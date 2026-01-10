Premiación de la Liga Femenina 2025: mejor entrenador, jugadora del año, goleadora y todas las ganadoras de la ceremonia

En la previa de la realización del sorteo del fixture de la Liga 1 2026, la organización del fútbol peruano decidió reconocer a lo mejor de sus diferentes torneos, entre ellos a las deportistas de la Liga Femenina 2025. El vigente bicampeón Alianza Lima -como era de esperarse- arrasó con todas las categorías.
Mejor gol del año
El mejor gol del año fue el de Emily Flores de Alianza Lima. La ‘Peque’ le marcó un gran tanto a su clásico rival, Universitario de Deportes, en Campo Mar, clavando el balón al ángulo y dejando sin opción a la arquera rival.
Mejor arquera
Maryory Sánchez de Alianza Lima se quedó con este premio, superando a porteras como Gabriela Borquez de Universitario y Karla López de Carlos A. Mannucci. Merecido galardón para la ‘1′ peruana que fue clave para la obtención del bicampeonato nacional.
Mejor técnico
José Letelier, sin duda alguna, fue el mejor entrenador de la Liga Femenina 2025, al conseguir el título nacional, venciendo a su clásico rival, Universitario. El chileno dejó atrás a estrategas como Andrés Usme de la ‘U’, Vivian Ayres de Sporting Cristal y Luis Cordero de Carlos A. Mannucci.
Goleadora de la temporada
Pierina Núñez rompió la tendencia de la noche de premiación, en la que Alianza Lima arrasaba con los galardones. La delantera de Universitario fue la goleadora de la temporada al marcar 22 tantos, pese a que se marchó a Levante de España antes de las finales.
La mejor jugadora de la temporada
Rafaela Marques fue seleccionada como la mejor jugadora de la temporada. La brasileña asumió un rol protagónico en Alianza Lima, no solo aportando con goles y asistencias, sino también como líder.
La popular ‘Rafinha’ no pudo estar en la ceremonia, pero mandó un mensaje a través de un video. La futbolista de 35 años se emocionó hasta el borde las lágrimas, debido a que no continuará en La Victoria en la siguiente temporada.
"Gracias a la Liga Femenina Cuesta Total por este reconocimiento. Me sorprende recibir este premio y me siento muy contenta. Agradezco a mis compañeras, al cuerpo técnico y a Alianza Lima, un club que aprecio profundamente. Extrañaré mucho a todos. Muchas gracias“, expresó.