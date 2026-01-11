Perú Deportes

Rafaela Marques se rinde al llanto al conocer que su 2025 en Alianza Lima la consagró como la mejor de la Liga Femenina

La ex capitana ’blanquiazul’ recibió el galardón a mejor jugadora del año en una emotiva ceremonia virtual, donde no pudo ocultar sus emociones por su notable paso en el equipo de La Victoria

Guardar
La futbolista brasileña de Alianza Lima, Rafaela Marques, no pudo contener la emoción al ser nombrada Jugadora del Año 2025 de la Liga Femenina. Revive su conmovedor discurso de agradecimiento a sus compañeras y al club.

La gala de premiación de la Liga 1 masculina y la Liga Femenina 2025 alcanzó su punto máximo de sensibilidad cuando el nombre de Rafaela Marques resonó como la futbolista más destacada del campeonato. La volante brasileña, pieza clave en el esquema que otorgó el bicampeonato a Alianza Lima, no pudo contener la emoción al ser reconocida como la mejor del certamen.

A través de una conexión virtual, la mediocampista sucumbió a las lágrimas, un gesto que reflejó el profundo vínculo afectivo construido con la institución ’victoriana’ durante su exitosa estancia en el Perú.

Nacida en São Paulo y con 31 años de edad, Marques arribó al cuadro íntimo procedente del Avaí Kindermann de su país. Su impacto resultó inmediato; desde su posición en el centro del campo, dictó los tiempos de cada partido y asumió la capitanía con un liderazgo natural.

Rafaela Marques, galardonado como la
Rafaela Marques, galardonado como la mejor futbolista del 2025 en la Liga Peruana Femenina. Crédito: Liga 1

“Quiero darle gracias a la Liga Femenina por esta premiación. Estoy muy sorprendida por ganar este premio, pero estoy contenta. Quiero agradecer a mis compañeras y a todo el cuerpo técnico del Club Alianza Lima. Me siento un poco emocionada. Los extraño mucho a todos”, manifestó la jugadora entre sollozos antes de interrumpir brevemente su discurso por el llanto.

Un adiós cargado de gratitud y gloria

El reconocimiento individual coincide con el cierre de su etapa en el distrito de La Victoria. El club, consciente de su legado, utilizó sus plataformas digitales para rendirle tributo: ”¡Gracias por hacer historia con Alianza!”, publicó la institución como homenaje a su capitana. Aunque su futuro es incierto y todo indica que continuará su carrera en una liga extranjera de mayor exigencia, la brasileña dejó un extenso mensaje de despedida que caló hondo en la hinchada aliancista.

”Hoy me despido de este club que fue mucho más que un escudo en mi pecho. Fue mi hogar, mi escuela y mi sueño. Cada entrenamiento, partido, victoria e incluso cada derrota me formaron como deportista y como persona. Llevé esta camiseta con orgullo y siempre guardaré estos colores en mi corazón. Agradezco a mis compañeras, directiva y, sobre todo, a la hinchada, que nunca dejó de creer en mí. Ha llegado el momento de seguir nuevos caminos, pero la historia que aquí se construyó no se puede borrar. No es un adiós, es un hasta luego. Gracias por todo. Arriba Alianza”, sentenció la deportista por medio de sus redes sociales.

Rafaela Marques se despidió de
Rafaela Marques se despidió de Alianza Lima luego de dos temporada que devinieron en un bicampeonato memorable. Crédito: Alianza Lima.

Con dos títulos en los dos años que permaneció en el club, Alianza Lima pierde a su referente máxima, pero consolida una estructura ganadora. Marques se marcha de Matute con el reconocimiento de bicampeona bajo el brazo y el rótulo oficial de ser la mejor futbolista que pisó las canchas peruanas en 2025.

Altas y bajas de cara al curso 2026

Alianza Lima Femenino ha iniciado la planificación de su plantilla para la temporada 2026 con el objetivo de mantener su hegemonía en la Liga Femenina. La directiva blanquiazul prioriza la continuidad de su columna vertebral, confirmando las renovaciones de las volantes Neidy Romero y Emily Flores. Asimismo, se aseguró la permanencia de la defensora Yomira Tacilla y la atacante Heidy Padilla, piezas fundamentales en el esquema del equipo.

En cuanto a los refuerzos, el equipo íntimo ha potenciado diversas líneas con incorporaciones estratégicas. Para el arco, se concretó la llegada de Karla López, guardameta de amplia experiencia procedente de Carlos A. Mannucci. A ella se suman la volante colombiana Geraldine Cardona, quien llega tras su paso por Atlético Nacional, así como María Marquinez y Odalys Rivas, ambas provenientes del club Sporting Cristal. Estos fichajes buscan elevar el nivel competitivo de cara al torneo local y la Copa Libertadores.

