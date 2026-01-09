A qué hora juega Alianza Lima vs Independiente: debut ‘blanquiazul’ en la Serie Río de la Plata 2026.

Alianza Lima será el primer y probablemente el único peruano que afronte un torneo durante su pretemporada. Los dirigidos por Pablo Guede participarán en la Serie Río de la Plata 2026, la cual se desarrollará del 10 al 23 de enero en territorio uruguayo.

El nuevo técnico del ‘equipo del pueblo’ contará con tres compromisos para ver a sus jugadores y sacar conclusiones de cara al debut en la próxima temporada de la Liga 1, que se llevará a cabo el próximo 30 de enero.

Los ‘íntimos’ se estrenarán en este certamen durante el fin de semana y tendrán un duro rival como Independiente de Avellaneda, el cual contará con todas sus figuras, como es el caso del defensor de 23 años, Kevin Lomónaco con paso por la selección argentina.

Jugadores de Alianza Lima viajaron con anticipación de Uruguay y tuvieron sesiones de entrenamiento en dicho país previo al inicio de la Serie Río de la Plata.

Horarios del Alianza Lima vs Independiente

El debut de Alianza Lima ante Independiente está pactado para este sábado 10 de enero a las 19:00 horas de Perú y a las 21:00 horas de Argentina en el estadio Parque Alfredo Víctor Viera situado en la ciudad de Montevideo, Uruguay, y que cuenta con una capacidad de un poco más de 10 mil espectadores.

Con respecto a otros países, comenzará de la siguiente manera: a las 18:00 horas de México; a las 19:00 horas de Colombia, Ecuador y Estados Unidos (Miami); a las 20:00 horas de Bolivia y Venezuela; y a las 21:00 horas de Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil.

Horarios del Alianza Lima vs Independiente por fecha 1 de la Serie Río de la Plata.

Dónde ver Alianza Lima vs Independiente: canal TV del partido por fecha 1

Los partidos de Alianza Lima en la Serie Río de la Plata 2026 podrán seguirse mediante la aplicación llamada Disney+ en Perú y los demás países de Sudamérica, a excepción de Argentina, en el cual se transmitirán mediante ESPN Premium.

Por otro lado, Infobae Perú hará la cobertura total de la participación de los ‘blanquiazules’ en este torneo de arranque de temporada, donde participarán muchos de los mejores clubes del continente. El minuto a minuto del choque ante Independiente puedes seguirlo en su página web.

con 42 años, el 'Depredador' será la principal carta de gol del club peruano.

Todos los partidos de Alianza Lima en la Serie Río de la Plata 2026

Sábado 10 de enero

- Alianza Lima vs Independiente de Avellaneda (19:00 horas de Perú / Estadio Parque Viera, Montevideo / Disney+)

Miércoles 14 de enero

- Alianza Lima vs Atlético Unión (16:15 horas de Perú / Estadio Parque Viera, Montevideo / Disney+)

Domingo 18 de enero

- Alianza Lima vs Colo Colo (19:00 horas de Perú / Estadio Parque Viera, Montevideo / Disney+)

Fixture de Alianza Lima en Serie Río de la Plata 2026

Los convocados de Alianza Lima para la Serie Río de la Plata 2026

- Arqueros: Guillermo Viscarra, Alejandro Duarte, Ángel De La Cruz y Fabrisio Mesías.

- Defensas: Mateo Antoni, D’Alessandro Montenegro, Josué Estrada, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Gianfranco Chávez, Jhoao Velásquez, Miguel Trauco y Cristian Carbajal.

- Volantes: Jesús Castillo, Jean Pierre Archimbaud, Pedro Aquino, Alessandro Burlamaqui, Fernando Gaibor, Sergio Peña, Alan Cantero, Gaspar Gentile, Kevin Quevedo, Eryc Castillo, Piero Cari y Jairo Vélez.

- Delanteros: Luis Ramos, Federico Girotti, Paolo Guerrero y Geray Motta.

¿Y Luis Advíncula? El lateral derecho recién llegó al Perú durante el viernes 9 de enero y pasó los exámenes médicos. Posteriormente, estuvo en Matute haciendo una sesión de fotos, la cual servirá para su presentación en las redes sociales.

El popular ‘Rayo’ recientemente resolvió contrato con Boca Juniors, por lo que podría sumarse al plantel ‘blanquiazul’ en Uruguay durante los próximos días. De hacerlo, podría sumar sus primeros minutos con el ‘equipo del pueblo’.