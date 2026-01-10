Perú Deportes

¿Se jugará o se suspenderá el Alianza Lima vs Independiente? Lo último que se sabe del amistoso tras mal clima en Montevideo

El primer choque de pretemporada de los ‘blanquiazules’ se podría ver afectado por temporal en la capital uruguaya

Mal clima pone en peligro el Alianza Lima vs Independiente. (José Varela)

A pocas horas del Alianza Lima vs Independiente de Avellaneda, partido amistoso por la fecha 1 de la Serie Río de la Plata 2026, se desataron fuertes lluvias y vientos en la ciudad de Montevideo. Algo que generó mucha preocupación en los hinchas de ambas escuadras por una posible suspensión.

Periodistas peruanos, como José Varela, que se encontraban en la capital uruguaya registraron la magnitud del problema climático. El comunicador en mención ni siquiera podía seguir caminando en las calles ‘charrúas’ por los ventarrones.

¿Se juega o se suspende?

Hasta el momento, la organización de la Serie Río de la Plata no se ha pronunciado mediante sus redes sociales sobre este tema. Solo, alrededor de las 15:00 horas, posteó las medidas de seguridad y los objetos permitidos y prohibidos para el ingreso al estadio.

Mientras que Alianza Lima realizó una publicación en sus canales oficiales sobre los datos del compromiso ante Independiente (hora y estadio), la cual fue tomada por los fanáticos como la confirmación de que se llevará a cabo el encuentro amistoso.

El post de Alianza Lima
El post de Alianza Lima en medio de los problemas climáticos en Montevideo.

Desde el lado de Independiente, compartieron los convocados para este cotejo. Otra señal que no se verá afectado por el clima. En la lista del ‘rojo’, figuró el defensor Kevin Lomónaco, pero el refuerzo Ignacio Malcorra brilló por su ausencia.

Independiente anunció su lista de
Independiente anunció su lista de convocados en medio de la preocupación de los hinchas por el clima en Montevideo.

Periodistas argentinos, por su parte, brindaron información sobre la posible suspensión. "Fuerte temporal en Montevideo. Por el momento se juega Independiente vs Alianza Lima“, escribió Nahuel Serrano en X.

“Por ahora se juega el amistoso entre Independiente y Alianza Lima, pero un temporal azota Montevideo y la organización evaluará las condiciones de campo de juego más cerca del horario de inicio”, complementó el portal ‘Muy Independiente’, que sigue el día a día del cuadro de Avellaneda.

Medios argentinos informan sobre el
Medios argentinos informan sobre el clima en Montevideo.

El comunicador ‘gaucho’, Matias Martínez, acotó lo siguiente: “Desde la organización le dicen a Independiente que es ‘difícil que se suspenda el partido. Capaz se demore el inicio, pero que van a intentar jugarlo’. Salvo que sea imposible de jugar, la intención es que el partido se dispute. Faltan muchas horas. Hay un fuerte temporal en Montevideo”.

Lo cierto es que la Serie Río de la Plata no ha dado a conocer si el Alianza Lima vs Independiente se jugará hoy, sábado 10 de enero, desde las 19:00 horas en el estadio Parque Alfredo Víctor Viera. Un dato a favor es que la cancha de dicho recinto deportivo cuenta con un buen sistema de drenaje.

¿Dónde ver el Alianza Lima vs Independiente?

Mientras que no haya confirmación de la organización, el partido continuará con el día y horario establecido. Conoce cómo seguir el debut de los ‘íntimos’ en esta pretemporada 2026:

Los aficionados ‘blanquiazules’ tendrán la posibilidad de ver a su equipo por Disney+ Premium, señal encargada de la transmisión para todo el Perú y otros países de Sudamérica. En Argentina, la cobertura estará a cargo de ESPN Premium.

Infobae Perú ofrecerá la cobertura completa, incluyendo la previa, el minuto a minuto, las jugadas más destacadas y otras novedades mediante su sitio web.

Alianza Lima vs Independiente pasará
Alianza Lima vs Independiente pasará por Disney Plus.

Alianza Lima vs Independiente: posibles alineaciones

- Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Mateo Antoni, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Jesús Castillo, Alessandro Burlamaqui, Fernando Gaibor; Eryc Castillo, Gaspar Gentile y Paolo Guerrero.

- Independiente: Mateo Morro; Luciano Barros, Fernando Closter, Nicolás Freire, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Ignacio Malcorra, Luciano Cabral, Tomás Parmo; Santiago Montiel y Enzo Taborda.

Temas Relacionados

Alianza LimaIndependiente de AvellanedaSerie Río de la Plataperu-deportes

