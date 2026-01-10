Dónde ver Alianza Lima vs Independiente HOY: canal tv online del partido por Serie Río de La Plata 2026

Alianza Lima enfrenta a Independiente por el inicio de la Serie Río de la Plata. - Crédito: Difusión

El tiempo de los primeros entrenamientos al mando de Pablo Guede ha terminado. Alianza Lima, ahora, deberá plasmar lo trabajado en su primera evaluación de rigor de pretemporada cuando se cite frente a Independiente hoy, sábado 10 de enero, por la primera fecha de la Serie Río de la Plata, certamen de verano a realizarse en Uruguay.

No será un simple lance de descarte. Servirá demasiado en La Victoria para sacar lecciones y conclusiones pensando en retos de mayor clase. De ahí a que el CT cuente con la totalidad de futbolistas, entre contrataciones y renovaciones, con tan solo a la espera de la integración de Luis Advíncula.

Alianza Lima ya tiene todo listo para iniciar su participación en el torneo Serie Río de la Plata 2026. - Crédito: Difusión

Pablo Guede, en principio, tiene previsto mandar al campo a su propia estructura, la cual no deja de ser un misterio conociendo su mandamiento de dinámica y ritmo, aunque puede desprenderse que echará mano de todos los puntuales que lo acompañan en la expedición desde Guillermo Viscarra pasando por Fernando Gaibor hasta Paolo Guerrero.

En este partido de pretemporada, además, podrá apreciarse la participación de varios refuerzos que llegaron con un enorme cartel, entre los que destaca Federico Girotti, que llega con la pura intención de hacerse un lugar entre los titulares, cosa que no será nada sencilla.

El 'Tanque' quiere marcar una era en La Victoria. | VIDEO: Alianza Lima

Por su parte, Independiente empleará este escenario para un borrón y cuenta nueva. Arrancó con buenas expectativas en el Torneo Apertura, obteniendo una ubicación competitiva y destacándose con victorias importantes, como ante Boca Juniors, lo que esperanzó a su afición. Sin embargo, esa ilusión se transformó en frustración cuando el equipo sufrió una caída en rendimiento durante el Clausura.

El punto más polémico fue la suspendida y luego anulada participación en la Copa Sudamericana, tras graves incidentes de violencia en el estadio Libertadores de América contra Universidad de Chile que derivaron en la eliminación por parte de Conmebol y sanciones al club. Finalmente, Independiente no logró clasificar a competencias internacionales para 2026, cerrando una temporada decepcionante.

Independiente ve en la Serie Río de la Plata una nueva oportunidad de iniciar correctamente la temporada en Liga Profesional Argentina. - Crédito: AFP

Dónde ver Alianza Lima vs Independiente por 1era fecha de la Serie Río de la Plata

El Alianza Lima vs Independiente estará disponible en Perú y Sudamérica a través de Disney+ Premium, mientras que en Argentina la transmisión será por ESPN Premium.

Por otro lado, Infobae Perú hará un seguimiento total de este encuentro en su página web. La previa y el minuto a minuto con todos los goles, incidencias, detalles, declaraciones y más. ¡No te lo puedes perder!

Horarios de Alianza Lima vs Independiente por 1era fecha de la Serie Río de la Plata

Las acciones iniciarán a las 19:00 horas de Perú y a las 21:00 horas de Argentina. Con respecto a otros países, comenzarán de la siguiente manera: a las 18:00 horas de México; a las 19:00 horas de Colombia y Ecuador; a las 20:00 horas de Bolivia, Venezuela y Estados Unidos; y a las 21:00 horas de Uruguay, Paraguay y Brasil.

Fixture completo de Alianza Lima en la Serie Río de la Plata 2026

Sábado de 10 de enero

- Alianza Lima vs Independiente de Avellaneda (19:00 horas / Estadio Parque Viera, Montevideo)

Miércoles 14 de enero

- Alianza Lima vs Atlético Unión (16:15 horas / Estadio Parque Viera, Montevideo)

Domingo 18 de enero

- Alianza Lima vs Colo Colo (19:00 horas / Estadio Parque Viera, Montevideo)