15 horas de Perú

- Universitario vs Olva Latino | 17:00 horas de Perú

Canal TV para ver la Liga Peruana de Vóley 2025/26

La transmisión de todos los partidos de la fecha 2 de la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 estará a cargo de Latina, canal que posee los derechos exclusivos del campeonato. Los encuentros podrán verse en señal abierta, así como a través de la web y la aplicación oficial del canal, de manera gratuita para todo el público.

Además, en Infobae Perú realizaremos una cobertura especial de los duelos más destacados de la jornada. En nuestra web podrás encontrar resultados en tiempo real, tabla de posiciones actualizada, incidencias y toda la información sobre el desarrollo de esta fecha del torneo.

Programación de la fecha 2
Programación de la fecha 2 de la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. Crédito: Latina

San Martín vs Regatas: un duelo de alto voltaje

San Martín y Regatas Lima volverán a encontrarse en un duelo clave de esta segunda etapa del torneo. Ambos equipos se perfilan nuevamente como serios candidatos al título, tal como ha ocurrido en las últimas temporadas; sin embargo, el presente favorece a las ‘santas’, que llegan respaldadas por mejores números y mayor regularidad.

No obstante, el antecedente más reciente inclina la balanza hacia Regatas. En su último enfrentamiento, el conjunto chorrillano se impuso por 3-2 en un partido muy disputado que se definió en el tiebreak. Este nuevo cruce aparece como una revancha importante y un examen determinante para confirmar las aspiraciones de ambos equipos en la lucha por el campeonato.

Temas Relacionados

Liga Peruana de VóleyAlianza Lima VóleyUniversitario VóleySan Martín VóleyRegatas Limavóley peruanoperu-deportes

Más Noticias

Resultados de la fecha 2 de la Liga Peruana de vóley 2025/2026, fase 2: así van los partidos

Regatas Lima y San Martín protagonizarán el duelo de la jornada. Universitario chocará con Olva Latino, mientras que Alianza Lima se enfrentará a Atlético Atenea

Resultados de la fecha 2

Alianza Lima vs Atlético Atenea EN VIVO HOY: punto a punto del choque por fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Las ‘blanquiazules’ chocarán con las ‘diosas’ con la misión de recuperar el liderato que es de Universitario. Sigue las incidencias del vibrante cotejo

Alianza Lima vs Atlético Atenea

Universitario vs Melgar: día, hora y canal TV del segundo amistoso de los ‘cremas’ en pretemporada 2026

El equipo de Javier Rabanal cayó ante Sport Boys en su primer encuentro de preparación y ahora buscará superar al conjunto dirigido por Juan Reynoso

Universitario vs Melgar: día, hora

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley - fase 2: resultados y puntaje de los equipos en la fecha 2 del torneo

Este fin de semana se disputa una jornada atractiva, con el clásico entre San Martín y Regatas como duelo principal. Revisa cómo se mueven las ubicaciones de la competencia

Tabla de posiciones de la

Sergio Peña reflexiona por su arranque en pretemporada con Alianza Lima: “La vida golpea, la gente decepciona, pero todo tiene un propósito”

El ‘10′ no ha mostrado su mejor versión en la Serie Río de La Plata; más bien todo lo contrario: un ‘blooper’ contra Unión de Santa Fe que lo ha ubicado, una vez más, en la línea mediática

Sergio Peña reflexiona por su
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

TC ordena a la JNJ

TC ordena a la JNJ evaluar el inicio de proceso disciplinario al juez Richard Concepción Carhuancho

‘Chifagate’: Presidente de la ATU niega vínculos con empresario chino y una millonaria licitación de cámaras en curso

JNJ programa nueva entrevista de ratificación de Pablo Sánchez para este jueves 22

Informe del JEE advierte que Carlos Álvarez no habría declarado sentencia por peculado en hoja de vida

⁠'Chifagate’ de José Jerí: los vínculos del mandatario con Zhihua Yang y todo lo que se sabe de este escándalo en Perú

ENTRETENIMIENTO

Vanessa López responde tras críticas

Vanessa López responde tras críticas por estar en ‘La Casita’ de Bad Bunny: “Nadie nos quita lo bailado”

Conciertos de BTS en Perú: ¿Cuánto costará la entrada para ver a la banda de K-pop en Lima?

Concierto de Bad Bunny EN VIVO HOY: minuto a minuto del segundo show del ‘Conejo Malo’ en el Estadio Nacional

Todo lo que debes saber para disfrutar el segundo show de Bad Bunny en Lima

Conciertos de Bad Bunny en Lima: Estas son las canciones exclusivas que interpretará en cada show

DEPORTES

Alianza Lima vs Atlético Atenea

Alianza Lima vs Atlético Atenea 3-2: jugadas y resumen del agónico triunfo de las ‘íntimas’ en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Resultados de la fecha 2 de la Liga Peruana de vóley 2025/2026, fase 2: así van los partidos

Universitario vs Melgar: día, hora y canal TV del segundo amistoso de los ‘cremas’ en pretemporada 2026

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley - fase 2: resultados y puntaje de los equipos en la fecha 2 del torneo

Sergio Peña reflexiona por su arranque en pretemporada con Alianza Lima: “La vida golpea, la gente decepciona, pero todo tiene un propósito”