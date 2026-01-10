Perú Deportes

Dónde ver Alianza Lima vs Independiente HOY: canal tv online del partido por Serie Río de La Plata 2026

El entrenador Pablo Guede tiene previsto emplear su nuevo sistema y echar mano de cada uno de los puntuales que forman parte de la pretemporada. Sergio Peña, de ahora en adelante, llevará la ‘10′

Guardar
Alianza Lima enfrenta a Independiente
Alianza Lima enfrenta a Independiente por el inicio de la Serie Río de la Plata. - Crédito: Difusión

El tiempo de los primeros entrenamientos al mando de Pablo Guede ha terminado. Alianza Lima, ahora, deberá plasmar lo trabajado en su primera evaluación de rigor de pretemporada cuando se cite frente a Independiente hoy, sábado 10 de enero, por la primera fecha de la Serie Río de la Plata, certamen de verano a realizarse en Uruguay.

No será un simple lance de descarte. Servirá demasiado en La Victoria para sacar lecciones y conclusiones pensando en retos de mayor clase. De ahí a que el CT cuente con la totalidad de futbolistas, entre contrataciones y renovaciones, con tan solo a la espera de la integración de Luis Advíncula.

Alianza Lima ya tiene todo
Alianza Lima ya tiene todo listo para iniciar su participación en el torneo Serie Río de la Plata 2026. - Crédito: Difusión

Pablo Guede, en principio, tiene previsto mandar al campo a su propia estructura, la cual no deja de ser un misterio conociendo su mandamiento de dinámica y ritmo, aunque puede desprenderse que echará mano de todos los puntuales que lo acompañan en la expedición desde Guillermo Viscarra pasando por Fernando Gaibor hasta Paolo Guerrero.

En este partido de pretemporada, además, podrá apreciarse la participación de varios refuerzos que llegaron con un enorme cartel, entre los que destaca Federico Girotti, que llega con la pura intención de hacerse un lugar entre los titulares, cosa que no será nada sencilla.

El 'Tanque' quiere marcar una era en La Victoria. | VIDEO: Alianza Lima

Por su parte, Independiente empleará este escenario para un borrón y cuenta nueva. Arrancó con buenas expectativas en el Torneo Apertura, obteniendo una ubicación competitiva y destacándose con victorias importantes, como ante Boca Juniors, lo que esperanzó a su afición. Sin embargo, esa ilusión se transformó en frustración cuando el equipo sufrió una caída en rendimiento durante el Clausura.

El punto más polémico fue la suspendida y luego anulada participación en la Copa Sudamericana, tras graves incidentes de violencia en el estadio Libertadores de América contra Universidad de Chile que derivaron en la eliminación por parte de Conmebol y sanciones al club. Finalmente, Independiente no logró clasificar a competencias internacionales para 2026, cerrando una temporada decepcionante.

Independiente ve en la Serie
Independiente ve en la Serie Río de la Plata una nueva oportunidad de iniciar correctamente la temporada en Liga Profesional Argentina. - Crédito: AFP

Dónde ver Alianza Lima vs Independiente por 1era fecha de la Serie Río de la Plata

El Alianza Lima vs Independiente estará disponible en Perú y Sudamérica a través de Disney+ Premium, mientras que en Argentina la transmisión será por ESPN Premium.

Por otro lado, Infobae Perú hará un seguimiento total de este encuentro en su página web. La previa y el minuto a minuto con todos los goles, incidencias, detalles, declaraciones y más. ¡No te lo puedes perder!

Horarios de Alianza Lima vs Independiente por 1era fecha de la Serie Río de la Plata

Las acciones iniciarán a las 19:00 horas de Perú y a las 21:00 horas de Argentina. Con respecto a otros países, comenzarán de la siguiente manera: a las 18:00 horas de México; a las 19:00 horas de Colombia y Ecuador; a las 20:00 horas de Bolivia, Venezuela y Estados Unidos; y a las 21:00 horas de Uruguay, Paraguay y Brasil.

