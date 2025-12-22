Perú Deportes

Facundo Callejo niega cualquier contacto con clubes grandes de la Liga 1 y del extranjero: “Todo es suposición, estoy en Cusco FC”

El delantero ‘dorado’, de 33 años, se siente muy conforme en la Ciudad Imperial tras su temporada a todo gol. “Fue un año muy positivo”, dijo

Facundo Callejo, de 33 años,
Facundo Callejo, de 33 años, se estableció como el artillero del año en Liga 1 2025. - Crédito: Cusco FC

Facundo Callejo no se ve en otro lugar que no sea Cusco FC. Si bien ha reafirmado su compromiso con el club, firmando un nuevo contrato por dos periodos más, los rumores que lo vinculan con otras instituciones locales —o incluso del exterior— son pan de cada día. Y, honestamente, ese tema empieza a agotar al goleador de la Liga 1 2025.

En declaraciones concedidas al espacio ‘De Una’ de radio Ovación, el ‘Facu’ indicó que “me han llamado y escrito un montón de periodistas, pero no hay nada en realidad. No se comunicó nadie conmigo ni con la persona que trabaja para mí. Con el club no sé, porque no he hablado con ellos. Estoy disfrutando mucho las vacaciones, no perdiendo el enfoque y seguimos trabajando".

Facundo Callejo, goleador descollante. -
Facundo Callejo, goleador descollante. - Crédito: Cusco FC

No es ningún secreto que Callejo es un apellido que ha ganado demasiado peso en el fútbol en Perú a partir de su descollante ritmo goleador con los ‘dorados’. De ahí que, en reiteradas ocasiones, se le haya vinculado a instituciones de la talla de Universitario de Deportes o Sporting Cristal. En cualquier caso, el atacante argentino hace oídos sordos y aprovecha un merecido descanso en su Tandil natal.

“Seguramente va a haber interesados, pero soy consciente que es muy pronto, todavía no hay nada. Todo es suposición, no hay nada concreto, es responder algo sobre un supuesto y no tiene sentido. Hoy estoy en Cusco FC, tengo contrato hasta 2027″, dijo.

El delantero puso el 2-0 en Cusco. (Video: L1MAX)

“Hay que estar tranquilo y yo quiero disfrutar las vacaciones. Fue un año muy largo de mucha intensidad y autoexigencia, lo que menos quiero es estar pensando si llega este club u otro; eso se lo dejo a mi representante, esta es la temporada de él”, añadió.

De 33 años, Facundo Callejo cerró la temporada en Liga 1 goleando como nunca. En total, contribuyó estadísticamente con 25 anotaciones, cifra que lo encumbró como el único artillero del año, aventajando por largo a otros delanteros de la talla de Paolo Guerrero, Alex Valera y Pablo Erustes.

Facundo Callejo sumó 25 goles
Facundo Callejo sumó 25 goles en Liga 1 2025. - Crédito: Cusco FC

