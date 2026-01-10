Perú Deportes

Premiación de la Liga Femenina 2025: mejor entrenador, jugadora del año, goleadora y todas las ganadoras de la ceremonia

Alianza Lima fue uno de los clubes que más premios ganó durante esta ceremonia realizada en el Museo de Arte de Lima

En la previa de la realización del sorteo del fixture de la Liga 1 2026, la organización del fútbol peruano decidió reconocer a lo mejor de sus diferentes torneos, entre ellos a las deportistas de la Liga Femenina 2025. El vigente bicampeón Alianza Lima -como era de esperarse- arrasó con todas las categorías.

Mejor gol del año

El mejor gol del año fue el de Emily Flores de Alianza Lima. La ‘Peque’ le marcó un gran tanto a su clásico rival, Universitario de Deportes, en Campo Mar, clavando el balón al ángulo y dejando sin opción a la arquera rival.

Durante la Gala de Premiación de la Liga de Fútbol Profesional - Edición 2025, se anunció a Emily Flores, jugadora de Alianza Lima, como la ganadora del premio al Mejor Gol del Año de la Liga Femenina. El video muestra el momento del anuncio y la repetición de su impresionante anotación.

Mejor arquera

Maryory Sánchez de Alianza Lima se quedó con este premio, superando a porteras como Gabriela Borquez de Universitario y Karla López de Carlos A. Mannucci. Merecido galardón para la ‘1′ peruana que fue clave para la obtención del bicampeonato nacional.

Maryory Sánchez fue elegida la mejor arquera de la Liga Femenina 2025.

Mejor técnico

José Letelier, sin duda alguna, fue el mejor entrenador de la Liga Femenina 2025, al conseguir el título nacional, venciendo a su clásico rival, Universitario. El chileno dejó atrás a estrategas como Andrés Usme de la ‘U’, Vivian Ayres de Sporting Cristal y Luis Cordero de Carlos A. Mannucci.

La ceremonia de la Liga de Fútbol Profesional premió a los mejores del 2025. En la categoría de DT del Año Femenino, el trofeo fue para José Letelier, quien subió al escenario para recibir el premio y agradecer a su club, Alianza Lima.

Goleadora de la temporada

Pierina Núñez rompió la tendencia de la noche de premiación, en la que Alianza Lima arrasaba con los galardones. La delantera de Universitario fue la goleadora de la temporada al marcar 22 tantos, pese a que se marchó a Levante de España antes de las finales.

La delantera Pierina Núñez se corona como la máxima artillera de la temporada. Aunque no pudo asistir a la ceremonia, su increíble marca de 22 goles fue celebrada en la gala de premiación.

La mejor jugadora de la temporada

Rafaela Marques fue seleccionada como la mejor jugadora de la temporada. La brasileña asumió un rol protagónico en Alianza Lima, no solo aportando con goles y asistencias, sino también como líder.

La popular ‘Rafinha’ no pudo estar en la ceremonia, pero mandó un mensaje a través de un video. La futbolista de 35 años se emocionó hasta el borde las lágrimas, debido a que no continuará en La Victoria en la siguiente temporada.

"Gracias a la Liga Femenina Cuesta Total por este reconocimiento. Me sorprende recibir este premio y me siento muy contenta. Agradezco a mis compañeras, al cuerpo técnico y a Alianza Lima, un club que aprecio profundamente. Extrañaré mucho a todos. Muchas gracias“, expresó.

La futbolista brasileña de Alianza Lima, Rafaela Marques, no pudo contener la emoción al ser nombrada Jugadora del Año 2025 de la Liga Femenina. Revive su conmovedor discurso de agradecimiento a sus compañeras y al club.

El once ideal del 2025

El once ideal de la
El once ideal de la Liga Femenina 2025, con cinco jugadoras de Alianza Lima y cuatro de Universitario.