Geraldine Cardona estará bajo las
Geraldine Cardona estará bajo las órdenes de José Letelier. Crédito: Alianza Lima Femenino.

Por otro lado, la escuadra victoriana registra ausencias importantes respecto al año anterior. La brasileña Rafinha Marques puso fin a su etapa en la institución tras una destacada campaña, dejando una vacante sensible en la creación de juego. Junto a ella, se confirmó también la salida de la mediocampista nacional Mía León, completando así la lista de jugadoras que no formarán parte del proyecto deportivo para el próximo año.

Temas Relacionados

Rafaela MarquesAlianza LimaLiga Femenina FPFperu-deportes

Más Noticias

Universitario vs Soan EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 1 de la fase 2 de Liga Peruana de vóley 2025/2026

Las ‘pumas’ buscarán defender su liderato frente a las de Puente Piedra en el inicio de la segunda etapa de la competición. Sigue todas las incidencias

Universitario vs Soan EN VIVO

Alianza Lima vs Independiente EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo por la fecha 1 de la Serie Río de la Plata 2026

En la primera parte, Jairo Vélez y Federico Girotti debutaron con la ‘blanquiazul’. Pero tras el descanso Pablo Guede, que también dirige su primer encuentro, alineó un segundo once con los demás refuerzos. Sigue las incidencias

Alianza Lima vs Independiente EN

Carlos Zambrano protagonizó tenso cruce en Alianza Lima vs Independiente: le aplicó llave a rival y recibió puñetazo en Serie Río de la Plata 2026

El ‘León’ tumbó a Ignacio Pussetto sujetándolo del cuello y el argentino lo agredió. Ambos fueron amonestados en partido amistoso

Carlos Zambrano protagonizó tenso cruce

Presidente de la FPV reveló detalles del Sudamericano de vóley 2026: los 3 clubes peruanos confirmados y la fecha de inicio

Gino Vegas dio a conocer los representantes nacionales en la próxima edición del torneo continental que se realizará en el Perú después de 13 años

Presidente de la FPV reveló

Natalia Málaga hizo debutar a jugadora de 15 años en el Géminis vs Atlético Atenea por la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Con 1.77 metros, la arequipeña Kiara Lazo disputó su primer partido en la máxima categoría de voleibol durante la fecha 1 de la segunda fase

Natalia Málaga hizo debutar a
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Perú se suma a siete

Perú se suma a siete países de Latinoamérica y rechaza intento de recontar votos en Honduras y reconoce triunfo de Nasry Asfura

Queman muñeco del presidente José Jerí en Juliaca y exigen justicia por las muertes del 9 de enero

Enma Benavides será investigada 8 meses más por fallos a favor de procesados por narcotráfico

Presentan tacha contra la lista al Senado de Juntos por el Perú: Hermano de Pedro Castillo e Isaac Humala en la mira

Vladimir Cerrón, Ciro Castillo y Juan Silva: comandante de la PNP evita dar detalles sobre su captura y asegura que “la búsqueda no se detiene”

ENTRETENIMIENTO

Daniela Darcourt desborda emoción al

Daniela Darcourt desborda emoción al dedicarle tierno mensaje a Luis Advíncula tras su fichaje por Alianza Lima: “¡Te amo!"

La batalla por el rating en la televisión peruana rumbo a las elecciones 2026: el regreso de rostros emblemáticos y nueva programación

Said Palao sorprende al mostrar su cabeza rapada tras someterse a un trasplante capilar en España: “Esto recién empieza”

Pamela López y Christian Cueva dan primer paso al divorcio: queda pendiente la pensión de S/ 64 mil y el reparto de bienes

Globos de Oro 2026: dónde y a qué hora ver la gala en Perú

DEPORTES

Universitario vs Soan EN VIVO

Universitario vs Soan EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 1 de la fase 2 de Liga Peruana de vóley 2025/2026

Alianza Lima vs Independiente EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo por la fecha 1 de la Serie Río de la Plata 2026

Carlos Zambrano protagonizó tenso cruce en Alianza Lima vs Independiente: le aplicó llave a rival y recibió puñetazo en Serie Río de la Plata 2026

Presidente de la FPV reveló detalles del Sudamericano de vóley 2026: los 3 clubes peruanos confirmados y la fecha de inicio

Natalia Málaga hizo debutar a jugadora de 15 años en el Géminis vs Atlético Atenea por la Liga Peruana de Vóley 2025/2026