Fixture completo de Alianza Lima en la Serie Río de la Plata 2026

Sábado de 10 de enero

- Alianza Lima vs Independiente de Avellaneda (19:00 horas / Estadio Parque Viera, Montevideo)

Miércoles 14 de enero

- Alianza Lima vs Atlético Unión (16:15 horas / Estadio Parque Viera, Montevideo)

Domingo 18 de enero

- Alianza Lima vs Colo Colo (19:00 horas / Estadio Parque Viera, Montevideo)

Temas Relacionados

Alianza LimaIndependienteSerie Río de La Plataperu-deportes

Más Noticias

A que hora juega Géminis vs Atlético Atenea HOY: partido por la fecha 1 de la fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

El partido, de alta intensidad por el precedente de la fase pasada, abrirá el telón de la Segunda Etapa de la Liga Peruana de Vóley en el Polideportivo Lucha Fuentes, en Villa El Salvador

A que hora juega Géminis

Alianza Lima vs Independiente EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo por la fecha 1 de la Serie Río de la Plata 2026

La era Pablo Guede arrancará contra los ‘diablos rojos’ en Montevideo. La primera prueba de fuego para los ‘blanquiazules’ de cara a la Liga 1 y Copa Libertadores. Sigue las incidencias del choque

Alianza Lima vs Independiente EN

Universitario vs Soan EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 1 de la fase 2 de Liga Peruana de vóley 2025/2026

Las ‘pumas’ buscarán defender su liderato frente a las de Puente Piedra en el inicio de la segunda etapa de la competición. Sigue todas las incidencias

Universitario vs Soan EN VIVO

Partidos de hoy, sábado 10 de enero de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada tendrá grandes cotejos: Alianza Lima se medirá con Independiente en su primer amistoso del año, Oliver Sonne tendrá acción con Burnley, Universitario iniciará la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley, y mucho más

Partidos de hoy, sábado 10

Jefferson Farfán y André Carrillo reaccionaron al fichaje de Luis Advíncula a Alianza Lima: “Tu sueño hecho realidad”

El ‘Rayo’ fue presentado por todo lo alto y generó muchas reacciones en los hinchas ‘blanquiazules’. La ‘Foquita’ y la ‘Culebra’ se emocionaron con su llegada a Matute

Jefferson Farfán y André Carrillo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Presentan tacha contra la lista

Presentan tacha contra la lista al Senado de Juntos por el Perú: Hermano de Pedro Castillo e Isaac Humala en la mira

Vladimir Cerrón, Ciro Castillo y Juan Silva: comandante de la PNP evita dar detalles sobre su captura y asegura que “la búsqueda no se detiene”

Alfonso López Chau no quedará fuera de las Elecciones tras conocerse que estuvo en prisión

Caso Ciro Castillo: juez denuncia que es víctima de amenazas durante audiencia de prisión preventiva

Congresista Segundo Montalvo anuncia moción de vacancia contra el presidente José Jerí por privatización de Petroperú

ENTRETENIMIENTO

Pancho de Piérola asume la

Pancho de Piérola asume la conducción de ‘Buenos Días Perú’ tras la emotiva despedida de Pamela Acosta

Phillip Butters regresa a la pantalla chica con ‘Combutters’ en Panamericana TV

Kurt Villavicencio regresa a ‘Préndete’ y se suma al equipo de Karla Tarazona y Christian Domínguez

Globos de Oro 2026: dónde y a qué hora ver la gala en Perú

¿Melissa Paredes? ‘América Hoy’ genera especulación tras publicar la primera pista sobre su nueva conductora

DEPORTES

Alianza Lima vs Independiente EN

Alianza Lima vs Independiente EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo por la fecha 1 de la Serie Río de la Plata 2026

Universitario vs Soan EN VIVO HOY: punto a punto del partido por fecha 1 de la fase 2 de Liga Peruana de vóley 2025/2026

Partidos de hoy, sábado 10 de enero de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Jefferson Farfán y André Carrillo reaccionaron al fichaje de Luis Advíncula a Alianza Lima: “Tu sueño hecho realidad”

A qué hora juega Alianza Lima vs Independiente HOY: debut ‘blanquiazul’ en la Serie Río de la Plata 2026