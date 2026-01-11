Rafaela Marques se rinde al llanto al conocer que su 2025 en Alianza Lima la consagró como la mejor de la Liga Femenina

La futbolista brasileña de Alianza Lima, Rafaela Marques, no pudo contener la emoción al ser nombrada Jugadora del Año 2025 de la Liga Femenina. Revive su conmovedor discurso de agradecimiento a sus compañeras y al club.

La gala de premiación de la Liga 1 masculina y la Liga Femenina 2025 alcanzó su punto máximo de sensibilidad cuando el nombre de Rafaela Marques resonó como la futbolista más destacada del campeonato. La volante brasileña, pieza clave en el esquema que otorgó el bicampeonato a Alianza Lima, no pudo contener la emoción al ser reconocida como la mejor del certamen.

A través de una conexión virtual, la mediocampista sucumbió a las lágrimas, un gesto que reflejó el profundo vínculo afectivo construido con la institución ’victoriana’ durante su exitosa estancia en el Perú.

Nacida en São Paulo y con 31 años de edad, Marques arribó al cuadro íntimo procedente del Avaí Kindermann de su país. Su impacto resultó inmediato; desde su posición en el centro del campo, dictó los tiempos de cada partido y asumió la capitanía con un liderazgo natural.

Rafaela Marques, galardonado como la mejor futbolista del 2025 en la Liga Peruana Femenina. Crédito: Liga 1

“Quiero darle gracias a la Liga Femenina por esta premiación. Estoy muy sorprendida por ganar este premio, pero estoy contenta. Quiero agradecer a mis compañeras y a todo el cuerpo técnico del Club Alianza Lima. Me siento un poco emocionada. Los extraño mucho a todos”, manifestó la jugadora entre sollozos antes de interrumpir brevemente su discurso por el llanto.

Un adiós cargado de gratitud y gloria

El reconocimiento individual coincide con el cierre de su etapa en el distrito de La Victoria. El club, consciente de su legado, utilizó sus plataformas digitales para rendirle tributo: ”¡Gracias por hacer historia con Alianza!”, publicó la institución como homenaje a su capitana. Aunque su futuro es incierto y todo indica que continuará su carrera en una liga extranjera de mayor exigencia, la brasileña dejó un extenso mensaje de despedida que caló hondo en la hinchada aliancista.

”Hoy me despido de este club que fue mucho más que un escudo en mi pecho. Fue mi hogar, mi escuela y mi sueño. Cada entrenamiento, partido, victoria e incluso cada derrota me formaron como deportista y como persona. Llevé esta camiseta con orgullo y siempre guardaré estos colores en mi corazón. Agradezco a mis compañeras, directiva y, sobre todo, a la hinchada, que nunca dejó de creer en mí. Ha llegado el momento de seguir nuevos caminos, pero la historia que aquí se construyó no se puede borrar. No es un adiós, es un hasta luego. Gracias por todo. Arriba Alianza”, sentenció la deportista por medio de sus redes sociales.

Rafaela Marques se despidió de Alianza Lima luego de dos temporada que devinieron en un bicampeonato memorable. Crédito: Alianza Lima.

Con dos títulos en los dos años que permaneció en el club, Alianza Lima pierde a su referente máxima, pero consolida una estructura ganadora. Marques se marcha de Matute con el reconocimiento de bicampeona bajo el brazo y el rótulo oficial de ser la mejor futbolista que pisó las canchas peruanas en 2025.

Altas y bajas de cara al curso 2026

Alianza Lima Femenino ha iniciado la planificación de su plantilla para la temporada 2026 con el objetivo de mantener su hegemonía en la Liga Femenina. La directiva blanquiazul prioriza la continuidad de su columna vertebral, confirmando las renovaciones de las volantes Neidy Romero y Emily Flores. Asimismo, se aseguró la permanencia de la defensora Yomira Tacilla y la atacante Heidy Padilla, piezas fundamentales en el esquema del equipo.

En cuanto a los refuerzos, el equipo íntimo ha potenciado diversas líneas con incorporaciones estratégicas. Para el arco, se concretó la llegada de Karla López, guardameta de amplia experiencia procedente de Carlos A. Mannucci. A ella se suman la volante colombiana Geraldine Cardona, quien llega tras su paso por Atlético Nacional, así como María Marquinez y Odalys Rivas, ambas provenientes del club Sporting Cristal. Estos fichajes buscan elevar el nivel competitivo de cara al torneo local y la Copa Libertadores.

Geraldine Cardona estará bajo las órdenes de José Letelier. Crédito: Alianza Lima Femenino.

Por otro lado, la escuadra victoriana registra ausencias importantes respecto al año anterior. La brasileña Rafinha Marques puso fin a su etapa en la institución tras una destacada campaña, dejando una vacante sensible en la creación de juego. Junto a ella, se confirmó también la salida de la mediocampista nacional Mía León, completando así la lista de jugadoras que no formarán parte del proyecto deportivo para el próximo año.